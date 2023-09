Gruppo BMW più veloce con SAP S/4HANA

La BMW iFACTORY di Oxford, nel Regno Unito, è andata live con successo su SAP S/4HANA, utilizzando l’architettura di soluzioni in cloud di SAP specifiche per l’industria automobilistica.

Lo stabilimento MINI di Oxford è, infatti, il primo degli stabilimenti connessi del Gruppo BMW che passeranno all’architettura cloud digitalizzata nei prossimi anni.

Il primo go live a livello globale dell’ambiente di produzione dello stabilimento MINI rappresenta la prossima pietra miliare della BMW iFACTORY, alla base della strategia rivoluzionaria del Gruppo BMW per la produzione automobilistica del futuro. Il Gruppo BMW ha scelto SAP S/4HANA e le soluzioni SAP per la logistica della catena di approvvigionamento. Questo per creare insieme il primo progetto di digitalizzazione dei processi degli stabilimenti del futuro, stabilendo un nuovo standard tecnologico che segnerà l’evoluzione dell’industria automobilistica.

Con RISE with SAP, il Gruppo BMW accelera

La soluzione creata congiuntamente unisce e semplifica gli articolati processi che si svolgono in modo simultaneo e i cambiamenti dei sistemi IT nelle aree della logistica dei componenti. Ma anche della finanza/controllo e degli acquisti. Poiché ogni nuova iFACTORY sfrutterà la soluzione RISE with SAP, il Gruppo BMW si aspetta di ottenere benefici dalla standardizzazione dei processi di logistica globali. Questo grazie alle ultime innovazioni tecnologiche, dal supporto reciproco agli impianti, dall’allocazione flessibile della forza lavoro e dalla sinergia nel supporto e nella formazione. Con RISE with SAP, il Gruppo BMW potrà accedere alle ultime innovazioni e introdurre nuove soluzioni nella rete di produzione più velocemente.

“Lo stabilimento di Oxford è il primo impianto cui seguirà un rollout globale all’interno del Gruppo BMW”, ha dichiarato Alexander Buresch, Chief Innovation Officer e Senior Vice President di BMW Group IT. “D’ora in poi, ogni anno si aggiungeranno altri stabilimenti della rete di produzione mondiale, fino a quando tutti parleranno la stessa lingua. Nell’ambito della nostra strategia di digitalizzazione e armonizzazione, questa nuova soluzione ci permette di collegare i dati rilevanti su prodotti, processi, qualità e costi. Il tutto consentendo la coerenza e la trasparenza delle informazioni lungo tutta la catena di produzione”.

Thomas Saueressig, membro dell’Executive Board di SAP SE e responsabile per l’area SAP Product Engineering, ha dichiarato: “La digitalizzazione dei processi è un fattore chiave per la trasformazione dell’industria automobilistica. Il gruppo BMW e SAP hanno una partnership e una collaborazione di lunga data di oltre 30 anni. Sono veramente entusiasta perché questa è la prima volta che la soluzione di logistica dei ricambi viene implementata su un’architettura cloud sviluppata insieme dal Gruppo BMW e SAP”.