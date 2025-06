RE/MAX Italia ottimizza i processi di procurement con Amazon Busieness

RE/MAX Italia, grande network di agenzie immobiliari presente sul territorio nazionale, ha scelto Amazon Business per gestire con più efficienza i processi di procurement e ottimizzare gli acquisti delle proprie agenzie, così da potersi concentrare maggiormente sulla crescita e migliorare l’esperienza del cliente.

RE/MAX opera in Italia da oltre 27 anni, con una vasta rete di oltre 400 agenzie a cui afferiscono più di 4.000 consulenti immobiliari operativi su tutto il territorio nazionale. Le agenzie che entrano a far parte del network di RE/MAX Italia, oltre a operare nel settore del real estate, ricevono dalla sede centrale supporto operativo e servizi a valore aggiunto, che spaziano dalle tecnologie proprietarie alla formazione offerta dalla RE/MAX University. L’integrazione di queste risorse garantisce agli affiliati soluzioni operative sempre più efficienti.

I vantaggi della partnership con Amazon Business per gli affiliati RE/MAX Italia

Nello specifico, la partnership con Amazon Business consente agli affiliati RE/MAX Italia di acquistare forniture generiche per l’ufficio – come carta, cancelleria e materiali di consumo – a condizioni agevolate. In passato, la gestione decentralizzata degli acquisti generava un numero elevato di fatture, traducendosi in una complicata tracciabilità dei documenti e in un significativo onere amministrativo. Grazie a un processo di procurement semplificato, derivante dall’accordo con Amazon Business, l’obiettivo di RE/MAX è rendere questi processi più efficienti, liberando risorse preziose che potranno essere destinate ad attività più strategiche come il reclutamento e la crescita aziendale. Amazon Business offre anche una linea di credito opzionale che consente alle singole agenzie di acquistare a credito e prorogare la data di pagamento per supportare la gestione del flusso di cassa. Le agenzie possono, inoltre, accedere ai prodotti acquistati più frequentemente, così da poter facilmente riacquistare articoli comprati regolarmente, riducendo il tempo dedicato alla ricerca degli stessi. Grazie al risparmio di tempo sui processi di approvvigionamento, acquisto e gestione amministrativa, RE/MAX Italia può focalizzarsi sull’espansione del network e sull’ottimizzazione continua dei servizi rivolti agli affiliati e ai clienti finali.

Dichiarazioni

Valeria Baggia, Chief Operating Officer di RE/MAX Italia, ha dichiarato: “Siamo la prima realtà RE/MAX in Europa a collaborare con Amazon Business e stiamo già riscontrando sul campo i benefici dell’implementazione di questi nuovi processi nelle pratiche di acquisto quotidiane delle nostre agenzie, in particolare attraverso la fatturazione unica e gli strumenti di gestione del flusso di cassa. Tempo prezioso che i nostri affiliati possono dedicare alla cura della customer experience in tutte le sue declinazioni”.

“Siamo entusiasti di supportare RE/MAX nell’affrontare le sfide del procurement, affinché l’azienda possa concentrarsi sulle sue priorità, crescere nel business e servire al meglio i propri clienti. Semplificando il processo di acquisto, le aziende hanno maggiore libertà per concentrarsi su decisioni strategiche. Ed è esattamente ciò che RE/MAX Italia sta attuando con questa collaborazione”, afferma Geraldine Valenti, Director Amazon Business Francia, Italia e Spagna. “Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione”.