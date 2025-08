US Signal integra la tecnologia Infinidat nella piattaforma OpenCloud

Infinidat, specialista nelle soluzioni di storage enterprise, è il partner tecnologico scelto da US Signal Company, provider di infrastrutture digitali e società in portafoglio di Igneo Infrastructure Partners, per alimentare la nuova piattaforma Infrastructure-as-a-Service (IaaS) OpenCloud. Alla base di questa soluzione innovativa, una delle poche piattaforme cloud open-source attualmente disponibili negli Stati Uniti, c’è InfiniBox SSA G4: la tecnologia all-flash di ultima generazione firmata Infinidat.

I vantaggi di Infinibox SSA G4 per Opencloud

OpenCloud, una delle poche soluzioni cloud open-source attualmente disponibili negli Stati Uniti, ha integrato il sistema di storage enterprise InfiniBox SSA all’interno della nuova infrastruttura cloud per rispondere in modo efficace alle esigenze critiche dei clienti enterprise: prestazioni elevate, ampia scalabilità, disponibilità garantita al 100%, semplicità nella gestione operativa, resilienza informatica e massima flessibilità. Grazie a InfiniBox SSA G4, US Signal può oggi contare su una delle soluzioni all-flash più avanzate e performanti attualmente presenti sul mercato.

“OpenCloud di US Signal è una piattaforma Infrastructure-as-a-Service che sta rivoluzionando il mercato dell’hosting cloud, offrendo prestazioni elevate, costi prevedibili, sicurezza e flessibilità di utilizzo: tutto ciò di cui le aziende hanno bisogno per gestire al meglio i propri carichi di lavoro critici”, ha dichiarato John White, Chief Operating Officer di US Signal. “A prescindere dallo stadio del loro percorso verso il cloud, con OpenCloud le aziende riscontrano costantemente prestazioni superiori, riduzione dei costi e risultati tangibili rispetto ad altre piattaforme. Uno dei principali fattori che ci consente di offrire questi vantaggi è proprio l’adozione di InfiniBox SSA G4 di Infinidat”.

Le esigenze di US Signal

US Signal, che offre un’ampia gamma di servizi gestiti, cloud e professionali supportati da una solida rete in fibra ottica di proprietà, sicura e completamente gestita internamente, necessita di soluzioni di storage enterprise di livello avanzato per concretizzare la propria visione strategica: offrire ai clienti un’autentica esperienza di cloud privato, libera dai limiti imposti dalle tradizionali tecnologie di virtualizzazione.

“Infinidat è la soluzione di storage alla base di OpenCloud, la nostra piattaforma IaaS multi-tenant”, ha dichiarato David Humes, VP of Product di US Signal. “La nuova architettura su cui si fonda OpenCloud è decisamente più flessibile e ‘cloud-native’ rispetto ai modelli tradizionali di virtualizzazione-as-a-service basati su VMware, che impongono ai clienti risorse predefinite e non scalabili. Con OpenCloud, consentiamo un provisioning dinamico dello storage in tempo reale, e la soluzione all-flash InfiniBox SSA G4 di Infinidat è perfetta per supportare questo approccio”.

Nel processo di selezione della tecnologia storage per la nuova piattaforma cloud, US Signal ha stabilito criteri estremamente rigorosi: massime prestazioni, latenza ultra-bassa, affidabilità assoluta, modelli di consumo flessibili, resilienza contro le minacce informatiche e convenienza economica. Infinidat ha superato ogni aspettativa, distinguendosi come la soluzione ideale per un’infrastruttura enterprise moderna, robusta e pronta per il futuro.

Infinidat ha superato numerosi parametri critici stabiliti da US Signal per il successo della propria soluzione OpenCloud.

La piattaforma InfiniBox SSA G4 non solo ha garantito il doppio delle prestazioni rispetto ad altre soluzioni per i carichi di lavoro OpenCloud, ma ha anche offerto un costo per petabyte (PB) pari alla metà rispetto alla concorrenza. Un altro fattore determinante per il successo di OpenCloud è stata la semplicità di gestione, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse IT e ridurre l’OPEX. Grazie all’automazione orientata ai servizi e ai processi “set-it-and-forget-it” offerti da Infinidat, US Signal è in grado di gestire oltre 27 petabyte di storage con soli due amministratori.

“Come sistema di storage enterprise, InfiniBox SSA G4 è estremamente intuitivo da utilizzare. È esattamente ciò che ci aspettiamo da Infinidat”, ha dichiarato Daven Winans, VP of Engineering and Innovation di US Signal. “Dall’interfaccia utente semplificata al monitoraggio proattivo e alla gestione della capacità, InfiniBox SSA si è rivelato una scelta vincente. Ha superato tutte le nostre aspettative in termini di prestazioni. Siamo estremamente soddisfatti delle potenzialità della versione G4”.

US Signal gestisce attualmente oltre 27 petabyte di storage enterprise basato su tecnologia Infinidat

La nuova famiglia InfiniBox G4 rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di performance, superando gli standard già elevati delle generazioni precedenti. La soluzione è supportata dalle garanzie enterprise di Infinidat, basate su SLA, che includono: prestazioni elevate, disponibilità garantita al 100%, resilienza informatica avanzata e una ricca suite di servizi dati integrata in InfuzeOS, il sistema operativo software-defined di Infinidat.

“Con Infinidat, abbiamo la certezza di poter contare su uno storage all-flash ai massimi livelli di performance, disponibilità, affidabilità e sicurezza informatica, per alimentare il backend di OpenCloud – progettato per rivoluzionare l’esperienza cloud dei nostri clienti”, ha aggiunto John White, COO di US Signal.

Con l’integrazione di InfiniBox SSA G4 nella piattaforma OpenCloud, insieme alle soluzioni InfiniBox di terza generazione già adottate per i servizi di recovery-as-a-service e backup Veeam, US Signal gestisce attualmente oltre 27 petabyte di storage enterprise basato su tecnologia Infinidat.

“US Signal rappresenta un modello esemplare di come un provider di infrastrutture e servizi cloud possa valorizzare appieno le prestazioni e il valore strategico delle soluzioni enterprise Infinidat”, ha commentato Steve Sullivan, Chief Revenue Officer di Infinidat. “Grazie a OpenCloud, US Signal ha conquistato un vantaggio competitivo concreto nel mercato statunitense, offrendo alle aziende una proposta di valore unica. Supportata dai sistemi InfiniBox – scelti dal 28% delle aziende Fortune 50 – la loro piattaforma IaaS riflette un approccio fortemente innovativo. Siamo orgogliosi di essere il loro storage provider di riferimento e un partner strategico per il loro percorso di crescita”.