Infosecbox: progetto vincente nel manufacturing

È ULTIMATE SECUREBOX, la piattaforma sviluppata da – Infosecbox – azienda specializzata in soluzioni di sicurezza informatica – il cuore del progetto di cybersecurity realizzato in collaborazione con il partner IRIDESGROUP e realizzato per un’azienda manifatturiera della provincia di Torino attiva nella progettazione e produzione di pompe da vuoto ed essiccatori sottovuoto per i settori farmaceutico, chimico e alimentare.

In un contesto segnato dall’entrata in vigore della Direttiva NIS2, il progetto è nato dall’esigenza di evolvere un approccio alla sicurezza già strutturato, portandolo verso un modello più maturo, integrato e orientato alla gestione concreta del rischio.

All’interno dell’architettura definita, la soluzione ULTIMATE SECUREBOX è stata scelta da IRIDESGROUP quale punto di convergenza tra monitoraggio, gestione degli incidenti e governance, integrando funzionalità avanzate di SOC e servizi MDR in un modello coerente con i requisiti NIS2.

La piattaforma della soluzione ha permesso di centralizzare la visibilità sugli eventi di sicurezza, strutturare in modo efficace i processi di incident response, integrare procedure operative allineate alla compliance, abilitare il supporto continuo di un SOC evoluto e, non meno importante, rafforzare le competenze del referente ICT aziendale.

Altro elemento distintivo, la capacità di inserirsi in maniera modulare all’interno di un’infrastruttura già esistente, composta da circa 50 postazioni di lavoro e da un ambiente produttivo arricchito da dispositivi IoT, senza impatti sulla continuità operativa.

Dalla compliance alla consapevolezza

Fin dall’inizio era chiaro l’obiettivo principale del progetto: l’adozione di un modello completo di adeguamento alla NIS2, includendo l’incarico esterno di un referente CSIRT e relativo sostituto, con personale IRIDESGROUP supportato dal SOC, nel pieno rispetto delle indicazioni di ACN. Un elemento fondamentale del percorso è stata la crescita della consapevolezza interna: il cliente oggi dispone di una maggiore capacità di valutare i propri rischi, decidendo nella giusta proporzione se abbatterli o accettarli. L’avviamento è stato accompagnato anche da attività di formazione rivolte a personale e management per diffondere una cultura della sicurezza più solida e strutturata, volta a comprendere i comportamenti quotidiani all’interno dei settori produttivi e amministrativi.

Implementazione rapida, integrazione complessa

L’implementazione è avvenuta in 20 giorni lavorativi, con una serie di passaggi che hanno previsto l’assessment delle soluzioni MDR già presenti, il confronto tecnico con fornitori terzi, la definizione e la validazione delle procedure, l’installazione e la configurazione progressiva senza interruzioni operative, il test e messa in esercizio con il supporto diretto di Infosecbox.

I team di IRIDESGROUP e del cliente hanno lavorato di concerto affrontando passo dopo passo tutte le sfide. Una delle maggiori è stata l’integrazione tra i servizi esistenti e quelli introdotti da ULTIMATE SECUREBOX, con un focus non solo sulle funzionalità, ma anche sulla qualità dei flussi informativi e sulla capacità di generare conoscenza approfondita sul servizio applicato.

Prepararsi agli scenari di crisi

Oltre al raggiungimento della conformità normativa, il progetto ha posto le basi per una gestione più evoluta degli eventuali incidenti. Oggi, grazie a ULTIMATE SECUREBOX, l’azienda è in grado di monitorare in modo proattivo il proprio perimetro digitale, reagire tempestivamente a potenziali minacce, strutturare un approccio concreto alla gestione delle crisi.

“Questo progetto dimostra come una partnership solida, la disponibilità di una buona tecnologia e l’uso appropriato della stessa possano generare un reale salto di qualità nella gestione della cybersecurity – commenta Fabio Rovagnati, Channel Manager di Infosecbox – Questa esperienza ha dimostrato le potenzialità di ULTIMATE SECUREBOX in un contesto industriale complesso, garantendo al cliente conformità, maggiore controllo e capacità di risposta”.

Un modello replicabile per la cybersecurity industriale

Per IRIDESGROUP “Il progetto rappresenta un modello replicabile, in particolare in contesti in cui è necessario accompagnare le aziende in un percorso di crescita culturale oltre che tecnologica” – afferma Paolo Montarolo, rappresentante legale e Direttore Tecnico – Abbiamo scelto Infosecbox per la flessibilità, la chiarezza degli SLA e la capacità di integrarsi in modo efficace anche in contesti tecnologici complessi. ULTIMATE SECUREBOX ci consente di proporre ai clienti un servizio completo, scalabile e operativo in tempi brevi. È una soluzione che crea qualità e benefici ai servizi tecnologici di sicurezza supportati da un Security Operation Center professionale, consolidando il rispetto della identità e reputazione aziendale del cliente.

L’incontro a Torino aperto alle aziende

Per approfondire le caratteristiche e le potenzialità della soluzione, il 14 maggio IRIDESGROUP invita a un evento presso il Centro congressi di Unione Industriali di Torino dedicato a clienti e aziende interessate a intraprendere un percorso di evoluzione della cybersecurity in linea con la Direttiva NIS2.

Durante l’evento gli esperti di Infosecbox presenteranno nel dettaglio la soluzione ULTIMATE SECUREBOX e alcuni casi applicativi. Per partecipare occorre registrarsi a questo link.