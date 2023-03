Autorigoldi sceglie Salesforce per aumentare l’efficienza e l’efficacia nella relazione con il cliente. Salesforce ha, infatti, annunciato di star accompagnando lungo la strada della digitalizzazione la storica concessionaria milanese punto di riferimento per i marchi Volkswagen, Skoda e Audi, e mette a sua disposizione la propria piattaforma CRM integrata.

Autorigoldi sceglie Salesforce in tre aree di business

Da tre generazioni, Autorigoldi è una delle più importanti e dinamiche realtà che operano nel settore automotive in Lombardia, con 9 sedi per la vendita e l’assistenza fra Milano e provincia.

La nuova collaborazione con Salesforce prevede l’implementazione di un nuovo e moderno sistema di CRM ideato per gestire tramite un’unica piattaforma tre aree di business: vendita autovetture, post vendita e servizi con il polo logistico, il centro consegne e la business Intelligence per l’analisi dati. L’intero percorso di trasformazione digitale si basa sull’adozione di soluzioni Salesforce quali Sales Cloud, Marketing Cloud, Service Cloud e Tableau.

Il nuovo modello operativo permetterà ad Autorigoldi di definire i processi in maniera più strutturata, renderli più fluidi e consentire agli operatori di dedicarsi con maggior intensità e qualità alla gestione dei clienti. Con le soluzioni Salesforce sarà quindi possibile processare tutte le richieste di customer care, dalla gestione del cliente in fase di consegna fino alla profilazione post vendita, compresa la manutenzione del veicolo e la presa appuntamenti in officina. Il tutto grazie a un’accresciuta qualità del dato.

Grazie a Lutech, partner Salesforce certificato, e al loro supporto nella guida verso la costruzione di un nuovo modello di efficientamento della forza vendita e consulenziale, è stata definita una strategia che permetterà ad Autorigoldi di raggiungere i primi obiettivi prefissati entro la fine del 2023.

“Siamo convinti che in un mercato sempre più competitivo ed incerto come quello dell’automotive, avere a disposizione un sistema integrato di CRM come quello di Salesforce, possa rappresentare un vantaggio competitivo importante anche per una realtà come la nostra. Crediamo che per migliorare continuamente la relazione con i nostri clienti e la loro soddisfazione complessiva, oggi sempre di più influenzata dal costante cambiamento delle abitudini di consumo che dall’utilizzo di diversi canali di comunicazione, sia necessario avere un efficace sistema di gestione delle informazioni”, commenta Giovanni Rigoldi, Amministratore Delegato Autorigoldi.

“Siamo felici che una realtà di medie dimensioni e ben consolidata come Autorigoldi abbia scelto Salesforce per migliorare l’efficienza dei suoi servizi”, commenta Mirko Spinelli, Regional Vice President Piccole e Media Imprese di Salesforce Italia. “Anche le Piccole e Media Imprese Italiane attraverso il nostro CRM possono disporre di un unico sistema in grado di garantire la qualità dei dati e un’efficace visione d’insieme per comprendere il canale di ingaggio in maniera più pronta al fine di offrire ai propri clienti un’esperienza top-quality e coerente con l’esperienza di acquisto”.