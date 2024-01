Carhartt sceglie Rubrik per una resilienza informatica senza compromessi

Rubrik, la Zero Trust Data Security Company, ha annunciato che Carhartt, noto brand statunitense di abbigliamento da lavoro di alta qualità, ha consolidato diversi strumenti di backup legacy su Rubrik Security Cloud per raggiungere la resilienza informatica. Con il passaggio a Rubrik, Carhartt ha ridotto i propri costi mensili di oltre il 50%, migliorando in modo significativo la sicurezza dei propri dati.

“La resilienza dei dati è fondamentale per la sicurezza e il successo della nostra azienda. Lavoriamo duramente per tenere lontani gli intrusi, ma dobbiamo partire dal presupposto che questi troveranno comunque una via d’accesso”, dichiara Michael Karasienski, cloud platforms manager di Carhartt. “Rubrik Security Cloud ripristina i dati velocemente e senza errori sia nei nostri ambienti cloud che in quelli on-premise. Rubrik svolge un ruolo fondamentale per creare fiducia nel nostro sistema con protocolli sicuri e controlli di accesso: non è solo una soluzione per la sicurezza dei dati, ma rappresenta la vera tranquillità per il nostro brand”.

Fondata nel 1889, Carhartt vanta una solida tradizione nello sviluppo di prodotti resistenti per i lavoratori, sul posto di lavoro e non solo. L’azienda ha una forte etica lavorativa, affrontando la propria attività con la stessa trasparenza, affidabilità e fiducia che i suoi clienti dimostrano giorno dopo giorno.

Prima di passare a Rubrik, Carhartt utilizzava per le sue attività una serie di soluzioni di backup diverse. Dopo il mancato aggiornamento di un’applicazione critica, il team IT di Carhartt ha scoperto che i dati dell’applicazione non erano stati sottoposti a backup, costringendo il team a ricostruire manualmente oltre due settimane di dati. Inoltre, il team di Carhartt ha scoperto la presenza di malware nei backup dei suoi strumenti legacy, cosa che ha comportato settimane di ricerca di set di dati per completare manualmente l’indagine.

Con Rubrik Security Cloud, il team IT di Carhartt può ora dedicare più tempo ad altre priorità, come le richieste del business, gli incidenti e la riduzione del technical debt, riducendo i propri costi operativi mensili di oltre il 50%. I team IT e di sicurezza dell’azienda stanno inoltre collaborando per ridurre i rischi per l’organizzazione, individuando le minacce informatiche e collegando le indagini al centro operativo di sicurezza.

“Un’azienda altamente interconnessa come Carhartt è responsabile di grandi quantità di dati sensibili. Proteggere questi dati è fondamentale per mantenere la fiducia dei clienti e ridurre al minimo le interruzioni dell’attività”, commenta Anneka Gupta, Chief Product Officer di Rubrik. “Tecnologie legacy obsolete non sono state costruite pensando alla sicurezza, quindi le organizzazioni devono rivolgersi a piattaforme moderne e metodologie zero-trust per difendere i propri dati. Con una soluzione olistica come Rubrik Security Cloud, organizzazioni come Carhartt sanno che il loro business sarà resiliente di fronte a qualsiasi minaccia informatica”.

Carhartt utilizza numerosi prodotti Rubrik, tra cui Anomaly Detection, Sensitive Data Monitoring, Threat Hunting e l’integrazione con Microsoft Sentinel.