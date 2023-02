Eluvio estende la sua rete di contenuti blockchain con GTT

GTT Communications è stata scelta da Eluvio, pioniere della blockchain dei contenuti, per fornire servizi dedicati di accesso a Internet per espandere la copertura globale della rete blockchain di distribuzione dei contenuti di Eluvio.

Il Content Fabric di Eluvio è una rete blockchain iper-efficiente per l’archiviazione, la distribuzione e la monetizzazione di contenuti digitali su larga scala controllata dal proprietario. Dal 2021 Eluvio si affida alla dorsale IP globale Tier 1 di GTT – classificata tra le più grandi del settore1 e che collega più di 260 città in sei continenti – per supportare i nodi di proprietà di Eluvio attraverso la sua architettura di rete decentralizzata. Le solide relazioni di GTT con gli operatori locali di tutto il mondo forniscono il transito IP che garantisce che i contenuti distribuiti dalla rete Eluvio Fabric raggiungano gli utenti finali.

“Il nostro nuovo accordo con GTT ci aiuta a distribuire contenuti digitali premium in modo efficiente e sicuro attraverso la rete IP globale Tier 1 di GTT, con accordi di peering che ci permettono di massimizzare la nostra estensione e la nostra copertura”, ha dichiarato Michelle Munson, CEO e co-fondatrice di Eluvio. “GTT fornisce la capacità e la flessibilità necessarie per soddisfare le esigenze di larghezza di banda dei nostri nodi, in modo da poter gestire qualsiasi cosa, dai grandi eventi di successo alle esperienze video premium esclusive per i creatori di contenuti e gli editori”.

Tra le aziende e i creatori che utilizzano Eluvio per le loro iniziative video e content blockchain figurano MGM Studios, Sony Pictures, Warner Bros. Home Entertainment, WWE, Fox Entertainment, Globo, Microsoft, Black Eyed Peas, Dolly Parton, Rita Ora e molti altri.

“La dorsale IP Tier 1 di GTT fornisce le prestazioni di rete e la resilienza di cui Eluvio ha bisogno per distribuire contenuti su scala globale”, ha dichiarato Ernie Ortega, CEO di GTT. “Siamo lieti che Eluvio abbia scelto GTT come partner essenziale per supportare la sua innovativa blockchain di contenuti che offre ai proprietari di contenuti di tutto il mondo la possibilità di raggiungere direttamente il pubblico con streaming video di alta qualità e nuove esperienze di intrattenimento Web3″.

Il nuovo protocollo di Eluvio consente di distribuire contenuti direttamente dalla fonte come flussi on-demand, flussi live e sequenze dinamiche senza la necessità di servizi di transcodifica separati, reti di distribuzione dei contenuti (CDN) o servizi di aggregazione, e senza creare copie di file. Consente la pubblicazione, la transcodifica, l’impacchettamento, il sequenziamento, la distribuzione dinamica e statica di video 4K di alta qualità e a bassa latenza, nonché il controllo delle versioni e il conio di asset blockchain per tutti i tipi di contenuti. Eluvio consente esperienze multimediali native Web3, permettendo a editori e fan di fruire e monetizzare direttamente spettacoli, film, concerti, album digitali, oggetti da collezione digitali, esperienze interattive e nel metaverso, e altro ancora.

GTT ha recentemente annunciato l’aggiornamento a 400G della sua rete IP globale di livello 1 su più livelli di rete, tra cui la dorsale IP principale e le sue estensioni metropolitane, nonché i nodi di servizio ai clienti. Questo aggiornamento è stato progettato per fornire ai clienti la piattaforma di rete Internet più avanzata, in modo che possano trarre il massimo vantaggio dalla tecnologia SD-WAN e dall’intera gamma di servizi Internet avanzati offerti da GTT.