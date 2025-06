Vertiv al NVIDIA GTC Paris con l’AI Factory del futuro

Vertiv, leader mondiale nelle infrastrutture digitali critiche, è Platinum sponsor dell’evento NVIDIA GTC Paris, che si terrà dal 10 al 12 giugno 2025 presso il Paris Expo Porte di Versailles. Mentre il mondo della tecnologia converge a Parigi per VivaTech 2025, NVIDIA presenta, per la prima volta in Europa, la propria iconica GTC (GPU Technology Conference), stabilendo una nuova pietra miliare nell’ecosistema dell’AI. La partecipazione di Vertiv sottolinea l’impegno strategico dell’azienda nella realizzazione di infrastrutture per l’AI all’avanguardia, sviluppando soluzioni di alimentazione ad alta densità e di liquid cooling specificamente progettate per i sistemi di elaborazione AI avanzati di NVIDIA.

Vertiv, NVIDIA, iGenius e il Supercomputer Colosseum

Presso lo stand P06, gli esperti tecnologici di Vertiv faranno un balzo in avanti nel futuro, presentando la prossima generazione delle infrastrutture di alimentazione e raffreddamento progettate per i workload di AI più impegnativi, dall’edge inference alle AI factory hyperscale. I visitatori potranno sperimentare in prima persona come Vertiv stia promuovendo la rivoluzione dell’AI attraverso sistemi di alimentazione ad alta efficienza, soluzioni avanzate di liquid cooling e infrastrutture scalabili.

Come annunciato di recente, iGenius ha collaborato con Vertiv e NVIDIA per lanciare il supercomputer Colosseum, un’iniziativa di AI sovereign accelerata dai superchip NVIDIA Grace Blackwell. Progettato per rispondere alle esigenze in materia di sovranità e prestazioni di settori quali la finanza, la sanità e la pubblica amministrazione, il supercomputer Colosseum integra:

La piattaforma per infrastrutture Vertiv 360AI, progettata per i sistemi NVIDIA GB200 NVL72;

NVIDIA accelerated computing e NVIDIA Omniverse;

L’expertise di iGenius e l’architettura di dati AI sovereign.

La soluzione modulare e scalabile fornita da Vertiv supporterà uno dei supercomputer AI Sovereign più veloci d’Europa e rappresenterà il futuro della gestione e della progettazione di infrastrutture basate sul digital twin. Durante la conferenza, gli esperti di Vertiv, iGenius e NVIDIA terranno una sessione dedicata per analizzare come sia possibile implementare in modo rapido ed efficiente un’infrastruttura di AI sicura, conforme e ad alte prestazioni.

Dichiarazioni

“L’intelligenza artificiale richiede infrastrutture in grado di offrire livelli di prestazioni, efficienza energetica e affidabilità senza precedenti”, ha dichiarato Karsten Winther, president di Vertiv in EMEA. “La nostra presenza all’NVIDIA GTC di Parigi e la collaborazione con iGenius per la realizzazione del supercomputer Colosseum sottolineano come Vertiv sia all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni per infrastrutture mission-critical che consentano alle organizzazioni di sfruttare appieno il potenziale dell’AI, rispettando al contempo i severi requisiti di efficienza energetica e sicurezza”.