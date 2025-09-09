Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team e SAP insieme in pista

SAP ha annunciato che Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team sta adottando le sue soluzioni intelligenti per promuovere l’eccellenza operativa, l’innovazione e la conformità normativa, mentre lo sport si prepara ai nuovi Regolamenti Finanziari della FIA per il 2026.

Con il tetto di spesa del 2026 destinato a salire a 215 milioni di dollari per tenere conto delle nuove normative tecniche e voci di spesa precedentemente escluse, i team di Formula 1 si trovano ad affrontare una crescente complessità nella gestione delle performance all’interno di rigidi limiti finanziari. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team ha scelto di collaborare con SAP per affrontare questa sfida con decisione.

SAP Cloud ERP Private: il cuore digitale delle operazioni del Team

Una volta che il team adotterà SAP Cloud ERP Private come cuore digitale delle proprie operazioni, avrà accesso a informazioni finanziarie in tempo reale, analisi predittive e processi semplificati in tutta l’organizzazione. Grazie a SAP Business AI, il team Mercedes-AMG PETRONAS potrà inoltre prevedere le esigenze di budget, ottimizzare la supply chain e gestire l’inventario con la massima precisione, funzionalità fondamentali nel nuovo contesto regolatorio.

Uno dei casi d’uso principali riguarda la gestione dell’inventario dei componenti: SAP Cloud ERP Private fornisce la base per tracciare e valutare in tempo reale oltre 14.500 componenti individuali in ogni vettura da gara. Il nuovo sistema riduce notevolmente le attività manuali necessarie per i report destinati alla FIA e assicura una valutazione accurata e aggiornata dei pezzi, requisito fondamentale ai sensi dei nuovi regolamenti finanziari. Infine, l’architettura basata sul cloud garantisce un’elevata disponibilità, particolarmente importante durante i fine settimana di gara, quando le operazioni sono più critiche.

I vantaggi della tecnologia SAP per Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Le normative sul tetto di spesa del 2026, che includono categorie di spesa più ampie e requisiti di rendicontazione più rigorosi, richiedono una nuova disciplina finanziaria. Le soluzioni SAP aiuteranno Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team a:

tracciare e allocare i costi tra ricerca e sviluppo, produzione e operazioni di gara

automatizzare i report di conformità grazie a registri di audit integrati

simulare scenari finanziari a supporto di decisioni strategiche.

Il team sta sfruttando SAP Business AI per rafforzare il monitoraggio della sostenibilità e il processo decisionale operativo, priorità chiave nell’ambito dell’evoluzione dei regolamenti finanziari FIA per il 2026. I modelli di dati intelligenti vengono utilizzati per ridurre l’impronta di carbonio e migliorare l’efficienza, mentre le funzionalità predittive supportano l’inventario e l’ottimizzazione della supply chain. Parallelamente, il team Mercedes-AMG PETRONAS utilizza SAP Business Technology Platform e SAP Build per sviluppare applicazioni personalizzate che digitalizzano i workflow e migliorano la collaborazione tra i diversi reparti.

Dichiarazioni

“La tecnologia SAP ci offre l’agilità e la trasparenza necessarie per competere ai massimi livelli, rispettando allo stesso tempo i vincoli finanziari del nostro sport”, ha dichiarato Michael Taylor, Director of IT del Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team. “Con SAP non corriamo solo più velocemente, corriamo in modo più intelligente”.

“Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team sta definendo lo standard per la trasformazione digitale e i progressi guidati dall’AI nei motorsport“, ha dichiarato Sebastian Steinhaeuser, membro dell’Executive Board e Chief Operating Officer di SAP SE. “Insieme, stiamo dimostrando che l’eccellenza operativa e l’innovazione possono andare di pari passo, anche a 300 km orari“.