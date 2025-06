È Mike Giresi il nuovo Chief Information Officer a livello globale di Vertiv

Vertiv, specialista mondiale nelle infrastrutture digitali critiche, ha comunicato che Mike Giresi entrerà in azienda il 30 giugno 2025 in qualità di Chief Information Officer (CIO) a livello globale, con il compito di guidarne le iniziative per l’adozione dell’AI nelle varie attività, per la cybersecurity, per la tutela dei prodotti, oltre a favorire la produttività digitale e la customer experience.

Le esperienze di Mike Giresi

Mike Giresi, che di recente ha ricoperto il ruolo di Chief Digital Officer per la società di elettronica di consumo Molex, vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore IT, di cui più di 20 nei ruoli direttivi. In precedenza, è stato Chief Digital & Technology Officer di Aramark, CIO di Royal Caribbean Cruises, CIO di Tory Burch, CIO di Direct Brands (Columbia House e Doubleday) e CIO, SVP IT di Godiva Chocolatier.

Mike Giresi ha conseguito un Executive MBA presso la Erivan K. Haub School of Business della Saint Joseph’s University e una laurea in Inglese e Sistemi Informativi presso la Seton Hall University.

Dichiarazioni

“Una buona vision e solide capacità di execution in ambito digitale e IT sono al centro della nostra strategia per continuare a guidare il settore e incrementare costantemente il valore che offriamo ai nostri clienti”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “Mike Giresi ha una profonda comprensione delle opportunità offerte da un contesto in rapida evoluzione come quello dell’AI, del digitale e dell’IT e possiede l’esperienza, l’approccio esecutivo e le competenze necessarie per incrementare i nostri vantaggi competitivi”.

Mike Giresi aggiunge: “Sono entusiasta di unirmi a Vertiv per collaborare con i team alla creazione di valore aggiunto promuovendo le strategie digitali dell’azienda. Continuando a evolvere e migliorare la customer experience, lo sviluppo tecnologico e le capacità produttive di Vertiv, potremo intraprendere nuovi percorsi per accelerare l’adozione dell’AI e i processi di digitalizzazione per i clienti hyperscale, enterprise ed edge”.