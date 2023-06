Proofpoint leader nell’Enterprise email security

Proofpoint è stata nominata “leader” nel The Forrester Wave: Enterprise Email Security, Q2 2023.

Nel report pubblicato recentemente, Forrester ha analizzato 15 fornitori di soluzioni enterprise di email security, basandosi su 26 criteri di valutazione. Proofpoint Email Security and Protection ha ottenuto la votazione più alta tra tutte le aziende nella categoria dell’offerta attuale di soluzioni di protezione, posizionandosi ai vertici nella categoria Strategy, ed è stato riconosciuto leader.

Il report evidenzia come “Proofpoint porti avanti la sua missione di proteggere persone e dati… [La sua] roadmap si concentra sulle minacce rivolte alle organizzazioni tramite i fornitori, con una protezione preventiva da quelli compromessi e dai tentativi di BEC attraverso impersonificazione del fornitore o account takeover”. Il documento prosegue affermando che “I professionisti di sicurezza e rischio alla ricerca di una soluzione di protezione completa delle email aziendali, indipendente da infrastruttura e piattaforma, impegnata a evolversi con i propri clienti, dovrebbero prendere in considerazione Proofpoint”.

Una continua innovazione nella email security

La valutazione di Forrester ha assegnato a Proofpoint il punteggio più alto per quanto riguarda l’offerta attuale, che comprende criteri quali email filtering, threat intelligence, data leak prevention, integrazioni, risposta agli incidenti, supporto e successo presso i clienti. Proofpoint ha ottenuto anche uno dei punteggi più alti nella categoria Strategy, raggiungendo il massimo nei criteri Vision, Roadmap e Community.

“Siamo onorati di essere stati riconosciuti da Forrester come leader per la enterprise email security, in quanto continuiamo a proporre innovazioni che consentono alle organizzazioni di interrompere la catena degli attacchi. Siamo grati alle 9.000 aziende di tutto il mondo che si affidano a noi anno dopo anno per proteggere le proprie caselle di posta elettronica”, afferma Tim Choi, group vice president, product marketing, Proofpoint. “Fornendo un percorso unificato per affrontare con successo tutte le minacce alle email enterprise, offriamo ai nostri clienti globali visibilità e protezione senza precedenti contro le tattiche su cui i criminali informatici fanno maggior affidamento oggi”.

Le principali aree di differenziazione di Proofpoint Aegis Threat Protection includono: