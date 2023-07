Morgan Motor Company migliora l’esperienza cliente con IFS Cloud

Morgan Motor Company, produttore britannico di auto sportive, ha implementato la soluzione software IFS Cloud ERP di IFS per aumentare l’efficienza operativa e migliorare l’esperienza del cliente.

Morgan Motor Company era alla ricerca di una soluzione che le consentisse di coordinare i requisiti di produzione, della supply chain e dei ricambi, garantendo al contempo l’efficienza di tutti i processi operativi interni end-to-end. Parallelamente, l’azienda aveva l’esigenza di assicurare ai clienti un servizio di acquisto e assistenza post-vendita ottimale.

IFS Cloud sta ora portando notevoli miglioramenti all’efficienza operativa della Morgan Motor Company in tutti i suoi processi aziendali. Grazie a un flusso di dati migliorato, la comunicazione con i clienti è stata facilitata, rafforzando così il processo decisionale e permettendo al produttore di ottimizzare le offerte di veicoli e servizi per rispondere con precisione alle esigenze dei clienti.

Essendo cliente IFS da lungo tempo, la Morgan Motor Company è stata selezionata per far parte dell’IFS Pioneer Program, un’iniziativa riservata a clienti IFS, che offre supporto tecnico e consulenza avanzati, consentendo un’implementazione rapida di una nuova versione di IFS Cloud, prima del lancio al mercato più ampio. La Morgan Motor Company è ora il primo cliente del Pioneer Program nel Regno Unito ad aver avviato l’ultima versione di IFS Cloud.

Dopo l’implementazione, che si è svolta senza interruzioni nel corso di un solo fine settimana, Morgan Motor Company ha avuto immediatamente 160 utenti operativi sulla soluzione, che attualmente supporta i processi di vendita, produzione, progetti, acquisti, inventario e finanza. I team di ricerca e sviluppo, consulenza globale e supporto unificato di IFS stanno lavorando attivamente con questi utenti, agevolando il pioneer program e fornendo un’assistenza continua, compresa la rapida escalation e la risoluzione di eventuali problemi.

Christian Pedersen, Chief Product Officer, IFS, ha dichiarato: “Morgan Motor Company rappresenta una miscela irresistibile di artigianato tradizionale e innovazione tecnologica moderna. Il team è orgoglioso della sua eredità e della sua cultura, ma è anche impegnato a collaborare con noi per ottenere il massimo dal passaggio a IFS Cloud e per assicurarsi di apportiamo costantemente nuove funzionalità, contribuendo a costruire resilienza all’interno della loro azienda. Abbiamo sviluppato con loro una grande partnership basata sulla fiducia e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserva il futuro di questa collaborazione”.

Daniel Godwin, Business Systems Development and Support (IFS), Morgan Motor Company, ha dichiarato: “Nell’attuale clima economico, le case automobilistiche specializzate devono affrontare le sfide legate all’interruzione della catena di fornitura, all’aumento dei costi e alla crescente necessità di promuovere la sostenibilità. Utilizziamo e lavoriamo con IFS da quasi dieci anni e in questo periodo abbiamo acquisito una fiducia totale nei loro confronti e nei loro prodotti. Siamo certi che, con il loro supporto esperto e la loro tecnologia versatile, riusciremo a superare con successo queste complesse sfide”.

Godwin ha aggiunto: “Utilizzando IFS Cloud potremo semplificare i nostri processi, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i costi eliminando le spese di hosting in loco. Sapere che la soluzione è ‘evergreen’ significa ricevere aggiornamenti regolari e avere sempre accesso alle funzionalità più recenti”.

Guardando al futuro, la Morgan Motor Company è focalizzata sull’integrazione e il potenziamento della sua costante attenzione all’efficienza ambientale grazie all’utilizzo di IFS Cloud. Questo consentirà all’azienda di ottenere una maggiore visibilità sulle proprie operazioni, supportando iniziative di sostenibilità e migliorando la gestione e la misurazione delle sue prestazioni ESG.