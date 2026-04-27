Competenze e leadership nell’era dell’AI: l’analisi di SentinelOne

Mentre l’AI trasforma il modo di operare dei team e il lavoro da remoto ridefinisce la cultura organizzativa, Paolo Ardemagni, VP Southern Europe Middle East & Africa di SentinelOne, spiega perché i luoghi di lavoro di successo saranno quelli capaci di coniugare la creatività umana con le funzionalità dell’AI e sapranno integrare la diversità anziché trattarla come un’iniziativa spot, rendendo il benessere dei dipendenti una priorità strategica aziendale

La trasformazione del lavoro tra intelligenza artificiale e automazione

L’AI e l’automazione stanno trasformando radicalmente il modo in cui lavoriamo, ridefinendo ruoli, competenze e modelli organizzativi. Non si tratta semplicemente di sostituire attività umane con macchine, ma di creare una nuova sinergia tra persone e sistemi intelligenti. Le attività ripetitive, standardizzabili e a basso valore verranno sempre più automatizzate, liberando tempo ed energie per ciò che rende davvero distintivo il contributo umano: il pensiero critico, la creatività, l’abilità di interpretare contesti complessi e di predisporre relazioni significative. In questo scenario, i dipendenti non lavoreranno più isolati, ma affiancati da strumenti intelligenti che agiranno come veri e propri “copiloti”, supportando analisi, decisioni e processi operativi.

Il nuovo modello aumenterà la produttività non solo in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi. Le decisioni saranno più informate, grazie all’accesso a dati in real-time, e i processi più rapidi ed efficienti. Parallelamente, anche la struttura dei team evolverà: diventerà più fluida, meno gerarchica e sempre più basata sulle competenze. Le organizzazioni si affideranno a team interfunzionali, capaci di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e orientati al raggiungimento di risultati concreti. Per sostenere questa trasformazione, le aziende dovranno investire con decisione nella formazione continua, nello sviluppo delle competenze e nell’adozione etica delle tecnologie.

Nuovi modelli organizzativi e il valore del lavoro ibrido

In questo contesto, anche il modo di vivere il lavoro subirà una ridefinizione. L’equilibrio tra lavoro in presenza e da remoto diventerà un elemento strategico. Non esiste una soluzione unica valida per tutti: ciò che funziona davvero è un approccio flessibile, costruito sulle esigenze dei team e sugli obiettivi da raggiungere. Le attività che richiedono interazione diretta, come l’allineamento strategico, l’inserimento dei nuovi assunti o i momenti di costruzione della fiducia, continueranno a beneficiare della presenza fisica. Al contrario, il lavoro che richiede concentrazione, autonomia e accesso a talenti globali potrà essere svolto efficacemente da remoto, migliorando produttività ed equilibrio tra vita professionale e personale.

Le aziende più evolute adotteranno modelli di “presenza intenzionale”, in cui gli incontri fisici saranno pianificati per momenti realmente significativi. Gli uffici non saranno più solo luoghi operativi, ma spazi dedicati alla collaborazione, alla creatività e al consolidamento del senso di appartenenza. In questo scenario, il ruolo dei leader sarà cruciale: saranno loro a dare forma alla cultura aziendale attraverso il modo in cui comunicano, prendono decisioni e costruiscono relazioni.

Competenze chiave e leadership per l’era digitale

Le competenze richieste in questo nuovo mondo del lavoro saranno un equilibrio tra abilità tecniche e qualità umane. Da un lato, sarà fondamentale comprendere l’AI, il ragionamento basato sui dati e i principi della sicurezza informatica. Dall’altro, competenze come empatia, pensiero critico e creatività diventeranno ancora più centrali, perché difficilmente replicabili dalle macchine. I leader dovranno essere in grado di guidare team ibridi, composti da persone e sistemi intelligenti, con chiarezza, visione ed empatia, promuovendo al tempo stesso una cultura dell’apprendimento continuo.

In ambito tecnologico, i luoghi di lavoro digitali si baseranno su infrastrutture cloud, che garantiranno accesso flessibile e sicuro a dati e applicazioni. Strumenti collaborativi avanzati, lavagne virtuali e tecnologie immersive renderanno sempre più efficace il lavoro a distanza. Allo stesso tempo, la sicurezza diventerà una priorità: modelli zero-trust, sistemi di monitoraggio continuo e protezione dei dati saranno essenziali per garantire un ambiente affidabile.

Benessere, cultura e futuro delle organizzazioni

Un aspetto spesso sottovalutato, ma fondamentale, riguarda il benessere delle persone. In un contesto altamente digitale e connesso, il rischio di burnout è reale. Per questo, le organizzazioni dovranno considerare il benessere come una priorità strategica, promuovendo wlorkload sostenibili, aspettative chiare e una cultura che rispetti i confini tra vita professionale e personale. La tecnologia, se utilizzata correttamente, potrà essere un alleato prezioso, automatizzando attività e offrendo maggiore flessibilità. Tuttavia, sarà essenziale anche il ruolo dei leader nel dare l’esempio e creare un ambiente in cui le persone si sentano libere di esprimere difficoltà e bisogni.

Anche la misurazione delle performance cambierà radicalmente. Non sarà più basata sul tempo trascorso al lavoro, ma sull’impatto generato e sui risultati raggiunti. Grazie ai dati e all’AI, sarà possibile adottare sistemi di valutazione più dinamici, basati su feedback continui e obiettivi chiari. I percorsi di carriera diventeranno meno lineari e più flessibili: le persone potranno crescere attraverso esperienze diverse, progetti trasversali e percorsi di riqualificazione, costruendo un profilo professionale ricco e adattabile.

In questo nuovo scenario, cultura e obiettivi aziendali assumeranno un ruolo determinante nell’attrarre e trattenere i talenti. Quando la vicinanza fisica non è più il principale collante, ciò che tiene unite le persone sono i valori condivisi, il senso del lavoro e l’impatto generato. Le organizzazioni che sapranno comunicare una missione autentica e coerente, e che investiranno nelle relazioni umane, saranno quelle in grado di costruire un coinvolgimento profondo e duraturo.

Allo stesso modo, diversità, equità e inclusione dovranno essere integrate nelle policy aziendali, non trattate come iniziative isolate. Questo significa ripensare il modo in cui si assumono, si sviluppano e si valutano le persone, garantendo trasparenza, equità e accesso alle opportunità. La tecnologia potrà supportare questo percorso, riducendo i bias e ampliando l’accesso alle risorse, ma sarà fondamentale anche un impegno culturale autentico.

Infine, anche i processi aziendali dovranno evolversi per rispondere alle nuove aspettative. Flessibilità, benessere, formazione continua e attenzione alla privacy e all’etica saranno elementi chiave.

Le aziende che sapranno adattarsi a questi cambiamenti non solo miglioreranno le proprie performance, ma consolideranno ambienti di lavoro più umani, sostenibili e capaci di vincere le sfide del futuro.