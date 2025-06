L’AI Agentica arriva in Dynatrace

Dynatrace, la piattaforma di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale, sta accelerando il cambio generazionale nello sviluppo di software aziendale ampliando la piattaforma Dynatrace con funzionalità di AI agentica. Progettati per prevedere e prevenire interruzioni, proteggere sistemi e dati e ottimizzare le operazioni in modo autonomo, questi progressi segnano una nuova era di produttività e agilità, ridefinendo radicalmente il modo in cui le aziende gestiscono la trasformazione digitale.

L’AI Agentica semplifica e velocizza le operazioni

Le aziende stanno aumentando significativamente gli investimenti nell’intelligenza artificiale per migliorare la produttività, in particolare nello sviluppo software. Nonostante questi sforzi, gli sviluppatori dedicano ancora fino all’80% del loro tempo alla protezione, al debug e all’ottimizzazione dei sistemi digitali in produzione. Dynatrace sfrutta l’AI agentica per affrontare questa sfida, consentendo alle aziende di passare dalla supervisione manuale a flussi di lavoro autonomi e basati sull’intelligenza artificiale che semplificano le operazioni e promuovono l’innovazione.

“Prevedevamo che la crescente complessità dei sistemi digitali avrebbe superato le capacità delle tradizionali soluzioni di osservabilità basate sull’intervento umano”, ha affermato Bernd Greifeneder, Fondatore e CTO di Dynatrace. “Per questo motivo abbiamo creato la nuova generazione della nostra piattaforma, per aiutare i clienti a sfruttare l’intelligenza artificiale avanzata per alleggerire il carico di lavoro e sbloccare possibilità completamente nuove. Unificando osservabilità, sicurezza e dati aziendali in un’architettura rivoluzionaria di datalakehouse, abbiamo creato le basi affinché l’intelligenza artificiale fornisca insight in tempo reale e agisca in modo autonomo in modi inimmaginabili fino a pochi anni fa”.

Le novità introdotte nella piattaforma Dynatrace

Il cuore di Dynatrace è una base appositamente progettata per l’AI agentica, che unifica perfettamente osservabilità, sicurezza e dati aziendali in un data lakehouse senza schema e senza indici. Questa base abilita processi decisionali intelligenti e azioni autonome, consentendo alle aziende di passare dal controllo umano a sistemi intelligenti e automatici. Insieme, la piattaforma funge da framework di conoscenza, ragionamento, pianificazione e azione per l’intelligenza artificiale agentica, offrendo precisione e adattabilità affidabili.

Grail , un datalakehouse senza indici e senza schemi, progettato per essere “hot/hot”, fornisce accesso in tempo reale a petabyte di dati contestualizzati, eliminando le inefficienze di reindicizzazione e reidratazione, per affrontare la complessità e la scalabilità dei sistemi di AI agentica.

, un datalakehouse senza indici e senza schemi, progettato per essere “hot/hot”, fornisce accesso in tempo reale a petabyte di dati contestualizzati, eliminando le inefficienze di reindicizzazione e reidratazione, per affrontare la complessità e la scalabilità dei sistemi di AI agentica. Smartscape , un sistema di discovery topologica dinamica e in tempo reale, mappa automaticamente le dipendenze causali in ecosistemi digitali complessi, migliorando la capacità della piattaforma di fornire insight precisi e automazione, alimentando Dynatrace AI per il ragionamento basato sui fatti.

, un sistema di discovery topologica dinamica e in tempo reale, mappa automaticamente le dipendenze causali in ecosistemi digitali complessi, migliorando la capacità della piattaforma di fornire insight precisi e automazione, alimentando Dynatrace AI per il ragionamento basato sui fatti. Davis AI combina tecniche di intelligenza artificiale causale, predittiva e generativa per analizzare dati unificati, fornire insights affidabili e pianificare in modo intelligente le azioni per ridurre al minimo le allucinazioni, massimizzare la precisione di insight e risposte e aderire alle pratiche di intelligenza artificiale responsabile e ai requisiti di conformità.

combina tecniche di intelligenza artificiale causale, predittiva e generativa per analizzare dati unificati, fornire insights affidabili e pianificare in modo intelligente le azioni per ridurre al minimo le allucinazioni, massimizzare la precisione di insight e risposte e aderire alle pratiche di intelligenza artificiale responsabile e ai requisiti di conformità. AutomationEngine esegue attività autonome e si integra perfettamente con agenti di intelligenza artificiale proprietari e di terze parti, promuovendo efficienza e adattabilità differenziate, il tutto in modo sicuro e protetto dalla privacy per azioni di AI agentica controllate.

I vantaggi dell’AI Agentica

Grazie a un’innovazione continua, Dynatrace fornisce a sviluppatori, leader aziendali e organizzazioni l’intelligenza e l’autonomia di cui hanno bisogno per affrontare la complessità digitale e raggiungere risultati straordinari.

“Queste innovazioni offrono la trasparenza, l’automazione e l’agilità di cui le aziende hanno bisogno per continuare a essere all’avanguardia in un panorama tecnologico in rapida evoluzione”, ha aggiunto Bernd Greifeneder. “Il risultato è una piattaforma in grado di prevenire autonomamente potenziali problemi, ottimizzare l’utilizzo delle risorse e adattarsi a sfide impreviste. L’AI agentica rappresenta una trasformazione fondamentale nella tecnologia aziendale. La nostra piattaforma non solo fornisce insights, ma consente attivamente alle aziende di anticipare le sfide, adattarsi alle mutevoli condizioni e realizzare le loro ambizioni più grandi. Questa evoluzione incarna la nostra visione di lunga data di potenziare le organizzazioni attraverso un’automazione affidabile e un’intelligenza fruibile”.