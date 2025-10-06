Il Comune di Napoli accelera sulla trasformazione digitale con IBM

Il Comune di Napoli compie un passo decisivo verso la modernizzazione dei servizi pubblici grazie a una collaborazione strategica con IBM. L’obiettivo è chiaro: rendere l’amministrazione più trasparente, efficiente e vicina alle esigenze di cittadini e imprese attraverso l’adozione di tecnologie innovative basate su intelligenza artificiale e gestione evoluta dei dati.

Il progetto, sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede la realizzazione di una piattaforma digitale omnicanale che consentirà ai cittadini di accedere a servizi essenziali – dalla prenotazione di appuntamenti alla consultazione di documenti – in modo semplice e immediato.

Un altro tassello fondamentale è l’adesione alla Piattaforma Nazionale Dati Digitali (PDND), che permetterà al Comune di condividere informazioni in tempo reale con altre amministrazioni, migliorando il coordinamento e la trasparenza.

Per raggiungere questi obiettivi, IBM Consulting ha sviluppato per il Comune di Napoli una soluzione che utilizza IBM watsonx.data, e consente di accedere e orchestrare i dati in modo sicuro senza spostarli o replicarli, accelerando così l’innovazione dei servizi pubblici. Tra le prime applicazioni concrete, è in fase di sviluppo un sistema basato su AI per la verifica automatica delle pratiche edilizie CILA, che ridurrà i tempi di controllo e semplificherà le procedure.

Il Sindaco del Comune di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dichiarato:

“La trasformazione digitale è una priorità strategica per il Comune di Napoli. Grazie alla collaborazione con IBM, stiamo costruendo un’amministrazione più moderna, trasparente ed efficiente, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze di cittadini e imprese. Questo progetto non è solo un investimento tecnologico, ma un passo fondamentale per rendere Napoli una città più innovativa e inclusiva”.

Alessandro La Volpe, Amministratore Delegato IBM Italia ha dichiarato:

“Siamo molto orgogliosi della collaborazione con il Comune di Napoli perchè ci permette di offrire all’amministrazione di questa grande città un’innovazione aperta e affidabile, capace di rispondere alle sfide della modernizzazione con soluzioni avanzate e scalabili. Grazie a soluzioni realizzate dai nostri migliori esperti e basate sull’AI aperta di IBM, possiamo supportare le più innovative organizzazioni a valorizzare il potenziale dei dati proprietari in modo sicuro e governato per migliorare i servizi a cittadini e imprese.”

Con questa iniziativa, Napoli si candida a diventare un modello di innovazione nella pubblica amministrazione, puntando su interoperabilità, sicurezza e servizi digitali di nuova generazione.