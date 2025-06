SK hynix e Pure Storage: archiviazione no limits per gli hyperscaler

Pure Storage, il pioniere IT che propone la tecnologia e i servizi di data storage più avanzati a livello mondiale, annuncia una collaborazione con SK hynix, società operante nel settore delle memorie per l’intelligenza artificiale, per sviluppare prodotti di archiviazione flash QLC all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze di capacità elevata ed efficienza energetica richieste dagli ambienti hyperscaler ad alta intensità di dati.

La sfida

I data center moderni richiedono soluzioni in grado di offrire una densità di archiviazione elevata, senza compromettere le prestazioni né l’efficienza energetica. I colli di bottiglia nei dati possono ridurre la produttività e aumentare i costi energetici, con un impatto negativo sulle performance aziendali. Le soluzioni storage tradizionali come gli hard disk (HDD) presentano dei limiti: non sono in grado di gestire in modo efficace workload ad alta capacità e densità di dati, tipici dei data center hyperscaler nell’era dell’AI.

I vantaggi della collaborazione tra Pure Storage e SK hynix

A differenza delle soluzioni tradizionali, Pure Storage sarà in grado di fornire soluzioni DirectFlash Module con memoria flash QLC di SK hynix, progettati appositamente per ambienti hyperscaler ad alte prestazioni. I principali vantaggi includono:

Prestazioni elevate e costanti – L’integrazione tra la piattaforma avanzata di data storage di Pure Storage e la tecnologia QLC NAND di SK hynix consente di offrire soluzioni ultraveloci, a bassa latenza e altamente affidabili, pensate per workload exascale e ad alta intensità di dati.

– L’integrazione tra la piattaforma avanzata di data storage di Pure Storage e la tecnologia QLC NAND di SK hynix consente di offrire soluzioni ultraveloci, a bassa latenza e altamente affidabili, pensate per workload exascale e ad alta intensità di dati. Maggiore efficienza energetica – La collaborazione tra SK hynix e Pure Storage porterà a una riduzione dei consumi energetici, aiutando i clienti a superare i vincoli di disponibilità di potenza, ridurre i costi operativi e, in definitiva, abbassare l’impronta di carbonio complessiva delle aziende.

– La collaborazione tra SK hynix e Pure Storage porterà a una riduzione dei consumi energetici, aiutando i clienti a superare i vincoli di disponibilità di potenza, ridurre i costi operativi e, in definitiva, abbassare l’impronta di carbonio complessiva delle aziende. Scalabilità e TCO migliori – A differenza degli HDD tradizionali, questa soluzione congiunta offrirà sistemi ad alta densità e scalabilità, con un interessante costo totale di proprietà (TCO) e in grado di rispondere alle crescenti esigenze di scalabilità di archiviazione.

Dichiarazioni

“La collaborazione con SK hynix rappresenta un passo importante nella nostra missione di offrire tecnologia all-flash superiore agli hyperscaler. Combinando i prodotti QLC avanzati di SK hynix con l’architettura di gestione flash host-based di Pure Storage, possiamo offrire una soluzione ottimizzata per ambienti di produzione hyperscale e infrastrutture AI. Pure Storage può così incrementare prestazioni, scalabilità, affidabilità ed efficienza energetica, rispondendo alle esigenze uniche delle industrie odierne guidate dai dati”, ha dichiarato Bill Cerreta, GM, Hyperscale, Pure Storage.

“Gli hyperscaler sono costantemente alla ricerca di tecnologie di archiviazione che non limitino la capacità di innovazione, ma che la spingano verso nuovi orizzonti. La tecnologia NAND di SK hynix, unita alla solida piattaforma di Pure Storage, rappresenta una soluzione potente per gli operatori di data center che puntano a massimizzare prestazioni, efficienza e scalabilità. Insieme, consentiamo agli ambienti hyperscale di affrontare la crescente mole di dati con soluzioni storage avanzate e sostenibili”, ha aggiunto Sam Lee, EVP, Head of Global Sales and Marketing, SK hynix.