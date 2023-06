AIPSA: ‘Rafforzare la partnership pubblico-privata per livelli più alti di sicurezza’

“La creazione, nel 2021, dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha rappresentato un punto di svolta, positivo, nel contrasto alle minacce cibernetiche ai danni del nostro Paese e la relazione annuale presentata oggi al Parlamento ne è la conferma più concreta. Se vogliamo, a questo punto, fare un ulteriore salto in avanti, cominciando a ragionare e operare in una logica di sistema, occorre consolidare e incrementare le partnership con le imprese private, a cominciare da quelle che gestiscono servizi e infrastrutture di pubblica rilevanza. In quanto security manager in forza alle grandi e medie aziende private, noi di Aipsa siamo pronti a fare la nostra parte per facilitare ulteriormente lo sviluppo di queste intese”.

Così Alessandro Manfredini, presidente di AIPSA, l’Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale, commenta la presentazione della Relazione annuale in Parlamento da parte della Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

“Che ci sia ancora molta strada da fare nella cooperazione tra imprese private e istituzioni pubbliche – aggiunge il presidente Manfredini – lo dimostra il fatto che le segnalazioni di infiltrazioni ai danni dei sistemi delle imprese private sono ancora troppo limitate. Se da un lato questo dato potrebbe rappresentare la prova che i sistemi di sicurezza nel privato sono efficienti e aggiornati, dall’altro significa anche che ci sono ancora dei miglioramenti da applicare a livello di relazioni. Occorre aumentare il livello di fiducia tra i soggetti, uscendo dal paradigma della colpevolizzazione nei confronti di chi subisce un attacco o una violazione. Come detto, siamo pronti a fare la nostra parte per facilitare questa cooperazione, iniziando, magari a livello preventivo, a lavorare insieme sui requisiti tecnologici e di processo da dover adottare, per rendere resiliente la filiera di fornitura”.

Chi è AIPSA

L’ Aipsa ha come scopo istituzionale di valorizzare l’ordinamento professionale del Security Manager, formare ed aggiornare gli associati, diffondere la cultura della Security ed approfondire lo studio delle sue problematiche di ordine tecnico, funzionale, giuridico e legislativo. Per attuare i propri fini l’Associazione è entrata a far parte di numerosi e diversificati organismi attraverso i quali realizza le sinergie necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici di volta in volta indicati in programmi triennali. Oltre che con tutte le associazioni del comparto sicurezza, nazionali ed internazionali, l’Aipsa intrattiene relazioni ufficiali con: