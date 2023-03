I centri di scrubbing DDoS di GTT si espandono in Spagna

GTT Communications, fornitore di servizi gestiti di rete e di sicurezza per organizzazioni multinazionali, estende la propria rete di centri di scrubbing presente in quattro continenti del mondo in collaborazione con Corero Network Security, specialista nella protezione dagli attacchi DDoS.

I centri di scrubbing ricevono il traffico di rete e rimuovono qualsiasi traffico dannoso che possa essere associato a un attacco DDoS, per garantire che solo il traffico sicuro e “pulito” venga instradato verso la destinazione prevista. Il centro di Madrid è l’ultima aggiunta alla piattaforma globale di protezione DDoS di GTT, che comprende 10 centri di scrubbing in Europa, Nord America e Asia-Pacifico. La piattaforma di GTT utilizza la tecnologia DDoS di nuova generazione di Corero, all’interno della dorsale IP globale Tier 1 di GTT, per rilevare e filtrare in tempo reale il traffico dannoso e le minacce complesse nel core della rete.

La nuova struttura in Spagna estende la copertura dei centri di scrubbing di GTT in tutto il mondo e rafforza la sua rete globale. Il centro dati di Madrid, di importanza critica con una posizione strategica a livello internazionale che collega la Spagna all’America Latina, all’Africa e all’Asia Pacifica, è la sede ideale per il centro di scrubbing. L’investimento di GTT migliorerà le capacità di rete e di sicurezza per i suoi clienti nella regione, attenuando gli attacchi alla fonte senza incidere sulla latenza del traffico.

Secondo Corero, il 2022 è stato un altro anno record per gli attacchi DDoS basati sulla rete, che sovraccaricano la larghezza di banda disponibile delle vittime prese di mira. Il team Corero di ricerca sulla sicurezza ha riscontrato un aumento del 39% degli attacchi a impulsi multi-vettore a spettro diffuso, progettati per aggirare le capacità di rilevamento e protezione DDoS esistenti.

“L’espansione della nostra piattaforma di protezione DDoS globale, integrata con la nostra dorsale Internet globale Tier 1, crea una difesa formidabile per i nostri clienti contro le minacce sempre più grandi e complesse alle loro reti”, ha dichiarato James Karimi, CISO e CIO di GTT. “Il nostro nuovissimo centro di scrubbing in Spagna è posizionato in modo ideale per le enormi quantità di traffico Internet che confluiscono in questo hub digitale chiave, garantendo ai nostri clienti Internet ad alta capacità la protezione dalla crescente minaccia di attacchi informatici”.

“Nel corso del 2022, gli attacchi DDoS sono diventati sempre più sofisticati, mentre allo stesso tempo la superficie di attacco DDoS si è ampliata”, ha dichiarato Ashley Stephenson, CTO di Corero Network Security. “Con il numero di attacchi registrati in aumento e i cambiamenti significativi nelle motivazioni e negli obiettivi degli attaccanti, siamo lieti di estendere la nostra partnership storica con GTT, assicurando ai loro clienti la più solida difesa DDoS disponibile”.