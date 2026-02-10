Super Bowl: dati gestiti con NetApp

NetApp, l’azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi di essere stata il motore delle operazioni per il Super Bowl LX. In qualità di Partner Ufficiale dei San Francisco 49ers e della National Football League (NFL), NetApp ha fornito la piattaforma di livello enterprise che ha alimentato le esperienze digitali e fisiche per gli appassionati di football, sia che guardassero la partita dal Levi’s® Stadium o dal divano di casa dall’altra parte del mondo.

“Il mondo si basa sui dati, anche in un settore così fisico come lo sport“, ha dichiarato Gabie Boko, Chief Marketing Officer di NetApp. “Ottimizzare i dati per l’innovazione non riguarda solo dove risiedono, ma anche come si muovono. Non c’è stato luogo in cui questo fosse più evidente che al Levi’s Stadium durante il Super Bowl. Sebbene lo stadio non sia un data center tradizionale, durante la partita si è trasformato in un data center interattivo perché le informazioni si muovevano ovunque“.

Con l’evoluzione del football grazie alla tecnologia, la crescente quantità di informazioni generate da questo sport avrebbe potuto facilmente perdersi nel caos. Sensori per catturare informazioni su ogni passaggio, foto e video per immortalare ogni azione di gioco e interazioni online dei fan sui social media hanno creato tutti nuove fonti di contenuto che fungono da archivio permanente di ogni partita. E quest’anno, tutte le risorse digitali create per il Super Bowl LX sono fluiti dal Levi’s® Stadium, uno degli stadi tecnologicamente più avanzati del paese. Per prepararsi agli enormi flussi di traffico generati per il Super Bowl LX, i 49ers e la NFL hanno costruito un’Infrastruttura Dati Intelligente sfruttando le soluzioni NetApp, che ha fornito loro la base giusta per “Scatenare il Genio” (Unleash Genius).

“Dato che il Levi’s Stadium si trova nella Silicon Valley, abbiamo mantenuto già standard elevati per le nostre operazioni tecnologiche, ma come ospitanti del Super Bowl LX, dovevamo offrire un’esperienza eccezionale per i fan della NFL ovunque si trovassero“, ha affermato Costa Kladianos, Executive Vice President e Head of Technology dei 49ers. “Lo storage ad alte prestazioni è stato una parte fondamentale delle nostre attività, consentendoci di fare di tutto, dall’alimentare il più grande schermo 4K all’aperto della NFL al monitorare in tempo reale il nostro inventario di vendita al dettaglio e di concessioni. NetApp ha alimentato liInfrastruttura di cui avevamo bisogno per offrire un’esperienza di livello mondiale ai fan“.

“La NFL ha ampliato rapidamente la sua presenza internazionale nell’ultima stagione, inclusa l’organizzazione di una partita di stagione regolare a Madrid per la prima volta nel 2025“, ha dichiarato Gary Brantley, Chief Information Officer della NFL. “I dati sono una componente chiave per raggiungere più persone in tutto il mondo con interazioni di alta qualità. L’infrastruttura alimentata dalle soluzioni NetApp ci ha consentito di offrire lo stesso livello di esperienza ai fan, sia che giocassero nella Silicon Valley o in un altro continente“.

I fan di tutto il mondo della NFL desideravano un’esperienza senza interruzioni, non importa dove si trovassero. Che un fan assistesse al Super Bowl LX al Levi’s Stadium o lo guardasse in streaming a Londra, la tecnologia ha assicurato che l’emozione li raggiungesse allo stesso modo, ogni volta, ovunque. Dalla gestione dei file video alla traduzione dei post sui social media in millisecondi, l’Infrastruttura Dati Intelligente ha garantito che ogni fan si sentisse connesso.