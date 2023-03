NTT DATA e VMware insieme per l’Open RAN

NTT DATA e VMware hanno annunciato una collaborazione per accelerare il percorso verso le implementazioni Open RAN software-defined e su larga scala attraverso soluzioni e servizi combinati. Le aziende collaboreranno per consentire al settore dei Communications Service Provider (CSP) di continuare a passare da operations tradizionali ad approcci più agili e cloud-smart nella RAN.

NTT DATA e VMware sono consapevoli del fatto che i CSP si stiano muovendo verso un’implementazione di Open RAN future state e che cercano di sfruttare una piattaforma cloud telco orizzontale e moderna per ottenere una maggiore scala, efficienza e agilità nelle loro reti di accesso radio.

Il framework CI/CD/CT completo di NTT DATA è stato adottato a livello globale dai principali operatori e adesso incorpora un supporto migliorato per il portafoglio Telco Cloud di VMware. In futuro, la collaborazione riguarderà la semplificazione della gestione della configurazione, la gestione dei servizi multidominio e l’orchestrazione (SMO).

Attraverso questa collaborazione, NTT DATA e VMware intendono accelerare la capacità dei CSP di sfruttare le best practice e il know-how Open RAN su larga scala, tra cui l’istanziazione, la configurazione, il test e il funzionamento delle funzioni cloud-native (CNF) su implementazioni di rete nuove o esistenti.

NTT DATA e VMware sono membri del 5G Open RAN Ecosystem eXperience (OREXTM) istituito da NTT DOCOMO, che comprende un laboratorio per offrire ad altri CSP la possibilità di testare e verificare applicazioni, piattaforme e sistemi Open RAN e vRAN.

Come sottolineato da Marv Mouchawar, Senior Vice President, Global Innovation Headquarters, NTT DATA Corporation: «I carichi di lavoro Telco registrano prestazioni molto costanti nell’ecosistema Telco Cloud di VMware. Siamo lieti di ampliare la nostra collaborazione con VMware permettendo ai clienti di sfruttare le nostre innovazioni e opportunità di crescita».

Come concluso da Zia Yusuf, senior vice president, strategic ecosystem and industry solutions di VMware: «VMware e NTT stanno ulteriormente semplificando e accelerando la trasformazione delle reti dei service provider. In qualità di partner dell’ecosistema GSI focalizzato sul settore Telco, NTT DATA offre ai nostri clienti in comune un pacchetto unico di capacità ed esperienze che consentono loro di adottare più rapidamente approcci di rete aperti e moderni come l’Open RAN. Grazie alle nostre soluzioni e ai nostri servizi combinati, aiuteremo i service provider ad ampliare il loro portafoglio di servizi, a ridurre i costi e la complessità delle loro reti e ad aumentare il time to value e la redditività».