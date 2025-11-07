Sport: ora l’allenatore diventa il software

La Federazione Reale Spagnola di Atletica Leggera sta facendo passi avanti nel suo processo di digitalizzazione con la creazione di un’infrastruttura dati centralizzata sviluppata con IBM e il partner tecnologico Habber Tec, la piattaforma IA-THLETICS.

Il nuovo sistema, basato sulla tecnologia IBM watsonx.data, consente il consolidamento e la gestione di grandi volumi di dati generati dagli atleti professionisti – attraverso sensori di allenamento, test medici fino ai dati biomeccanici, fisiologici e sanitari – in un ambiente affidabile, accessibile e sicuro.

Con watsonx, la Federazione dispone di un’unica fonte di dati controllata che facilita un processo decisionale più preciso e personalizzato per allenatori e team tecnici, fornendo raccomandazioni specifiche agli atleti per migliorare le prestazioni nelle competizioni di alto livello e prevenire gli infortuni. Lo strumento è stato presentato oggi a Madrid con la partecipazione degli atleti Diego García e Aldara Meilán, che hanno dimostrato come la tecnologia raccolga ed elabori i dati dalle loro sessioni di allenamento. Entrambi si stanno preparando per i prossimi giochi olimpici e sono considerati tra le più importanti speranze olimpiche spagnole.

Dati di qualità per lo sport

La Reale Federazione Spagnola di Atletica Leggera sta applicando questi miglioramenti, grazie alla tecnologia sviluppata sulla piattaforma, in progetti che studiano le falcate, i salti e la tecnica di corsa degli atleti utilizzando sensori di movimento e telecamere ad alta velocità, e consentendo agli allenatori di identificare gli aspetti tecnici che necessitano di miglioramenti. Entro il 2028, circa 1.000 allenatori utilizzeranno la tecnologia per allenare gli atleti professionisti in Spagna.

Inoltre, la piattaforma è collegata alle applicazioni utilizzate dagli allenatori e dai team tecnici, che ricevono immediatamente analisi personalizzate e raccomandazioni basate sui dati, rafforzando il ruolo della tecnologia come alleato nella preparazione sportiva e nel processo decisionale.

Nell’ambito di un progetto di marcia, sono stati raccolti 7,5 milioni di data point in due mesi di test su un piccolo gruppo di atleti. Quando verranno aggiunte altre discipline come il lancio del disco, il salto a ostacoli e gli sprint e verranno generati più dati, la Federazione sarà pronta a sviluppare nuovi casi d’uso per l’intelligenza artificiale e i big data.

“La sfida non è avere più dati, ma capirli. La Federazione è in grado di interpretare in modo affidabile i dati e di utilizzarli per migliorare le prestazioni degli atleti. Non si tratta di sostituire l’intuizione dell’allenatore o il feedback dell’atleta, ma piuttosto di fornire loro le conoscenze e le informazioni basate su evidenze sulle quali possono fare affidamento”, ha dichiarato Jacobo Garnacho, IBM Business Director of Artificial Intelligence and Data per Spagna, Portogallo, Grecia e Israele.

Il caso Agassi Sports Entertainment

Anche Agassi Sports Entertainment collabora con IBM per trasformare il panorama globale degli sport con racchetta attraverso l’intelligenza artificiale di nuova generazione e l’innovazione digitale. La partnership unisce la tecnologia e l’esperienza di IBM con la visione di ASE per una comunità negli sport con racchetta digitale e innovativa.

Potenziare le attività degli appassionati di sport con racchetta attraverso la tecnologia

Questa iniziativa renderà disponibile una piattaforma digitale completa e varia destinata a ridefinire il modo in cui giocatori, fan e i diversi brand interagiscono negli sport con racchetta. Andre Agassi svolgerà un ruolo attivo nell’indirizzare la piattaforma, apportando un’autentica visione atletica e metodologie di allenamento collaudate. Il primo rilascio dell’app della piattaforma è previsto nella prima metà del 2026.

Utilizzando la tecnologia di watsonx.ai e di computer vision IBM, ASE e IBM creeranno strumenti che analizzano il movimento atletico grazie alle riprese video di tutti i giorni. La piattaforma sarà dotata di tecnologia AI e analisi video avanzate – denominate “Agassi Intelligence” – per fornire un coaching di livello professionale direttamente sui dispositivi mobili dei giocatori.

Oltre all’analisi delle prestazioni, la piattaforma fungerà da hub, offrendo funzionalità commerciali integrate, contenuti premium, intrattenimento ed esperienze della community per giocatori e fan a tutti i livelli, compresa l’opportunità di connettersi con Andre Agassi e altri atleti attraverso nuove peculiari interazioni digitali.

Una nuova era per il gioco

Questo pluriennale progetto è radicato in un impegno condiviso per l’equità nello sport e l’espansione di ciò che è possibile negli sport con racchetta. Combinando una tecnologia di livello mondiale con autentiche intuizioni atletiche, la piattaforma mira a ridurre le barriere all’allenamento di alto livello e alla possibilità di fare comunità per i giocatori di tutto il mondo. Che si tratti di migliorare la salute, sviluppare abilità o connettersi tra continenti, la piattaforma ha l’obiettivo di far crescere il gioco e ispirare la prossima generazione di giocatori e fan.

“Questa iniziativa con IBM incarna tutto ciò in cui crediamo: lo sport come forza per un cambiamento positivo; stiamo sviluppando una nuova tecnologia che rende gli sport con racchetta più inclusivi, più dinamici e più incisivi che mai”, ha dichiarato Andre Agassi, co-fondatore di Agassi Sports Entertainment e 8 volte vincitore del Grande Slam. “Si tratta di poter scalare le opportunità, di crescita e salute. Il nostro obiettivo è fornire strumenti più intelligenti, avere comunità più forti e permettere accesso globale agli sport che amiamo”.

La piattaforma e le soluzioni che saranno sviluppate nell’ambito di questa iniziativa saranno ospitate su IBM Cloud, IBM Consulting ne guiderà lo sviluppo, la scalabilità e l’innovazione continua per supportare l’evoluzione della piattaforma mentre si adatta alle esigenze della comunità globale degli sport con racchetta.