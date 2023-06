5G: continua la crescita a livello mondiale

Gli operatori continuano a investire nel 5G. Il dato emerge chiaro dalla nuova edizione del Mobility Report di Ericsson, nonostante le sfide geopolitiche e il rallentamento macroeconomico di alcuni mercati. Dopo il lancio dei servizi 5G nell’agosto 2022, il grande mercato indiano sta vivendo una stagione di imponenti implementazioni del nuovo standard nell’ambito dell’iniziativa Digital India.

Alla fine del 2022, sono circa 10 milioni gli abbonamenti in India e si stima che rappresenteranno circa il 57% degli abbonamenti di telefonia mobile nel Paese entro la fine del 2028, rendendola la regione con la crescita più rapida a livello globale.

L’ultimo rapporto di Ericsson rivela anche che la diffusione degli abbonamenti 5G in Nord America è stata più forte di quanto previsto nelle precedenti edizioni. Alla fine del 2022, il Nord America ha infatti registrato la più alta penetrazione di abbonamenti a livello globale, con il 41%.

Gli abbonamenti al 5G crescono ovunque

Gli abbonamenti al 5G sono in aumento in ogni regione del mondo e si prevede che raggiungeranno la cifra totale di 1,5 miliardi entro la fine del 2023. Il traffico dati della rete mobile globale continua a crescere e si prevede che l’utilizzo medio mensile per smartphone supererà i 20 GB entro la fine del 2023.

Il rapporto rivela anche una continua crescita dei ricavi nei principali mercati. Fredrik Jejdling, Executive Vice President e Head of Networks di Ericsson, afferma: “Il 5G ha superato il miliardo di abbonamenti nel mondo, generando anche una crescita positiva dei ricavi per gli operatori che operano nei mercati più avanzati. Vediamo un forte legame tra l’aumento degli abbonamenti al 5G e i ricavi derivanti dai servizi offerti. Negli ultimi due anni, l’introduzione dei servizi 5G nei primi venti mercati al mondo ha comportato un aumento dei ricavi del 7%. Questa tendenza dimostra il crescente valore del 5G, a vantaggio sia degli utenti che degli operatori.”

Circa 240 operatori coinvolti nella crescita

A livello globale, sono circa 240 gli operatori che hanno lanciato servizi commerciali 5G e circa 35 coloro che hanno implementato reti standalone (SA). I servizi 5G più comuni, destinati ai consumatori finali, sono la banda larga mobile avanzata (eMBB), il fixed wireless access (FWA), il gaming e alcuni servizi basati su AR/VR, come la didattica a distanza.

Il rapporto rivela inoltre che questa tecnologia stimola anche il modo in cui gli operatori confezionano le loro nuove offerte di tipo mobile. È sempre più comune ad esempio l’offerta di bundle con vari servizi di intrattenimento, come la televisione, lo streaming musicale o le piattaforme di cloud gaming. Circa il 58% degli operatori 5G lo fa già, secondo diverse formule.

Più di 100 operatori, ossia circa il 40% del totale di fornitori di servizi FWA, offrono attualmente il Fixed Wireless Access su rete 5G. L’FWA è in forte crescita in termini di:

Numero di operatori mobili che offrono FWA

Percentuale di quelli che offrono FWA su 5G

Percentuale di operatori con tariffe basate sulla velocità

Quantità di traffico dati gestito, con l’aumento sia del numero di connessioni che del volume di traffico per singola connessione.

Si stima che entro il 2028 l’80% delle connessioni FWA sarà su rete 5G.