Indra Group si aggiudica il contratto per la metropolitana di Washington

Indra Group, punto di riferimento mondiale nelle tecnologie per la mobilità e la gestione del trasporto pubblico, ha ottenuto la fiducia di una delle più grandi agenzie di trasporto pubblico degli Stati Uniti, la Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA), nota come Metro, per rinnovare il sistema di macchine per la vendita automatica di titoli di viaggio dell’intera rete metropolitana della capitale statunitense. Il contratto, che parte da un importo base di 38,9 milioni di dollari (33,2 milioni di euro) e potrebbe raggiungere, con tutte le opzioni incluse, i 75 milioni di dollari (65 milioni di euro), ha come obiettivo principale migliorare l’accessibilità e l’esperienza dei passeggeri.

Il progetto include la progettazione, la produzione, la fornitura e la successiva manutenzione, per i prossimi 15 anni, dei nuovi terminali di ultima generazione per la vendita di biglietti e assistenza ai passeggeri, che sostituiranno gli attuali distributori automatici di biglietti, le Fare Vending Machines (FVM). Un totale di 450 dispositivi verranno installati nelle 98 stazioni delle cinque linee della metropolitana della capitale statunitense, gestite da WMATA.

Con questo contratto, il Gruppo Indra dà un forte impulso alla presenza delle proprie soluzioni per il trasporto pubblico negli Stati Uniti, che si aggiungono ai recenti successi ottenuti con le sue tecnologie innovative nel traffico aereo, nei pedaggi con tecnologia free-flow, nei veicoli connessi con tecnologia V2X e nelle comunicazioni. Si rafforza così l’attuazione della strategia di crescita dell’azienda in questo Paese, dove ha anche appena inaugurato uno stabilimento a Olathe, Kansas City, dal quale verrà effettuata parte dell’assemblaggio dei nuovi terminali automatici per la vendita di biglietti e assistenza ai passeggeri destinati a Washington D.C.

“Siamo molto soddisfatti di diventare partner tecnologico della Washington Metropolitan Area Transit Authority con questo progetto che rafforza la leadership di Indra Group nella tecnologia per il trasporto pubblico, settore in cui abbiamo ottenuto i contratti più rilevanti degli ultimi anni a livello globale”, ha dichiarato Raúl Ripio, direttore generale di Mobility & Technology di Indra Group, che ha anche ricordato come “Indra stia puntando con decisione sugli Stati Uniti, dove abbiamo appena inaugurato un nuovo stabilimento per sviluppare la nuova generazione di sistemi per la FAA, la Federal Aviation Administration statunitense, e stiamo sviluppando progetti pionieristici nel traffico e nei veicoli connessi, tra gli altri”.

“Metro serve centinaia di migliaia di utenti ogni giorno e siamo concentrati nel rendere ogni parte del loro viaggio più semplice”, ha affermato il Direttore generale e Amministratore delegato di Metro, Randy Clarke. “Questi nuovi terminali di assistenza ai passeggeri offriranno un’esperienza più intuitiva ed efficiente, incorporando al contempo le tecnologie di pagamento sempre più richieste dagli utenti. Questo investimento modernizza una parte critica del nostro sistema e crea una piattaforma che può adattarsi con l’evolversi della tecnologia e delle esigenze degli utenti”.

Migliore accessibilità ed esperienza utente

I nuovi dispositivi di Indra trasformeranno completamente l’esperienza degli utenti della metropolitana di Washington D.C., sostituendo le macchine esistenti con apparecchiature più avanzate, intuitive e dall’estetica più moderna. I dispositivi offriranno la massima accessibilità e universalità grazie all’incorporazione di uno schermo touch di dimensioni maggiori e ad alta risoluzione, con un’interfaccia di tipo smartphone su grande scala, che guiderà il passeggero attraverso istruzioni chiare e flussi semplici.

Il design dei terminali rispetta così lo standard dell’Americans with Disabilities Act (ADA), grazie all’incorporazione di audio assistito con linguaggio naturale, uno schermo ad alto contrasto ed elementi tattili per garantire l’eliminazione delle possibili barriere.

Inoltre, il nuovo sistema migliora l’esperienza dei passeggeri provenienti da altri paesi grazie al supporto fino a 15 lingue, in linea con il Language Assistance Plan (LAP) di WMATA, eliminando le difficoltà generate dalle interfacce disponibili solo in inglese.

Tecnologie di ultima generazione

Con un’architettura modulare aperta e scalabile, i terminali di Indra sono pronti a integrare le tecnologie più avanzate, come il ticketing basato su account (ABT – Account-Based Ticketing), il pagamento con carta di credito e smartphone (EMV) e i wallet digitali per dispositivi mobili. In questo modo si facilita la loro costante evoluzione per adeguarli alle esigenze di WMATA nei prossimi decenni. Analogamente, la soluzione di Indra è progettata per integrarsi in modo ottimale con gli attuali sistemi di backoffice, controllo degli accessi, ecc. della metropolitana di Washington.

Con hardware industriale, autodiagnostica in tempo reale e capacità di funzionare come chiosco informativo, la soluzione di Indra Group offre maggiore affidabilità e operatività, nonché un’esperienza più agile, inclusiva e proiettata al futuro.

Indra Group vanta negli Stati Uniti l’esperienza di aver installato le ultime due generazioni di macchine per la vendita automatica di biglietti della rete Metro di Saint Louis, MetroLink, nel Missouri.