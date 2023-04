Hornetsecurity VM Backup V9 (precedentemente noto come Altaro VM Backup) per una protezione delle macchine virtuali Hyper-V e VMware

Il 2022 è stato l’anno peggiore dal punto di vista della cybersicurezza, soprattutto per l’Italia, che, come sappiamo, molto spesso si trova in cima alla lista dei Paesi più presi di mira dagli attacchi cibernetici a livello internazionale. Adottare le giuste soluzioni, come Hornetsecurity VM Backup, è solo il primo passo per cercare di arginare uno scenario che in termini di cybersecurity peggiora anno dopo anno.

Secondo l’ultimo rapporto Clusit, pubblicato a marzo 2023 e relativo al 2022, sono stati 2.489 gli incidenti gravi a livello globale verificatisi, 440 in più rispetto al 2021, con un incremento del 21%. L’Italia non se la passa bene perché nel nostro Paese va segno il 7,6% degli attacchi globali, contro il 3,4% del 2021. Numericamente, sono 188 gli attacchi, con un incremento del +169% anno su anno. Da evidenziare anche la gravità elevata o critica degli attacchi nell’83% dei casi (80% su scala globale), con i ransomware che la fanno da padrone.

Se quindi il nostro Paese appare pesantemente coinvolto, per invertire la rotta, oggi più che mai è necessario investire per adeguare le contromisure da parte delle aziende, così come diffondere a livello generale una corretta cyber culture. Fortunatamente sono a disposizione delle organizzazioni di ogni dimensione e degli MSP una serie di tecnologie avanzate che forniscono un supporto decisivo per contrastare l’azione del cybercrime, a partire dal backup.

In uno scenario come quello che abbiamo presentato, il backup dei dati è fondamentale perché se è brutto essere attaccati e vedersi sottratti i propri dati (con annessa richiesta di riscatto), è decisamente peggio il caso in cui anche le copie di backup siano state compromesse.

Il recupero di eventuali dati persi o compromessi diventa ancora più delicato per le aziende che utilizzano la virtualizzazione, dove le VM, basandosi sul software e non sull’hardware, sono più sensibili ai bug rispetto ai server fisici.

Hornetsecurity VM Backup V9: scopriamo le novità

Per proteggere le proprie macchine virtuali Hornetsecurity specializzata in soluzioni di backup per la protezione dei dati aziendali di imprese, organizzazioni, rivenditori It, consulenti e MSP, propone la versione 9 del suo software VM Backup, studiato per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza del mercato grazie alle sue funzioni di ripristino e replica di macchine virtuali Hyper-V e VMware. La nuova V9, in particolare, offre in più protezione ransomware con archiviazione cloud immutabile.

L’ultima versione di VM Backup, inoltre, offre anche scalabilità e robustezza potenziate, il che in concreto significa che il software può gestire facilmente grandi infrastrutture, con un repository di backup rinnovato che fornisce uno storage solido a lungo termine e un uso più efficiente dello spazio su disco. Un plus in più è che la conservazione dei dati nel repository fuori sede può ora essere eseguita in parallelo con altre operazioni.