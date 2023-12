Italcoppie sceglie ally Consulting per digitalizzarsi con tecnologia Infor

ally Consulting, società specializzata in consulenza IT e soluzioni smart per l’impresa 4.0, ha stretto una partnership strategica con Italcoppie, azienda di oltre 140 dipendenti che dal 1978 si dedica allo sviluppo e alla produzione di sensori di temperatura. Grazie all’implementazione delle soluzioni Infor CloudSuite Industrial e Infor CPQ, ally Consulting accompagnerà Italcoppie nel percorso di innovazione tecnologica e di ottimizzazione dei processi aziendali.

Con più di quattro milioni di sonde di temperatura prodotte ogni anno, Italcoppie gestisce tre stabilimenti: Cremona, Hammamet in Tunisia e Manaus in Brasile, per un totale di circa 300 dipendenti.

I sensori di temperatura di Italcoppie sono utilizzati in più di quattromila applicazioni diverse: dai macchinari industriali alle macchine da caffè professionali; dai congelatori a bassa temperatura agli armadi di controllo; dal liquido di raffreddamento alla fusione dell’alluminio. Uno dei punti di forza dell’azienda è l’integrazione verticale: dalla progettazione della sonda alla lavorazione del metallo, lo stampaggio a iniezione e l’assemblaggio sono attività svolte internamente.

In costante crescita, Italcoppie aveva l’esigenza di sostituire, entro l’inizio del 2025, la soluzione ERP in uso con un nuovo tipo di software che le permettesse di creare un ecosistema tecnologico centralizzato con l’obiettivo di ottimizzare i processi aziendali e migliorare il livello di produttività.

A seguito di una software selection, Italcoppie ha scelto di affidarsi ad ally Consulting e alla tecnologia Infor per il suo percorso di trasformazione digitale. I fattori determinanti per la scelta sono stati l’expertise di ally Consulting nei servizi di consulenza, gestione dei processi unite alle sue competenze in ambito ERP; vincente il valore di Infor CloudSuite Industrial: una soluzione gestionale end-to-end per la trasformazione digitale specifica per il settore manifatturiero e del software di configurazione dei prezzi e dei preventivi, Infor CPQ.

Gli ambiti tecnologici di Italcoppie che beneficeranno dell’implementazione delle nuove soluzioni sono diversi. La gestione del Lead-To-Cash, ad esempio, che parte dalla raccolta di prospect e delle relative opportunità, passando per l’emissione delle offerte commerciali, terminando con il classico ciclo attivo di ordine, spedizione e fatturazione al cliente. Infor CPQ sarà fondamentale nelle aree della progettazione e nell’ambito commerciale al fine di allinearsi e soddisfare al meglio le aspettative dei clienti.

Le logiche APS (Advanced Planning & Scheduling) di Infor CSI offriranno un elevato livello di precisione, migliorando il processo di pianificazione della produzione e degli approvvigionamenti di materiale per Italcoppie. Calcolando in modo puntuale i fabbisogni e risorse, permetteranno di fornire informazioni precise relativamente alle tempistiche di consegna ai clienti.

Infor CSI consentirà di ottimizzare la gestione del processo del ciclo passivo, partendo dalle RFQ (Request for Quotation), passando per gli ordini e il ricevimento del materiale in magazzino, fino alla gestione della fatturazione.

Infor CSI si contraddistingue per il controllo della qualità, una funzionalità integrata, che supporta i controlli qualitativi in ingresso, in uscita e durante le fasi produttive.

Infine, permetterà di migliorare la gestione finanziaria e della contabilità industriale di Italcoppie.

“Abbiamo trovato in ally Consulting un ottimo partner, sia per il suo approccio di innovation advisor che per l’esperienza nel settore. Attraverso le soluzioni proposte potrà aiutarci a migliorare nella gestione integrata dei processi aziendali, multi-site e intercompany” ha dichiarato l’Ing. Pietro Noli, Presidente di Italcoppie.

“Siamo orgogliosi di aggiungere alla lista dei nostri clienti un’azienda leader di settore, che si mette in gioco nella rivisitazione dei processi e condivide il nostro approccio di Innovation advisor nel mondo IT. Accompagneremo Italcoppie nel percorso di digital transformation, creando sinergia tra i team di lavoro, processi e tecnologie, grazie anche alla collaborazione del nostro partner storico Infor” ha commentato Paolo Aversa, Managing Director di ally Consulting.

“Siamo lieti di supportare, insieme all’expertise di ally Consulting, una realtà quale Italcoppie. La nostra tecnologia, specifica per il settore e arricchita dal Configuratore di prezzi e di prodotto, permetterà di raggiungere un elevato livello di precisione, anche nella definizione dei preventivi e controllo dei dati, per prendere decisioni sempre informate e allinearsi velocemente alle richieste del mercato”, ha dichiarato Bruno Pagani, General Manager, Infor Italia.