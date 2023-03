Nasce Horsa Grow, l’area di offerta dedicata a Salesforce

Horsa, system integrator attivo a livello nazionale, che progetta e implementa soluzioni ICT destinate alle medie e grandi imprese, ha perfezionato l’acquisizione di maggioranza di Bloomings, società di consulenza partner di Salesforce con sede a Torino, specializzata in soluzioni per la Customer Relationship Management. L’obiettivo dell’operazione è quello di dare una risposta concreta al mercato in termini di ampliamento della propria offerta. Infatti, l’acquisizione di Bloomings coincide con la costituzione della nuova area di offerta del gruppo, Horsa Grow, dedicata interamente all’applicativo Salesforce che offrirà servizi di Customer Relationship Management non solo ai clienti di Bloomings, attivi principalmente nel mercato manifatturiero e servizi, ma potenzialmente all’intera clientela di Horsa. L’area di business neocostituita, Horsa Grow, attualmente conta 30 esperti e mira a far fronte e una domanda in veloce crescita, arrivando a 50 risorse a fine 2023.

Grazie all’operazione e alla successiva integrazione in un gruppo in continua crescita, il team di Bloomings avrà l’occasione di crescere ed esprimere il proprio potenziale in tutta la sua completezza. Allo stesso tempo, Horsa incrementerà e amplierà la propria capacità applicativa e consulenziale e potrà garantire ai clienti una risposta sempre più diversificata ed efficace nell’ambito CRM.

Più in particolare, Horsa Grow metterà a disposizione la forte competenza sui processi integrandola con una visione olistica di business, in modo da soddisfare tutte le necessità relative alla customer journey. Tra queste, l’upselling, le interazioni con la clientela, la creazione di esperienze online e le attività customer care. Obiettivo di Horsa Grow è quindi offrire un supporto customizzato in ambito di Customer Relationship Management, che possa allo stesso tempo integrarsi con tutti gli applicativi aziendali.

“L’acquisizione di Bloomings e la creazione di Horsa Grow si inseriscono perfettamente nel percorso di crescita del gruppo. Con l’introduzione della nuova linea, siamo in grado di ampliare l’offerta con l’applicativo principale in ambito CRM, Salesforce, e soddisfare la domanda dei nostri clienti, che si è intensificata particolarmente negli ultimi mesi”, ha affermato Luca Bruno, Executive Vice President di Horsa.

“Sono molto felice che Bloomings entri a far parte di Horsa. Sono convinto che, grazie alle sinergie con le altre società del Gruppo, Bloomings riuscirà a crescere e ad esprimere al meglio le proprie potenzialità mantenendo l’agilità e la competenza verticale che sono stati i fattori distintivi del suo successo.” Ha dichiarato Nicola Basso, CEO di Horsa.

“Siamo felici che Bloomings entri a far parte del Gruppo Horsa, che le permetterà di potenziare e rafforzare la propria posizione nel mondo Salesforce. Crediamo inoltre che Bloomings in Horsa riuscirà a crescere e ad esprimere la propria competenza progettuale mantenendo i valori di agilità e umanità che sono stati fattori distintivi del suo successo.” ha aggiunto Grazia Calorio, Co-Fondatrice di Bloomings.