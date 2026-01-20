Indra Group partner tecnologico di Transport for London per la mobilità di 3,6 miliardi di persone

Indra Group ha ottenuto uno dei più grandi contratti della sua storia. Transport for London (TfL) ha assegnato alla società il progetto per la gestione del sistema di vendita e controllo degli accessi (ticketing) dell’intera rete di trasporto pubblico di Londra e della sua area metropolitana, il più avanzato, innovativo e pionieristico del mondo occidentale, nonché la sua manutenzione e evoluzione fino al 2034, per un importo di 524 milioni di sterline (605 milioni di euro), estendibile a oltre 845 milioni di sterline (975 milioni di euro). Il contratto firmato prevede possibili estensioni e opzioni fino al 2039.

Indra diventa così partner strategico e tecnologico di Transport for London (TfL) per garantire il funzionamento e l’evoluzione del più grande e prestigioso sistema di ticketing al mondo, al servizio di una delle reti di trasporto pubblico più estese e complesse del pianeta, con oltre 8,6 milioni di spostamenti giornalieri e più di 3,6 miliardi di viaggi all’anno.

Dopo un periodo di transizione di quasi due anni, Indra sarà l’unico fornitore del sistema di biglietteria di una rete che copre oltre 8.500 autobus, circa 400 stazioni della metropolitana e altre 300 corrispondenti all’Overground, DLR, Elizabeth Line e ai servizi ferroviari suburbani, oltre a 4.000 punti vendita di carte Oyster, sette centri di assistenza clienti e 24 punti di imbarco dei traghetti.

“Siamo molto orgogliosi di diventare il partner tecnologico di Transport for London per un progetto così ambizioso e trasformativo per il trasporto di Londra, un punto di riferimento mondiale e leader globale in questo settore e un esempio di mobilità innovativa e sostenibile per il resto delle metropoli del mondo. Siamo pronti e desiderosi di affrontare la sfida con responsabilità e con l’obiettivo di superare le aspettative del cliente e contribuire a migliorare la mobilità di tutte le persone che vivono o visitano la capitale del Regno Unito”, ha sottolineato Ángel Escribano, presidente esecutivo di Indra Group.

Il progetto

Il progetto comprende la gestione, la manutenzione e l’evoluzione di un’ampia gamma di sistemi in cui Indra vanta un’esperienza comprovata di oltre 30 anni come fornitore tecnologico di riferimento nel campo delle soluzioni innovative per il trasporto pubblico urbano. Il suo percorso include ambienti complessi, con più operatori e diversi livelli di amministrazione coinvolti.

Tra i sistemi gestiti figurano i passaggi di controllo degli accessi, i validatori, i distributori automatici di titoli di trasporto, i terminali di vendita nei negozi al dettaglio, le apparecchiature portatili di ispezione, nonché l’intera infrastruttura tecnologica e un back office avanzato che integra funzionalità chiave di sicurezza informatica, gestione dei dati, generazione di report e coordinamento con terzi.

Il progetto prevede anche l’implementazione, in collaborazione con TfL, di nuove tecnologie che consentano di evolvere il sistema, renderlo più efficiente e automatizzare i processi chiave, per creare insieme la prossima generazione del sistema di biglietteria per Londra.

In questo senso, un traguardo importante sarà quello di affrontare, insieme a TfL, la futura implementazione del sistema di gestione degli account dei viaggiatori (Account Based Ticketing-ABT) sulla Oyster Card, il biglietto elettronico in uso a Londra dal 2003. Questo modello, altamente innovativo, avanzato ed efficiente, consente una maggiore flessibilità nella definizione di nuove tariffe, garantisce l’applicazione automatica di quella più vantaggiosa per l’utente e migliora in modo significativo la sua esperienza di viaggio.

Indra Group rafforza la sua presenza nel Regno Unito

Con questo progetto, Indra rafforza il proprio impegno nel Regno Unito come mercato strategico e compie ulteriori progressi nel raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico Leading the Future, che prevede una crescita in questo mercato, così come in Irlanda e Nord America.

Indra è presente nel Regno Unito da vent’anni, un mercato chiave per l’azienda, dove attualmente conta su un team di oltre 200 professionisti locali e uffici a Whiteley (Southampton), Peterborough e Londra, e dove prevede di superare i 1.000 dipendenti nei prossimi anni. Inoltre, è partner tecnologico di NATS, il fornitore di servizi di navigazione aerea del Paese, e tra gli altri progetti ha implementato la sua tecnologia di gestione nelle gallerie di Londra e nella galleria di Silvertown e ha fornito uno dei suoi radar Lanza alla Royal Air Force.

Con oltre 2.500 progetti realizzati in 50 paesi e più di 100 città in tutto il mondo, Indra rafforza anche la sua posizione nel settore della mobilità e si posiziona come una delle aziende di riferimento a livello globale nelle soluzioni innovative per i trasporti e la mobilità, con una comprovata capacità di affrontare i progetti più ambiziosi del settore.

Nel campo dei sistemi di gestione per il trasporto pubblico, si colloca tra i “top tre” leader mondiali dopo aver ottenuto negli ultimi anni alcune delle principali referenze internazionali, come la gestione della biglietteria di tutto il trasporto pubblico in Irlanda o della nuova rete di trasporto pubblico di Riad, in Arabia Saudita; così come la T-Mobilitat in Catalogna, il rinnovamento del sistema di biglietteria MetroLink a St. Louis (Stati Uniti), insieme alle macchine di vendita e controllo degli accessi di ultima generazione installate nella metropolitana di Madrid. A tutti questi si aggiunge il progetto di Londra.

La tecnologia di Indra è presente nella mobilità quotidiana di oltre 78 milioni di persone, contribuendo al risparmio di oltre 10 milioni di tonnellate di CO₂ all’anno e a salvare circa 3.000 vite grazie al miglioramento della gestione del traffico e della sicurezza stradale. Il suo impegno nei confronti del pianeta e delle persone è stato riconosciuto da prestigiosi indici internazionali di sostenibilità come il Dow Jones Sustainability Index (DJSI) o l’Annuario di Sostenibilità di S&P.