Proedil sceglie Metriks AI: tecnologia e dati al centro della partnership

Metriks AI, AI Data Company specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B innovative basate sui dati e potenziate dall’intelligenza artificiale secondo un paradigma “Service as a Software”, annuncia l’avvio di una partnership con Proedil, società attiva dal 1988 e riconosciuta per il proprio impegno nell’innovazione tecnologica applicata ai settori ingegneristico ed edilizio. Con sede in Toscana, Proedil opera nella progettazione, realizzazione e ristrutturazione di immobili di alta qualità, distinguendosi per competenza tecnica, cura dei dettagli e una solida esperienza nel settore delle costruzioni.

Proedil è controllata dalla famiglia Andreini, attiva da anni nel settore edilizio attraverso un gruppo imprenditoriale di riferimento che comprende anche Logica Tre, PMI innovativa specializzata nello sviluppo di brevetti, prodotti e piattaforme digitali per l’ingegneria sismica e il monitoraggio, con soluzioni ad alto contenuto tecnologico per la sicurezza strutturale. Il gruppo si contraddistingue per una visione orientata all’eccellenza costruttiva e all’adozione continua di soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Proedil adotta la piattaforma Metriks Suite

Proedil ha individuato in Metriks un partner tecnologico capace di supportare e accelerare il proprio percorso di trasformazione digitale, attraverso l’adozione della piattaforma di Business Performance Management Metriks Suite. La soluzione permette un controllo integrato dei dati aziendali, rafforzando la capacità di analisi, la data governance e la qualità dei processi decisionali. Questa collaborazione conferma la crescente attrattività di Metriks nel segmento delle PMI e il valore della Suite come leva per migliorare performance, resilienza e competitività, dimostrando la scalabilità della piattaforma anche in settori ad elevata complessità gestionale e operativa, come quello delle costruzioni, tradizionalmente meno digitalizzati ma in forte evoluzione.

L’ingresso di Proedil si inserisce in un percorso di crescita che ha già visto numerose realtà imprenditoriali affidarsi alle tecnologie sviluppate da Metriks per accelerare la propria evoluzione digitale, anche nel settore edilizio e ingegneristico.

Chi è Metriks?

Metriks, quotata su Euronext Growth Milan e presente con sedi a Milano, Arezzo, Perugia, Terni e Firenze, si distingue per un approccio modulare e integrato che unisce innovazione tecnologica, sostenibilità e consulenza strategica. La sua offerta è costruita secondo una logica di “One Stop Shop”, pensata per rispondere in modo completo e centralizzato alle esigenze digitali delle PMI: un unico interlocutore che combina soluzioni tecnologiche avanzate e servizi di consulenza specializzata, all’interno di un ecosistema integrato e orientato alla crescita.

Dichiarazioni

“Grazie alle soluzioni di ultima generazione offerte da Metriks, Proedil intende costruire un futuro orientato all’eccellenza tecnologica, in cui i dati rappresentino un vero e proprio driver di competitività e crescita strategica”, ha dichiarato l’Ing. Lorenzo Andreini, Managing Partner di Proedil, CEO e Founder di Logica Tre.