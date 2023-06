EU Sovereign Cloud: attiva l’offerta Oracle

Il nuovo EU Sovereign Cloud, il Cloud Sovrano europeo di Oracle è pronto al via e aiuterà le organizzazioni del settore pubblico e privato dell’Unione Europea ad avere maggiore controllo sulla privacy e sovranità dei loro dati, secondo i requisiti UE.

Oracle EU Sovereign Cloud – tra le prime offerte cloud specificamente progettate per allinearsi al nuovo scenario normativo europeo – offre ai clienti servizi e funzionalità delle regioni cloud pubbliche di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) per eseguire tutti i loro carichi di lavoro, allo stesso prezzo e con le medesime condizioni di supporto e livelli di servizio (SLA). Il Cloud Sovrano di Oracle per la UE di è collocato interamente all’interno dell’UE, è affidato a personale basato in Unione Europea ed è gestito da entità giuridiche distinte, di diritto UE. Nel quadro della strategia per il cloud distribuito di OCI, Oracle EU Sovereign Cloud offre una nuova opzione per aiutare a rispettare i requisiti normativi, a complemento delle strategie di cloud ibrido e dedicato.

Oracle EU Sovereign Cloud ben si adatta alle esigenze di aziende digitali che operano in settori fortemente regolamentati. I clienti con dati e applicazioni sensibili, regolamentate o di importanza geografica strategica e i carichi di lavoro che rientrano nei requisiti UE in materia di privacy e sovranità dei dati, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), possono ora passare al cloud. Il Cloud Sovrano di Oracle per la UE sosterrà la trasformazione digitale in settori critici come la sanità, i servizi finanziari (ad es. il mondo bancario e assicurativo), le telecomunicazioni e il settore pubblico perché i dati dei clienti che sono ospitati al suo interno rimangono entro i confini di stati membri dell’UE e le relative regioni cloud sono operate esclusivamente da personale basato nell’Unione Europea.

“La crescente importanza data alla protezione e alla localizzazione dei dati ha cambiato radicalmente lo scenario tecnologico dell’Unione Europea e ha aumentato la domanda di soluzioni di cloud sovrano in grado di conservare in modo sicuro dati sensibili dei clienti e rispettare normative come il GDPR” ha dichiarato Richard Smith, Executive Vice President, Technology, EMEA, Oracle. “Il nostro obiettivo è andare inconto alle esigenze dei clienti ovunque essi si trovino nel loro percorso verso il cloud; grazie a Oracle EU Sovereign Cloud, i clienti che operano in settori altamente regolamentati e quelli soggetti a specifiche normative nazionali possono ora accelerare le proprie strategie cloud“.

L’offerta di EU Sovereign Cloud ha gli stessi servizi del cloud pubblico di Oracle, allo stesso prezzo

Oracle EU Sovereign Cloud è disponibile ai Clienti nei 27 stati membri dell’UE e a livello globale e offre tutti gli oltre 100 servizi cloud disponibili nel cloud pubblico di Oracle, senza costi aggiuntivi per le funzionalità legate alla sovranità dei dati e con gli stessi livelli di servizio garantiti (SLA) in termini di prestazioni, gestione e disponibilità. I clienti Oracle possono inoltre accedere ad altri programmi a loro rivolti come Oracle Support Rewards (NdR un programma che offre valore aggiunto ai clienti di software on-premise di Oracle che utilizzino anche i servizi cloud OCI: In base al consumo dei servizi cloud, i clienti ottengono premi applicati in seguito come forma di pagamento per il supporto e l’aggiornamento della propria licenza software); inoltre, anche Oracle Fusion Cloud Applications Suite, attualmente disponibile nell’offerta EU Restricted Access (EURA), sarà presto disponibile entro Oracle EU Sovereign Cloud.

Oracle EU Sovereign Cloud aiuta le aziende dei settori regolamentati e le istituzioni pubbliche ad adottare nuove tecniche di intelligenza artificiale (AI), come l’AI generativa. Molte organizzazioni dovevano, infatti, affrontare ostacoli importanti che impedivano l’utilizzo delle offerte di AI generativa esistenti, tra cui la residenza dei dati e i requisiti normativi che impediscono di sfruttare l’infrastruttura di AI nel cloud pubblico, per sviluppare i modelli necessari per l’AI generativa. Con l’offerta dei servizi e delle funzionalità del cloud pubblico di Oracle, l’EU Sovereign Cloud consente oggi alle organizzazioni del settore pubblico di utilizzare l’infrastruttura AI in cloud in linea con i requisiti di residenza e sovranità dei dati dell’UE.

EU Sovereign Cloud: progettato e gestito per rispettare i requisiti di privacy e sovranità dei dati dell'UE





Le nuove cloud region sovrane UE di Oracle adottano un complesso di politiche di governance che migliorano ulteriormente la capacità già presenti in OCI di garantire residenza dei dati, sicurezza, privacy e conformità. Queste policy includono un framework specifico per dati e sovranità operativa, che riguarda anche le modalità di conservazione e gestione dell’accesso ai dati in OCI e la gestione dell’accesso ai dati da parte di entità esterne all’UE. I datacenter che ospitano Oracle EU Sovereign Cloud si trovano in UE (a Francoforte, in Germania e a Madrid, in Spagna); proprietà e gestione delle infrastrutture fanno capo a persone giuridiche di diritto europeo, di proprietà di Oracle, separate e costituite all’interno della UE, e il cui personale operativo e addetto all’assistenza clienti è composto da lavoratori residenti nell’ Unione Europea.

Oracle EU Sovereign Cloud si basa sui programmi di compliance già esistenti in Oracle Cloud, che permettono ai clienti di dimostrare la loro aderenza alle normative di settore e regionali. E’ inoltre conforme alle normative di monitoraggio dell’UE e alle linee guida che limitano i trasferimenti di dati fuori dai confini dell’Unione Europea (come la sentenza Schrems II della Corte di Giustizia UE e le indicazioni dell’European Data Protection Board).

Inoltre, l’estesa rete di partner OCI FastConnect locali e globali, che sono più di 85, offre alla organizzazioni una connettività dedicata alle Oracle Cloud Region e ai servizi OCI. Digital Realty è il partner host della sede di Madrid della EU Sovereign Cloud, mentre Equinix è il partner per la sede di Francoforte. I partner FastConnect disponibili al momento del lancio del Cloud Sovrano UE sono Arelion, DE-CIX, Digital Realty, Equinix e InterCloud.

Un’architettura separata che consente di mettere al sicuro i dati e rafforzare la sovranità

Il Cloud Sovrano di Oracle per la UE è progettato per la residenza e la sicurezza dei dati, con un’architettura che non condivide alcuna infrastruttura con le cloud region commerciali di Oracle nell’UE, né possiede alcuna connessione di backbone con le altre regioni cloud di Oracle. L’accesso dei clienti a Oracle EU Sovereign Cloud viene gestito separatamente dall’accesso alle regioni cloud commerciali di Oracle.

Oracle EU Sovereign Cloud è stato progettato per garantire un’elevata disponibilità in ogni cloud region ed è composto da due cloud region così da avere anche le architetture di disaster recovery entro i confini dell’Unione Europea. Ognuna delle due cloud region contiene tre fault domain, per evitare di raggruppare i carichi di lavoro sugli stessi hardware fisici. Di conseguenza, un guasto hardware o un’attività di manutenzione in uno solo dei fault domain non avrà impatto sulle istanze collocate negli altri fault domain.

Oracle EU Sovereign Cloud ha operatività, funzioni di supporto e policy distinte da quelle del cloud commerciale Oracle, il che aiuta a a snellire e semplificare le procedure per la conformità alle linee guida e ai requisiti di privacy e sovranità dei dati dell’UE. Inoltre, garantendo che i dati dei clienti siano mantenuti all’interno dell’Unione Europea senza dover attuare ulteriori e complesse configurazioni di policy, il Cloud Sovrano di Oracle per la UE velocizza l’implementazione dei progetti cloud e ne riduce, allo stesso tempo, i rischi.

Il nuovo External Key Management Service di OCI fornisce un ulteriore livello di protezione dei dati e aiuta i clienti a soddisfare i requisiti di conformità

Per aiutare i clienti a proteggere ancora meglio i propri dati e rispettarne tutti i requisiti di sovranità, OCI introduce due nuovi servizi di gestione disponibili in tutte le Oracle Cloud Region, tra cui anche quelle del Cloud Sovrano UE: OCI Dedicated Key Management Service e OCI External Key Management Service.

OCI External Key Management Service è realizzato in collaborazione con Thales Group e consente di crittografare i dati all’interno di OCI utilizzando chiavi di cifratura create e gestite dal cliente al di fuori di OCI. Queste chiavi di crittografia rimangono sempre in possesso del cliente e non vengono mai importate all’interno di OCI, il che consente ai clienti di spostare sul Cloud Sovrano UE di Oracle i carichi di lavoro regolamentati che richiedono il controllo sull’archiviazione fisica delle chiavi, al di fuori del cloud. OCI Dedicated Key Management dà ai clienti il controllo sulle loro chiavi di cifratura attraverso una soluzione Hardware Security Module (HSM) dedicata e mono-cliente, il cui provisioning avviene in OCI.

Oracle Cloud: una presenza in crescita a livello globale





Il nuovo EU Sovereign Cloud si inquadra nella strategia OCI per il cloud distribuito. OCI può soddisfare le necessità dei clienti grazie a servizi cloud in location specifiche con prestazioni, sicurezza, compliance e modelli operativi flessibili. Oracle offre un set ampio e coerente di servizi cloud in 44 region cloud commerciali e governative in 23 paesi per soddisfare le esigenze della sua sempre più ampia base clienti globale. OCI attualmente gestisce 37 cloud region commerciali e sette region governative, oltre a numerose dedicated region (NdR regioni cloud dedicate, erogate all’interno del perimetro fisico delle infrastrutture datacenter del cliente) e a region dedicate alla sicurezza nazionale.

Il cloud distribuito OCI



Il cloud distribuito di OCI dà ai clienti i vantaggi del cloud, con un maggiore controllo su residenza dei dati, località e autorità, anche su più cloud diversi, con le seguenti proposte.