SentinelOne e Wiz: alleanza per garantire la sicurezza end-to-end in cloud

SentinelOne e Wiz, azienda specializzata nella sicurezza in cloud, hanno stretto una partnership strategica grazie alla quale il know-how di Wiz con la Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), unito a quello di SentinelOne con la Cloud Workload Protection Platform (CWPP), sarà disponibile per aziende di ogni dimensione. Insieme, le piattaforme di SentinelOne e Wiz garantiranno ai clienti una soluzione di sicurezza cloud best-of-breed con eccellenti abilità di rilevamento, prevenzione, analisi e risposta alle minacce per la sicurezza in cloud, consentendo di minimizzare i rischi.

La partnership riunisce due delle aziende più affidabili, innovative e all’avanguardia nel settore della cybersecurity. L’offerta congiunta garantirà ai clienti una maggiore visibilità e protezione dei workload in cloud, un processo di acquisto e un’implementazione semplificati, permettendo alle aziende di proteggere meglio l’infrastruttura cloud e i workload senza ridurre la velocità o l’agilità dei team di sviluppo delle applicazioni.

“Siamo orgogliosi di comunicare la partnership con Wiz”, ha affermato Tomer Weingarten, CEO di SentinelOne. “La combinazione della CWPP più valida sul mercato con la migliore CNAPP disponibile dà vita alla soluzione di sicurezza in cloud più evoluta di cui le aziende necessitano per proteggersi adeguatamente nel percorso di trasformazione digitale.”

“Siamo entusiasti di collaborare con SentinelOne per consentire alle aziende di sviluppare e innovare più velocemente e in modo più sicuro nel cloud. Unendo le piattaforme di sicurezza leader del settore, i clienti ottengono maggior visibilità e un contesto operativo capace di risolvere le problematiche di sicurezza più complesse, dalla prevenzione alla risposta, con una semplicità, una velocità e un’accuratezza senza precedenti”, ha dichiarato Assaf Rappaport, CEO di Wiz.

La collaborazione tra SentinelOne e Wiz consente a due leader tecnologici innovativi di lavorare insieme per accrescere il valore per i clienti. Utilizzando le soluzioni migliori sul mercato offerte da SentinelOne e Wiz, le imprese ottengono una visibilità completa della loro infrastruttura in cloud, identificando e rimediando velocemente ai tentativi di attacco verso le risorse critiche, contrastando le minacce con una protezione runtime completa dei workload in cloud. La condivisione tra le due soluzioni del contesto di attacco permette ai team di sicurezza di avere un quadro completo e di individuare e risolvere i problemi molto più rapidamente rispetto alle soluzioni stand-alone comparabili sul mercato.