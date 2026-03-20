EY sceglie CrowdStrike per potenziare i suoi servizi Agentic SOC, accelerati da NVIDIA AI

Ernst & Young LLP (EY US) ha scelto la piattaforma CrowdStrike Falcon per potenziare i suoi servizi di Agentic Security Operations Center (SOC) accelerati dall’infrastruttura AI di NVIDIA e dal software NVIDIA AI Enterprise. Grazie all’unione tra la piattaforma Falcon e la competenza di EY US in ambito servizi gestiti, le imprese di tutto il mondo possono trasformare le operazioni di sicurezza utilizzando agent AI e automazione progettati per fermare le violazioni.

Nel 2025 il tempo medio di breakout dell’eCrime è sceso a 29 minuti – e il breakout più veloce osservato è avvenuto in soli 27 secondi. Poiché gli avversari utilizzano l’intelligenza artificiale come arma per accelerare gli attacchi e muoversi lateralmente attraverso cloud, identità ed endpoint in pochi secondi, le operazioni di sicurezza devono operare alla massima velocità.

“Il SOC non può operare alla velocità umana quando gli avversari si muovono alla velocità dell’AI”, ha affermato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “L’agentic SOC rappresenta un cambiamento fondamentale, elevando i difensori da meri gestori di alert a orchestratori di agenti intelligenti che pensano, ragionano e agiscono alla massima velocità, sempre sotto il controllo del team di sicurezza. La scelta da parte di EY della piattaforma Falcon, accelerata da NVIDIA, si allinea con il processo di trasformazione agentica in atto, guidato da CrowdStrike nel fronteggiare l’AI con l’AI stessa e nell’assicurare la protezione per tutti i clienti a livello globale”.

La piattaforma NVIDIA AI full-stack consente un’analisi più accurata ed efficiente attraverso NVIDIA Nemotron, fornisce strumenti per il miglioramento dei modelli con NVIDIA NeMo Data Designer e un’inferenza efficiente con implementazioni di livello enterprise attraverso i microservizi NVIDIA NIM. La collaborazione tra CrowdStrike, EY e NVIDIA consente alle imprese di scalare i workflow AI e rispondere agli eventi di sicurezza in modo più rapido e accurato — proteggendo dati e infrastrutture critiche.

“Mentre le superfici di attacco si espandono e gli avversari operano alla massima velocità, le operazioni di sicurezza si trovano a un punto di inflessione critico”, ha affermato Ganesh Devarajan, EY Americas Consulting Cyber Risk Practice Leader. “Combinando l’esperienza dei team EY nella progettazione e gestione di ambienti di sicurezza complessi con la piattaforma SOC AI-native di CrowdStrike e gli agent AI accelerati da NVIDIA, stiamo aiutando i clienti a trasformare le operazioni di sicurezza in un modo che sia misurabile, scalabile e resiliente in tutto l’ecosistema d’impresa”.

I servizi EY di Agentic SOC si basano sulla rivoluzionaria innovazione agentica di CrowdStrike e sfruttano il computing accelerato, i modelli aperti Nemotron e i microservizi NeMo di NVIDIA. Tutto ciò include:

Agentic Security Platform , che offre il data layer AI-ready più ricco del settore, fornendo un contesto ambientale completo e rendendo ogni segnale istantaneamente azionabile sia per gli agent che per gli analisti.

, che offre il data layer AI-ready più ricco del settore, fornendo un contesto ambientale completo e rendendo ogni segnale istantaneamente azionabile sia per gli agent che per gli analisti. Agentic Security Workforce , che fornisce gli unici agent mission-ready del settore addestrati su anni di apprendimenti umani e azioni di risposta reali, provenienti da Falcon® Complete Next-Gen MDR e da attività di incident response.

, che fornisce gli unici agent mission-ready del settore addestrati su anni di apprendimenti umani e azioni di risposta reali, provenienti da Falcon® Complete Next-Gen MDR e da attività di incident response. Charlotte AI AgentWorks, che consente alle aziende di sviluppare e personalizzare i propri agent senza dover scrivere una singola riga di codice.

che consente alle aziende di sviluppare e personalizzare i propri agent senza dover scrivere una singola riga di codice. Charlotte Agentic SOAR, che orchestra gli agent CrowdStrike, personalizzati o di terze parti, in un unico sistema di difesa coordinato, guidato da expertise umana.

“Il volume e la velocità degli alert rendono impossibile per gli analisti investigare tutto in modo manuale”, ha affermato Emmett Koen, Senior Director of Cybersecurity Operations and North America Regional CISO di Mondelēz. “Analizzando continuamente il contesto, gli agent AI sono in grado di far emergere eventualmente attività o eventi su cui è bene porre attenzione, perché potenzialmente critici, e ciò consente ai nostri team di concentrarsi su azioni e processi decisionali a più alto valore”.

Insieme, EY US e CrowdStrike stanno facendo progredire l’agentic SOC come modello operativo all’altezza delle moderne operazioni di sicurezza.