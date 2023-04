Managed Security Service: novità da Akamai

Akamai Technologies, l’azienda di servizi cloud che abilita e protegge la vita online, ha presentato oggi un aggiornamento del programma Managed Security Service e delle offerte di servizi premium. Le nuove funzionalità hanno lo scopo di aiutare i clienti a proteggere le proprie attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dagli attacchi più sofisticati, grazie al monitoraggio proattivo e alla risposta rapida in caso di attacco informatico. I clienti possono usufruire della consulenza di un numero maggiore di esperti di sicurezza Akamai, a costi minori e di assistenza più diretta. Inoltre, è disponibile una versione premium del servizio per i clienti che desiderano un’assistenza personalizzata e percorsi di escalation prioritari.

Una superficie di attacco sempre più ampia mette a dura prova le aziende che, infatti, subiscono sempre più spesso attacchi di credential stuffing e DDoS (Distributed Denial-of-Service), in grado di interrompere e bloccare i servizi aziendali. Secondo un recente report di Akamai sullo State of the Internet, “Il nemico è alle porte”, i servizi finanziari sono uno dei settori più colpiti., Questo settore ha infatti registrato un aumento del 257% degli attacchi alle applicazioni web e alle API, un incremento dell’81% delle attività di bot che possono portare a credential stuffing e un aumento del 22% di attacchi DDoS su base annua.

“Le aziende di tutto il mondo devono difendersi da criminali informatici sofisticati determinati a creare confusione e a compromettere la continuità operativa. I nostri clienti hanno chiesto livelli di assistenza più elevati, obiettivo che stiamo raggiungendo con i Managed Security Service e le offerte premium di Akamai”, ha affermato Alessandro Livrea, Country Manager di Akamai Italia. “Collaboriamo con i nostri clienti in modo da ampliare la disponibilità di professionisti della cybersecurity proattivi e altamente qualificati.”

Aggiornamenti negli Akamai Managed Security Service

Gli Akamai Managed Security Service aiutano i clienti a ottenere nuovi vantaggi, tra cui:

Accesso a un maggior numero di esperti Akamai: ore di consulenza tecnica con Engagement Manager e Support Delivery Manager incluse, senza costi aggiuntivi.

ore di consulenza tecnica con Engagement Manager e Support Delivery Manager incluse, senza costi aggiuntivi. Stesso prezzo, più valore: il prezzo del pacchetto base del Managed Security Service di Akamai resta invariato. Il prezzo per ogni policy aggiuntiva gestita da App & API Protector con Advanced Security Management (AAP/ASM), per ogni endpoint gestito da Bot Manager Premier (BMP) e per ogni configurazione di Page Integrity (PI) è stato ridotto.

il prezzo del pacchetto base del Managed Security Service di Akamai resta invariato. Il prezzo per ogni policy aggiuntiva gestita da App & API Protector con Advanced Security Management (AAP/ASM), per ogni endpoint gestito da Bot Manager Premier (BMP) e per ogni configurazione di Page Integrity (PI) è stato ridotto. Più assistenza: assistenza per la configurazione su richiesta, corsi presso la Akamai University e revisioni delle attività del cliente inclusi.

Caratteristiche del servizio premium SOCC (Security Operations Control Center)

Il servizio premium di Akamai è concepito per offrire un’esperienza di assistenza specifica per il cliente e un percorso di escalation prioritario. Le caratteristiche del servizio premium includono:

Risorse: i clienti avranno a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, esperti SOCC con informazioni specifiche per ottimizzare i risultati e l’allineamento.

i clienti avranno a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, esperti SOCC con informazioni specifiche per ottimizzare i risultati e l’allineamento. Incremento della comunicazione: comunicazione proattiva con gli esperti SOCC.

comunicazione proattiva con gli esperti SOCC. Revisioni: revisioni regolari della situazione con gli esperti Akamai SOCC per collaborare e scambiare informazioni.

revisioni regolari della situazione con gli esperti Akamai SOCC per collaborare e scambiare informazioni. Monitoraggio avanzato: i clienti avranno accesso al monitoraggio del sito ottimizzato e a un’interfaccia SIEM (Security Incident and Event Management) specifica nella dashboard SOCC.

i clienti avranno accesso al monitoraggio del sito ottimizzato e a un’interfaccia SIEM (Security Incident and Event Management) specifica nella dashboard SOCC. Escalation più rapida: i clienti avranno accesso immediato agli esperti di Akamai e a un percorso di escalation più rapido nella gestione del SOCC.

Il servizio SOCC Premium di Akamai sarà disponibile per i clienti a partire dal 6 aprile 2023.