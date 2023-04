Kaspersky pensa alle PMI (Piccole Medie Imprese) e annuncia una serie di pacchetti Professional Service che offrono prodotti di supporto personalizzati per aiutare i clienti a ottenere il massimo dalle loro risorse di cybersecurity.

Dai controlli sullo stato dell’infrastruttura e dell’implementazione delle applicazioni, all’aggiornamento continuo, alla gestione di vulnerabilità e patch fino alla crittografia per l’archiviazione portatile, questi pacchetti aiutano i team IT a gestire il “gap di distribuzione” ottimizzando la protezione e massimizzando il ROI.

In un contesto di cybersecurity in rapida evoluzione, i servizi professionali sono essenziali per le aziende di ogni dimensione, comprese le PMI che sono sotto pressione per massimizzare l’efficienza aziendale. Le piccole e medie imprese devono concentrarsi sul proprio core business mantenendo le applicazioni di cybersecurity in modo ottimale. Secondo una recente ricerca di Kaspersky, le PMI prevedono di aumentare il budget per la sicurezza IT fino al 14% nei prossimi tre anni e l’aiuto di professionisti per migliorare l’efficienza della cybersecurity è tra le priorità di investimento.

I nuovi pacchetti di Kaspersky per le PMI soddisfano le esigenze di cybersecurity più richieste: Assessment, Deployment e Configurazione. È inoltre disponibile il servizio di Health Check che offre tre diversi livelli di protezione, la distribuzione di Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Security for Virtualization Light Agent, Kaspersky Security Center Cloud Console, Kaspersky EDR Optimum e l’aggiornamento di Kaspersky Endpoint Security for Business. Tutti i pacchetti hanno caratteristiche precise, scope of work predefiniti, tempi di durata del servizio e altro ancora, inoltre, tutte le variabili sono chiarite e concordate all’inizio.

I pacchetti Kaspersky Professional Services per le PMI comprendono cinque soluzioni:

Health Check Service Package

Analisi delle procedure del cliente, audit, controllo dello stato di salute, identificazione dei problemi attuali e potenziali dell’infrastruttura Kaspersky del cliente, report e raccomandazioni.

Deployment Service Package

Creazione di criteri di base, distribuzione delle applicazioni Kaspersky essenziali, implementazione della protezione a un numero concordato di sistemi del cliente e altro ancora.

Upgrade Service Package

Distribuzione dell’ultima versione di Kaspersky Security Center, migrazione delle impostazioni e dei criteri dai backup creati dal cliente.

Hard Disk and Removable Drive Encryption Service Package

Configurazione dell’agente di autenticazione e implementazione della crittografia completa del disco su un numero concordato di HDD, archiviazione portatile e/o configurazione della crittografia a livello di file.

Vulnerability & Patch Management Service Package

Configurazione e impostazione delle policy di base, d degli scenari chiave e delle situazioni tipiche che gli amministratori dovranno affrontare.

Se il team IT del cliente sceglie di implementare autonomamente il software Kaspersky, verrà supportato comunque durante l’intero processo e gli verrà fornita tutta l’assistenza necessaria, comprese istruzioni dettagliate e video dimostrativi. Kaspersky pensa alle PMI e, per questo, garantirà inoltre l’ottimizzazione del software. Dopo l’implementazione, gli specialisti di Kaspersky possono controllare il software per assicurarsi che tutto sia stato installato e che funzioni correttamente e con le massime prestazioni, in linea con gli standard e le best practice di Kaspersky.