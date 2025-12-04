L’Erbolario innova retail e customer experience con Cegid

Cegid, fornitore di soluzioni di gestione aziendale cloud per la finanza (tesoreria, tasse, ERP), le risorse umane (buste paga, gestione dei talenti), gli studi di commercialisti e consulenti contabili, il Retail e i settori imprenditoriali, annuncia che L’Erbolario, azienda di riferimento nel settore della cosmesi naturale, ha adottato la piattaforma Cegid Retail Y2 On Cloud per sostenere il proprio percorso di innovazione digitale e consolidare la strategia omnicanale.

Fondata a Lodi nel 1978 e con un fatturato previsto oltre i 100 milioni di euro nel 2025, L’Erbolario è oggi tra le realtà più dinamiche del settore. Conta oltre 200 punti vendita monomarca in Italia e all’estero (tra cui Albania, Bulgaria, Croazia, Malta, Polonia e Svizzera), una rete wholesale che serve circa 4.500 erboristerie, farmacie e parafarmacie, oltre 40 Paesi coperti dall’export e un canale e-commerce attivo dal 2018.

Dal 2021 l’azienda è società benefit e punta a diventare B-Corp entro tre anni, con iniziative concrete in tema di governance, sensibilizzazione degli stakeholder e innovazione sostenibile, come l’introduzione di shampoo solidi, detergenti in polvere e packaging ricaricabili.

Dal cloud più agilità e risorse per l’innovazione di Erbolario

In questo percorso di trasformazione, volto a integrare canali fisici ed e-commerce, L’Erbolario ha scelto Cegid come partner tecnologico per garantire ai clienti un’esperienza superiore e distintiva.

La migrazione a Cegid Retail Y2 On Cloud ha permesso a L’Erbolario di alleggerire la gestione interna dell’infrastruttura IT, ridurre i costi e concentrare le risorse su attività a maggior valore aggiunto. Grazie

all’adozione delle best practice di Cegid in tema di infrastruttura e sicurezza, l’azienda ha superato le complessità di un sistema on-premise fortemente personalizzato e ha posto le basi per aggiornamenti più agili e sostenibili, seguendo una roadmap evolutiva costante.

“La collaborazione con Cegid rappresenta per noi un motore strategico di innovazione. Grazie al cloud abbiamo reso più snella la nostra infrastruttura, liberando risorse da destinare a progetti strategici e aumentando l’efficienza. Oggi siamo in grado di garantire ai nostri clienti un’esperienza integrata e coerente, sia online sia in negozio, e possiamo contare su un modello più funzionale al business, in grado di sostenere in maniera rapida la nostra espansione retail in Italia e all’estero,” afferma Giuseppe Sanfilippo, IT Retail Application Manager, L’Erbolario (nella foto).

Dal web agli store: omnicanalità in azione per un negozio senza confini

L’Erbolario ha scelto di mettere al centro la relazione con i clienti, introducendo soluzioni omnicanale come Click&Collect ed e-Reservation, che consentono di verificare in tempo reale la disponibilità dei prodotti e ritirarli in negozio in poche ore. L’integrazione tra POS, inventario e CRM garantisce fluidità nei percorsi di acquisto e standard di servizio elevati, mentre la loyalty si articola sia in un programma dedicato ai clienti dei negozi monomarca, sia nel progetto “L’Erbolario Club”, pensato per intercettare tutti i consumatori indipendentemente dal canale di acquisto.

Nei negozi, la piattaforma Cegid Retail Live Store ha già trasformato il ruolo del personale grazie a soluzioni mobile di queue busting, che velocizzano gli acquisti e consentono di assistere i clienti in mobilità con informazioni aggiornate su prezzi, promozioni, stock e programmi di fidelizzazione. È in corso inoltre la valutazione di una gestione totalmente mobile delle transazioni, con chiusura della vendita e pagamento inclusi.

L’innovazione tecnologica si è rivelata determinante anche per la rapida apertura di punti vendita in contesti complessi, come outlet e aeroporti – ne è un esempio il primo negozio L’Erbolario aperto all’interno dell’aeroporto di Torino Caselle – e per il lancio di nuovi format, come i corner in partnership con brand del Made in Italy.

“Coerenza con i valori aziendali, qualità del servizio e rapidità di esecuzione sono stati i fattori chiave resi possibili dal supporto di Cegid”, aggiunge Sanfilippo.

Persone e sostenibilità al centro della trasformazione

Il percorso è stato accompagnato da un piano strutturato di change management e formazione per i team di negozio, con il coinvolgimento diretto dei key user dei punti vendita, fasi pilota, formazione dedicata e manuali operativi. Oggi la tecnologia è percepita come leva di crescita e strumento per rafforzare la vicinanza al cliente, con prospettive di ulteriore evoluzione grazie a progetti futuri di clienteling, retail excellence e integrazione di funzionalità AI.

“Siamo orgogliosi di supportare L’Erbolario, un brand iconico della cosmesi naturale italiana, nel suo percorso di trasformazione digitale e omnicanale. Questo progetto dimostra come le nostre soluzioni cloud e mobile possano generare efficienza e abilitare modelli di customer experience evoluti, personalizzati e sostenibili, e garantire al tempo stesso la rapidità di apertura e la coerenza operativa che marchi di valore come L’Erbolario richiedono,” afferma Mario Davalli, Country Manager Southern & Eastern Europe di Cegid (nella foto).