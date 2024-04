Appranix, ora parte di Commvault, rende le aziende più resilienti

L’interruzione delle operazioni dovuta ad un attacco informatico, potrebbe costare molto alle aziende, non solo in termini economici. Commvault, fornitore leader di soluzioni di cyber resilienza e protezione dei dati per il cloud ibrido, ha annunciato l’acquisizione di Appranix, società di cyber resilience cloud. Obiettivo dell’operazione è proprio quello di aiutare le aziende a ripristinare la loro operatività ancora più rapidamente dopo un’interruzione di servizio o un attacco informatico.

Appranix disponibile su AWS, Google Cloud e Microsoft Azure

Secondo Statista, il tempo medio di inattività dopo un attacco ransomware è di 24 giorni. Commvault aiuta i clienti a ridurlo, recuperando rapidamente i dati grazie all’automazione e alle offerte di cleanroom di nuova generazione. Tuttavia, il ripristino rapido dei dati rappresenta solo una parte dell’equazione.

Esistono dipendenze necessarie per ricostruire le applicazioni cloud critiche, i dati su cui tali applicazioni si basano e l’infrastruttura cloud che gestisce tutto, che comprendono rete, configurazione DNS, load balancing delle applicazioni, accesso ai gruppi di sicurezza e molto altro. Appranix automatizza tutto questo e può ridurre il tempo necessario per la ricostruzione da giorni o settimane a, in alcuni casi, ore o minuti.

Il team di Appranix si unirà a Commvault a breve e l’integrazione della tecnologia di Appranix nel portfolio Commvault dovrebbe essere completata entro l’estate. Nel frattempo, i clienti possono sfruttare Appranix per le loro esigenze di individuazione e ricostruzione delle applicazioni cloud, attraverso i marketplace di AWS, Google Cloud e Microsoft Azure.

Dichiarazioni

“Stiamo portando la resilienza a un livello superiore, unendo le estese capacità di Commvault in materia di rischio, readiness e ripristino con le capacità di ricostruzione cloud-native di nuova generazione di Appranix”, ha dichiarato Sanjay Mirchandani, President e CEO di Commvault. “Siamo lieti di accogliere Appranix nella famiglia Commvault”.

“Entrare a far parte della famiglia Commvault rappresenta per Appranix un passo avanti naturale a al tempo stesso entusiasmante, e insieme cambieremo il mercato”, ha dichiarato Govind Rangasamy, Founder e CEO di Appranix. “Condividiamo la visione di andare oltre i backup tradizionali e il disaster recovery. Le nostre tecnologie combinate offriranno capacità di resilienza complete e ineguagliabili per le aziende di tutto il mondo”.

“Una cyber resilience completa è l’obiettivo a cui aspira la maggior parte dei clienti enterprise. Questa acquisizione trasforma la resilienza informatica in realtà, estendendo le capacità di ricostruzione automatica alle applicazioni cloud distribuite e dinamiche,” ha dichiarato Archana Venkatraman, Research Director, Cloud Ops e Cloud Data Management, IDC.