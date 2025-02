Cybertron: da Trend Micro un approccio di sicurezza proattivo

Trend Micro, realtà specializzata in cybersecurity che trasforma il modo in cui le aziende affrontano il rischio informatico, presenta un rivoluzionario agente AI: Trend Cybertron, il primo modello LLM (Large Language Model) progettato appositamente per la cybersecurity e ideato per ottenere risultati di sicurezza proattivi. Grazie a una valutazione più precisa dei rischi a livello locale e alla intelligence globale sulle minacce più accurata del settore, il nuovo motore di intelligenza artificiale prevede e previene le minacce sull’intera superficie di attacco di un’organizzazione, in qualsiasi ambiente.

Trend Cybertron combina dati storici con dati in tempo reale

Trend Cybertron è più che un semplice LLM autonomo, è un nuovo approccio all’AI per la cybersecurity che sfrutterà tutte le tecnologie principali di Trend Vision One – dati sulle minacce, analisi, motori e altro ancora – per fornire una soluzione veramente completa per l’intera sicurezza di un’organizzazione.

In tutto il mondo le organizzazioni affrontano sfide di sicurezza sempre più complesse. Comprendere le superfici di attacco, gestire architetture tecnologiche a silos, rispondere alle minacce, amministrare il sovraccarico di alert e integrare l’intelligenza artificiale sono tutti fattori che opprimono e affaticano i team di cybersecurity.

Trend Cybertron sfrutta sia i dati dai suoi archivi storici sia i dati in tempo reale da tutto il mondo per:

Accelerare i risultati in termini di sicurezza anticipando le esigenze e prevedendo i rischi;

Ridurre il sovraccarico degli alert, aumentando la precisione nella definizione delle priorità e prevenendo l’affaticamento dei team di security;

Beneficiare di un maggiore valore e di informazioni più approfondite dai sensori di rischio già esistenti.

Questo approccio alla sicurezza proattivo leader del settore consente ai team IT di anticipare e prevedere l’attività di rischio e di minaccia con estrema precisione sull’intera superficie di attacco. Questo permette di anticipare le violazioni e mitigare i rischi prima che abbiano la possibilità di materializzarsi.

Cosa offre Trend Cybertron alle aziende?

Trend Cybertron sarà addestrato su una base dati senza precedenti di intelligence e competenze AI, che include:

L’intelligence sulle minacce di Trend, alimentata da oltre 250 milioni di sensori che proteggono più di 82 milioni di risorse presso 500.000 aziende in 175 Paesi. È la più ampia del settore e nel 2023 ha bloccato 160 miliardi di minacce.

Il machine learning, che consente la classificazione dei dati, l’individuazione delle vulnerabilità e il rilevamento di deepfake, tecniche di phishing, malware, movimenti laterali, anomalie degli utenti e truffe

Decenni di conoscenza di oltre 3.000 esperti di sicurezza, con all’attivo più di 700 brevetti nella cybersecurity.

Oltre 20 anni di ricerca su vulnerabilità avanzate e zero-day della Trend Micro Zero Day Initiative, che protegge i clienti con una media di 70 giorni di anticipo rispetto ai competitor, nel momento in cui viene scoperta una vulnerabilità.

Il risultato è un sistema altamente resiliente e in rapida evoluzione in grado di eseguire in modo indipendente attività di gestione del rischio e prendere decisioni per anticipare, comprendere e mitigare, ogni mese, miliardi di minacce informatiche in tutto il mondo. Questo permette alle aziende di prendere decisioni informate sulla sicurezza e di gestire la propria postura di sicurezza informatica, la privacy dei dati e la conformità.

Un nuovo approccio alla cybersecurity

Trend Cybertron ridefinisce gli standard del mercato in aree chiave come:

AI per la Security : Trend abbatte gli storici silos di sicurezza attraverso la connessione completa di tutte le informazioni disponibili, per creare una visione completa di sicurezza, intelligence e dati. Grazie alla possibilità di accedere in modo sicuro ai dati da tutti i livelli, i team di sicurezza possono prendere decisioni informate con una profondità di comprensione che supera qualsiasi piattaforma di sicurezza informatica precedente. Il rischio di violazione dei dati è ridotto in media del 17%. Questo permette un risparmio di milioni di euro all’anno in rischi potenziali

Security per l'AI : La rapida espansione dell'intelligenza artificiale ha sollevato preoccupazioni anche per la sicurezza dei dati. Un numero crescente di imprese e governi in tutto il mondo sta addestrando LLM proprietari per ridurre i rischi associati. Trend rende più sicuro e semplice che mai, per le organizzazioni di ogni dimensione e settore, proteggere i dati per l'addestramento, prevenire il disallineamento e fermare gli attacchi informatici contro i modelli di AI.

In sight concreti e utilizzabili: Grazie a una telemetria completa su endpoint, cloud, reti, e-mail, identità, AI e dati, Trend abilita previsioni in tempo reale e simula l’impatto e la probabilità di migliaia di potenziali percorsi di attacco. Con Trend Cybertron, la piattaforma, inoltre, apprende e si adatta all’ambiente unico di ogni azienda per individuare e affrontare nuove vulnerabilità e vettori di attacco. La visibilità completa e la definizione automatica delle priorità forniscono alle organizzazioni una mitigazione rapida ed efficace 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Semplificazione dei workflow: Il nuovo modello di intelligenza artificiale Trend Cybertron è progettato per migliorare la piattaforma di punta di Trend e garantisce che le organizzazioni, in qualsiasi fase del loro percorso di cybersecurity, possano integrare perfettamente questa tecnologia con il loro stack di sicurezza esistente. I team di sicurezza beneficiano di workload ridotti e di una migliore accessibilità a tutti i livelli di competenza.

Rafforzare la leadership: Trend Vision One supera le altre piattaforme di sicurezza informatica e consente ai leader di cybersecurity di cambiare ruolo, da difensori reattivi ad abilitatori proattivi di business. Trasformando la sicurezza da un centro di costo a motore di innovazione, Trend consente ai leader di comunicare in modo efficace il rischio informatico in un contesto di business risk, garantendo sia la protezione operativa sia la crescita futura. Una ricerca Trend Micro ha dimostrato che questo è un problema critico per molte organizzazioni in tutto il mondo.

La potenza dell’intelligenza artificiale si basa sull’efficacia dei dati su cui è addestrata e sulle capacità degli esperti che la costruiscono. Il team globale di specialisti di sicurezza e di intelligenza artificiale di Trend ha collaborato a Ottawa, in Canada, per perfezionare ogni fase di sviluppo, assicurando che il nuovo agente AI sia in grado di offrire la sicurezza proattiva più efficace.

Trend Cybertron: la potenza dell’AI agentica incontra l’esperienza di Trend Micro

Gli analisti del settore riconoscono che Trend è leader in categorie critiche di sicurezza, come protezione degli endpoint, gestione delle superfici di attacco, piattaforme per la protezione di applicazioni cloud native, analisi e visibilità della rete, rilevamento e risposta della rete e altro ancora. Trend è anche un pioniere nell’implementazione dell’intelligenza artificiale nell’ambito della cybersecurity, con entrate annuali ricorrenti che provengono da tecnologie di AI che hanno superato i 200 milioni di dollari alla fine del terzo trimestre del 2024.

Trend Cybertron combina le capacità di ragionamento dell’AI agentica con 35 anni di dati, informazioni sulle minacce e competenze umane, per creare un agente di sicurezza informatica estremamente capace.

Disponibilità

Perfettamente integrata nella piattaforma di punta Trend Vision One, Trend Cybertron è ora disponibile per i clienti in tutto il mondo.

Dichiarazioni

“Trend sta creando un agente AI di cybersecurity diverso da qualsiasi altro. Abbiamo raccolto un’enorme quantità di dati ad alta affidabilità da tutto il settore, per potenziare le nostre capacità e rendere più semplice che mai la gestione proattiva del rischio informatico. I nostri clienti e partner stanno già beneficiando della riduzione dei costi operativi e di un miglioramento della postura di sicurezza”, afferma Eva Chen, CEO di Trend Micro.