I numeri telefonici sono le nuove identità da proteggere

La digitalizzazione ha portato indubbiamente enormi benefici ma anche altrettanti rischi per le identità degli utenti. I numeri telefonici si sono trasformati in identificatori essenziali, simili ai documenti d’identità personali e fondamentali per accedere a numerosi servizi online, dai social network alle applicazioni bancarie. Per questo motivo, il controllo su questi numeri è fondamentale e la loro perdita può causare notevoli problemi di sicurezza per il proprietario.

I numeri telefonici rappresentano un elemento centrale dell’identità digitale degli utenti e perdere la capacità di gestirli potrebbe consentire accessi non autorizzati a importanti informazioni personali e finanziarie. Poiché la protezione di questi numeri è fondamentale per preservare il benessere digitale degli utenti, gli esperti di Kaspersky consigliano le seguenti strategie per proteggere i numeri di telefono degli utenti.

Secondo il “Digital 2024 Global Overview Report” realizzato da Kepios, oggi gli utenti unici di telefonia mobile sono 5,65 miliardi in tutto il mondo. Questa cifra significativa indica che la maggior parte della popolazione mondiale possiede almeno un numero di telefono e questa tendenza continua a crescere ogni anno. Alla luce di questi dati, gli esperti di Kaspersky hanno evidenziato i rischi e le responsabilità associati alla gestione delle linee telefoniche, sottolineando la necessità di consapevolezza e di misure di protezione da utilizzare in caso di numeri telefonici compromessi.

Sicurezza dopo lo smarrimento del telefono e della SIM

Quando un telefono viene smarrito o rubato con la scheda SIM all’interno, la situazione è molto pericolosa. Non si tratta solo della perdita improvvisa di un dispositivo personale, ma anche di un rischio per la sicurezza digitale del proprietario. Poiché le schede SIM possono essere facilmente trasferite su un altro telefono, l’assenza del codice PIN rende gli account personali collegati a quel numero di telefono vulnerabili all’accesso non autorizzato.

In casi come questi, la prima cosa da fare è contattare il fornitore di servizi per bloccare la SIM. Una volta disattivata, la scheda SIM del dispositivo smarrito non rappresenta più un rischio di uso improprio. Il passo successivo sarà ottenere una nuova SIM con lo stesso numero di telefono. Per gli utenti di e-SIM, la procedura prevede di contattare il provider per disattivare la SIM sul dispositivo smarrito e predisporre l’attivazione della connessione su un nuovo dispositivo. Queste misure proattive aiutano a ridurre i danni dovuti allo smarrimento e a salvaguardare efficacemente le informazioni personali legate ai numeri telefonici.

Gestire in modo sicuro il cambio dei numeri telefonici

Quando bisogna passare a un nuovo numero, magari a causa di persistenti chiamate di spam o di truffa o di attenzioni indesiderate da parte di altri, è fondamentale gestire la transizione in modo attento. Il numero attuale serve probabilmente come nome utente o come opzione di recupero delle password per vari servizi, tra cui i social network e le applicazioni bancarie.

I gestori di telefonia mobile spesso riutilizzano gli stessi numeri telefonici e assegnano quelli vecchi a qualcun altro dopo un certo periodo. Se gli account collegati a quel numero non sono stati riassegnati, il nuovo proprietario potrebbe accedervi, mettendo a rischio le informazioni personali.

È consigliabile non avere fretta in questo processo. L’opzione più sicura è quella di iniziare ad attivare una nuova linea mantenendo la vecchia. Questo periodo di sovrapposizione è essenziale per dissociare senza problemi gli account dal numero precedente. L’utilizzo di un password manager può essere estremamente utile in questa fase: permette di identificare quali servizi utilizzano il numero come credenziale di accesso. Inoltre, l’analisi della cronologia degli SMS in arrivo per i codici di conferma può fornire indizi su quali servizi devono essere aggiornati.

Numeri telefonici e truffe di portabilità

I port-out scam iniziano quando un truffatore raccoglie abbastanza informazioni personali per fingersi qualcun altro. Spesso ottengono questi dati attraverso il phishing – l’invio di e-mail false che assomigliano a quelle di un vero operatore di telefonia mobile che chiedono i dati personali su un sito web fraudolento – o il vishing, in cui chiamano fingendo di essere una compagnia di telefonia mobile e ingannano la persona convincendola a divulgare informazioni sensibili.

Una volta in possesso di nomi, indirizzi e codice fiscale, i truffatori possono chiedere al gestore di telefonia mobile di trasferire i numeri telefonici a nuove schede SIM da loro controllate, così da intercettare tutti i messaggi inviati, come i codici di accesso unico, e consentire l’accesso ad account finanziari e personali. Le vittime di solito non si accorgono di essere state truffate finché non perdono il servizio telefonico o notano strane attività sui loro conti.

Per difendersi da queste truffe legate ai numeri telefonici, è consigliabile essere cauti con le e-mail e le chiamate che richiedono dati personali o che invitano ad agire rapidamente. Verificate qualsiasi comunicazione sospetta contattando direttamente il provider attraverso i canali ufficiali. Se si sospetta uno scambio di SIM, contattate immediatamente il gestore per mettere al sicuro l’account e monitorate gli estratti conto per verificare l’eventuale presenza di transazioni non autorizzate. Anche l’aggiunta di un PIN o di una password unica per la modifica dell’account presso il provider di telefonia mobile aumenta la protezione, mentre l’impiego di soluzioni di cybersecurity complete contribuisce a proteggersi dall’accesso a siti che mirano a ottenere dati sensibili degli utenti.

Il parere dell’esperto

“Nel mondo interconnesso di oggi, i numeri telefonici si sono trasformati in identificatori personali più importanti, simile a un’impronta digitale. È essenziale che la loro sicurezza sia affrontata con la massima attenzione. Riconoscendo i rischi di un uso improprio e il pericolo di compromissione, possiamo proteggerci da gravi problemi e perdite future. Inoltre, la vigilanza e le moderne soluzioni di cybersecurity costituiscono una solida difesa contro le varie minacce”, ha commentato Anna Larkina, Web Content Analysis Expert di Kaspersky.