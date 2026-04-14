Discovery e osservabilità sempre più fondamentali nell’era agentica

Agenti autonomi e assistenti AI personali sono ormai una realtà nelle aziende. Strumenti come OpenClaw (precedentemente noto come Moltbot e Clawdbot), Nanobot e Picoclaw sono spesso integrati in ambienti di sviluppo, flussi di lavoro cloud e pipeline operative. Si installano rapidamente, evolvono dinamicamente e operano con un accesso profondo a livello di sistema. Per i CISO e i responsabili della security, questo rappresenta una nuova sfida di governance: come si protegge ciò che non si vede?

OneClaw, creato dal Prompt Security di SentinelOne, è pensato per rispondere a questa domanda. Strumento leggero di discovery e osservabilità, è progettato per aiutare a proteggere l’utilizzo dell’AI, offrendo un’ampia visibilità sulle implementazioni aziendali di OpenClaw senza interrompere i flussi di lavoro o rallentare l’innovazione. Dove la proliferazione degli agenti accelera più velocemente di quanto le policy riescano ad adattarsi, OneClaw riporta chiarezza e supervisione dove conta di più.

Comprendere i rischi di OpenClaw

La maggior parte dei programmi di sicurezza dà per scontato che applicazioni e agenti AI siano autorizzati dall’IT e monitorati. In realtà, gli agenti OpenClaw possono essere installati direttamente dagli sviluppatori; estesi tramite skill pubbliche e plugin; dotati di memoria persistente; configurati per funzionare autonomamente; e collegati a servizi esterni e API. Possono anche operare silenziosamente in ambienti locali, richiamare automaticamente gli strumenti, programmare le attività tramite cron job e accedere a sistemi sensibili – tutto al di fuori della maggior parte dei controlli. E senza un’osservabilità centralizzata, i rischi persistono. OneClaw è progettato per eliminarli.

Va sottolineato, tra l’altro, che OpenClaw è solo uno degli agenti autonomi utilizzati nelle aziende. Per questo, oltre a OpenClaw, OneClaw offre già visibilità per framework emergenti come Nanobot e Picoclaw, estendendo le stesse capacità di discovery e osservabilità a ecosistemi multipli di agenti.

Per i CISO, questo approccio è fondamentale. Invece di distribuire singole soluzioni per ogni nuovo strumento, OneClaw stabilisce un livello di supervisione unificato per l’intera categoria di nuovi assistenti, copiloti e flussi di lavoro autonomi che continuano a emergere. L’obiettivo non è solo gestire una piattaforma, ma fornire un controllo duraturo su una superficie di attacco in rapida espansione, assicurando che, con l’accelerazione dell’adozione degli agenti, la visibilità e la responsabilità della sicurezza tengano il passo.

Potenziare i team con l’osservabilità

OneClaw fornisce una distribuzione strutturata e piena osservabilità delle implementazioni OpenClaw attraverso uno scanner che rileva automaticamente le CLI supportate e ispeziona la directory locale openclaw all’interno degli ambienti utente. Analizza log di sessione, file di configurazione e artefatti di runtime, riassumendo modelli d’uso significativi per far emergere dettagli operativi critici. OneClaw cattura anche l’attività del browser effettuata dagli agenti per offrire visibilità sulle interazioni esterne e sui potenziali percorsi di esposizione dei dati.

Partendo da queste informazioni, OneClaw riassume gli skill attivi e i plugin installati, l’uso recente di strumenti e applicazioni, i cron job programmati, i canali di comunicazione configurati, i nodi disponibili e i modelli di AI, le configurazioni di sicurezza e le impostazioni di esecuzione autonoma.

Gli output sono strutturati in formato JSON, il che li rende integrabili negli ecosistemi di sicurezza esistenti. Le organizzazioni possono condurre revisioni locali, inserirli nelle piattaforme SIEM, in sistemi di monitoraggio centralizzati e correlarli con identità, endpoint e telemetria cloud. Per i responsabili della sicurezza interessati alla visibilità unificata, ciò garantisce che l’osservabilità degli agenti non sia isolata.

Dalla telemetria grezza all’intelligence esecutiva

OneClaw offre un cruscotto completamente centralizzato che aggrega i report su tutti i dipendenti. Invece di limitarsi a leggere risultati isolati a livello di endpoint, i responsabili della sicurezza ottengono così tendenze di implementazione, heatmap del rischio, mappatura dell’esposizione a livello organizzativo e distribuzione d’uso delle skill.

Questo eleva la conversazione dal dettaglio tecnico alla supervisione strategica, aspetto fondamentale poiché ai CISO sempre più spesso viene chiesto di fornire inventari degli agenti AI e indicare se gli agenti operano secondo le policy, possono accedere a sistemi sensibili e trasmettono dati esternamente.

Con OneClaw, i CISO possono ottenere visibilità su quanti agenti OpenClaw sono distribuiti in azienda; quale percentuale è configurata per l’esecuzione autonoma; quali team stanno installando skill ad alto rischio, dove gli agenti effettuano connessioni in uscita; e come cambia l’adozione degli agenti giorno dopo giorno. Questo livello di visibilità strutturata consente ai responsabili della sicurezza di costruire un layer chiave per la governance proattiva della sicurezza dell’AI agentica.

Analisi comportamentale focalizzata sulla sicurezza

OneClaw non considera pericolosa tutta l’autonomia. Fa affiorare dove esiste in modo che i responsabili possano prendere decisioni informate e rafforzare i controlli. Per esempio, i team di sicurezza possono stabilire che l’esecuzione autonoma è appropriata all’interno di un ambiente di sviluppo sandbox, ma che richiede approvazioni nei sistemi di produzione. Possono decidere che la comunicazione in uscita verso API interne approvate sia accettabile, segnalando al contempo domini esterni sconosciuti.

In altre parole, OneClaw consente una governance proporzionata e senza restrizioni generali. I team possono approvare l’automazione sicura, applicare limiti dove necessario e documentare la supervisione per la reportistica esecutiva e regolatoria.

Dal caos alla chiarezza: perché è importane ora

La discovery dell’AI agentica non è opzionale. La rapida crescita di OpenClaw e le infrastrutture decentralizzate stanno creando superfici di attacco ampie e non gestite. OneClaw supporta il modo in cui i CISO si difendono dai rischi correlati a OpenClaw fornendo visibilità e osservabilità profonde sull’uso dell’AI agentica e sul comportamento autonomo, rilevando precocemente configurazioni rischiose e quantificando le esposizioni prima che si verifichino gli incidenti.

A cura di Marco Rottigni, Global Solutions Architect di SentinelOne