Accor: il grande gruppo alberghiero si affida ad Oracle Cloud

Accor – gruppo alberghiero leader a livello mondiale di origine francese, presente in 110 Paesi con oltre 5.600 hotel e resort di 45 brand diversi, 10.000 ristoranti e strutture per il benessere e il lavoro flessibile, con uno degli ecosistemi di hospitality più diversificati del settore – ha adottato la soluzione Oracle OPERA Cloud Sales and Event Management per potenziare il consolidamento e la costante crescita del suo settore meeting ed eventi, che ha un giro d’affari di diversi miliardi di dollari (1).

Il modulo “Sales and Event Management” è integrato in Oracle OPERA Cloud, il sistema di gestione alberghiera che Accor ha scelto per unificare tutti i dipartimenti dei propri hotel.

Il modulo Sales and Events Management sarà disponibile in tre versioni:

– Premium, per gli hotel di lusso e le strutture di grandi dimensioni dedicate a meeting ed eventi;

– Standard, ideale per le strutture di piccole e medie dimensioni;

– Essential, per gli hotel che gestiscono il solo pernottamento dei gruppi.

Accor prevede di adottare la soluzione in modo graduale entro la fine del 2025, per raggiungere poi la completa operatività del nuovo ecosistema digitale a inizio 2026.

Grazie a Sales and Event Management di Oracle Accor potrà avvalersi di un ecosistema digitale integrato per la gestione degli spazi per eventi, mettendo in rete le sue oltre 5.600 strutture a livello mondiale, con 2,5 milioni di metri quadrati e oltre 800.000 camere.

Da un lato, la piattaforma Accor permetterà allo staff di verificare immediatamente le location disponibili; dall’altro, consentirà a ospiti e operatori esterni di utilizzare gli innovativi strumenti digitali in modalità self-service, per semplificare notevolmente il controllo e la prenotazione degli spazi per eventi, le camere e i servizi di catering.

“Gli hotel devono essere in grado di ottimizzare le entrate derivanti dalla crescente richiesta di spazi per meeting ed eventi,” ha commentato Alex Alt, executive vice president e general manager, Oracle Consumer Industries. “Che si tratti di professionisti dell’organizzazione di eventi alla ricerca di soluzioni su vasta scala o di realtà che ospitano un piccolo evento a livello locale, Oracle Cloud semplificherà notevolmente il processo rendendo più semplice individuare e prenotare la sede perfetta nel ricco ventaglio di proposte Accor”.

(1) Accor ha scelto Oracle Sales and Event Management nello scorso autunno 2024.