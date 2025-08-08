Kaspersky è Leader nella categoria XDR in Brasile

Kaspersky è stata premiata come Global Product Challenger e Market Leader in Brasile per la sua soluzione Extended Detection and Response (XDR). Si tratta del terzo anno consecutivo in cui Kaspersky riceve questo riconoscimento da parte di ISG, una delle principali società di ricerca e consulenza, a conferma delle elevate capacità delle soluzioni Kaspersky nell’affrontare minacce informatiche sofisticate.

La sezione XDR di ISG

La ricerca di ISG Provider Lens 2025 – Cybersecurity – Services and Solutions valuta i fornitori di software e servizi a livello globale attraverso un processo articolato in più fasi, classificandoli secondo la metodologia di ISG Research. In una sezione dedicata all’Extended Detection and Response (XDR), l’agenzia evidenzia la completezza dei servizi offerti e la presenza sul mercato dei principali fornitori globali di soluzioni XDR. Inoltre, valuta come tali soluzioni contribuiscano a migliorare la visibilità e il rilevamento coerente delle minacce, supportando le aziende con risorse limitate con approfondimenti basati sui dati e una perfetta integrazione.

Il riconoscimento di Kaspersky come Leader nella categoria XDR in Brasile conferma la forte presenza dell’azienda sul mercato locale e il suo posizionamento altamente competitivo. Inoltre, lo status di Kaspersky come Global Product Challenger nella stessa categoria riflette la sua solida offerta di prodotti con eccellenti servizi e stack tecnologici, che offrono una gamma estesa e approfondita di funzionalità.

Le caratteristiche di Kaspersky Next XDR Expert

Kaspersky Next XDR Expert è una soluzione di cybersecurity all’avanguardia, progettata per proteggere le aziende dalle minacce più sofisticate. La piattaforma offre visibilità completa, correlazione avanzata e automazione attraverso un’ampia gamma di strumenti di risposta e fonti di dati, tra cui endpoint, reti e ambienti cloud. Grazie a queste funzionalità, Kaspersky Next XDR Expert fornisce una visione completa della sicurezza aziendale, assicurando che nessuna minaccia potenziale venga trascurata.

Gli esperti di ISG evidenziano che la soluzione Kaspersky Next XDR Expert si distingue in particolare per le sue avanzate capacità di analisi basate sull’intelligenza artificiale, la rapidità nella risposta agli incidenti, la flessibilità nell’integrazione con strumenti di terze parti e la gestione centralizzata che garantisce visibilità e controllo completi su tutti gli ambienti aziendali. Gli analisti sottolineano inoltre come l’interfaccia intuitiva della piattaforma contribuisca ad accelerare le attività di indagine e a semplificare i flussi di lavoro dei team di sicurezza.

Dichiarazioni

“Kaspersky offre un approccio integrato, che combina intelligence globale, una visione unificata delle minacce e risposte coordinate. Questo garantisce una maggiore efficienza alle aziende che necessitano di una protezione end-to-end in ambienti dinamici e regolamentati”, ha commentato João Mauro, Lead Analyst di ISG Provider Lens.

“Siamo lieti di ricevere riconoscimenti internazionali come questo, che riflettono il nostro impegno costante nello sviluppo di soluzioni di sicurezza informatica affidabili e di alta qualità, capaci di offrire un valore reale alle aziende di tutto il mondo. Questo premio ci motiva a continuare a innovare e migliorare i nostri prodotti per proteggere al meglio i nostri clienti dalle minacce in continua evoluzione”, ha affermato Ilya Markelov, Head of Unified Platform Product Line di Kaspersky.