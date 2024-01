Samsonite Europe sceglie Oracle Cloud

Samsonite, specialista mondiale nel mercato di valigeria, borse da viaggio e accessori, continua ad affidarsi a Oracle Cloud per servire al meglio i viaggiatori in 100 Paesi del mondo in Asia, Nord America, Europa e America Latina. Recentemente Samsonite ha implementato gli ultimi sistemi mobile Oracle Retail Xstore Point-of-Service in tutti i suoi negozi europei, facilitando così gli addetti alle vendite nel seguire i clienti da qualsiasi luogo. L’implementazione di Xstore è stata realizzata con il supporto di Oracle Retail Consulting.

“Sia che si tratti di contesti fisici che online, l’obiettivo è offrire al nostro personale e ai nostri clienti la migliore esperienza possibile attraverso la tecnologia“, ha dichiarato Vincent Van Der Schueren, IT Director of Digital Wholesale & D2C, Samsonite Europe. “Con il sistema POS mobile di Oracle per il mondo retail stiamo facendo un ulteriore passo avanti in questo percorso. Grazie alle soluzioni Oracle Cloud forniamo al personale le informazioni di cui hanno bisogno per avere interazioni più pertinenti e di impatto con i nostri clienti, aiutando al contempo a spostare le scorte di prodotti tra più canali“.

Grazie a Xstore e alle soluzioni di Oracle Retail Xstore Office e Oracle Retail Order Broker Cloud Service già adottate in precedenza, basate sulle prestazioni e sicurezza di Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Samsonite può oggi semplificare e centralizzare il back-office fornendo preziose informazioni agli addetti alle vendite. Grazie alla visibilità completa su tutti i canali, essi possono fornire un servizio personalizzato agli acquirenti e fare in modo che trovino i prodotti che stanno cercando.

“Samsonite Europe è cliente Oracle di lunga data, e fin dall’inizio ci siamo impegnati a supportarli nel loro percorso omnicanale“, ha dichiarato Alex Alt, executive vice president di Oracle. “Sfruttando le ultime innovazioni di Oracle Retail Cloud, Samsonite Europe può continuare a migliorare l’efficienza operativa e ad automatizzare le proprie best practice, facendo in modo che i clienti ottengano ciò che desiderano, quando lo desiderano“.

Samsonite ha anche utilizzato Oracle APEX per creare Bagsupport, una app “luggage-as-a-service” che sta implementando su OCI per rendere il progetto scalabile e globale, riducendo tempi di inattività e costi. L’app è progettata per far risparmiare tempo e denaro alle compagnie aeree, perché gestisce i reclami dei passeggeri e le riparazioni per i bagagli danneggiati.

Si potranno vedere all’opera le soluzioni cloud di Oracle per il retail moderno – utilizzate anche da Samsonite – al National Retail Federation Show (NRF) di New York, dal 14 al 16 gennaio 2024.