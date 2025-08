Kaspersky VPN ottiene la certificazione AV-TEST

Nel panorama digitale odierno, le aziende devono poter contare su soluzioni di sicurezza capaci di resistere anche alle minacce informatiche più sofisticate. In questo contesto, Kaspersky si distingue ancora una volta dai competitor grazie al servizio Kaspersky VPN, che offre protezione avanzata e affidabilità.

Per il quinto anno consecutivo, Kaspersky VPN ha ottenuto il certificato “Approved” da AV-TEST per la stabilità della connessione, l’elevata efficacia nella protezione della privacy e il basso impatto sulle prestazioni del dispositivo e della rete. Quest’anno, per la prima volta, anche la soluzione Kaspersky Premium, che integra la funzionalità VPN, ha ottenuto la certificazione grazie ai risultati eccezionali.

Risultati e prestazioni migliori rispetto all’anno precedente

Secondo una recente ricerca, oltre 1,75 miliardi di persone in tutto il mondo utilizzano regolarmente una VPN (Virtual Private Network), e quasi il 40% di queste la impiega per lavoro. Trattandosi di uno strumento digitale essenziale, è fondamentale che un servizio VPN assicuri continuità di connessione, download rapidi anche da server esterni e non rallenti le prestazioni del dispositivo. Gli utenti di Kaspersky VPN possono contare proprio su questi standard di sicurezza e qualità.

Nelle valutazioni annuali AV-TEST 2024, Kaspersky VPN Secure Connection ha ottenuto risultati eccellenti per la velocità di upload e download, garantendo al contempo la protezione dei dati grazie a una crittografia avanzata e una connessione stabile, con latenza ridotta al minimo. Durante i test di certificazione del 2024, il servizio Kaspersky VPN si è distinto nel processo di valutazione in particolare per la costanza delle prestazioni e per la significativa crescita degli indicatori di velocità.

Rispetto all’anno precedente, la velocità media di download locale è aumentata del 64%, mentre la velocità di upload ha registrato un incremento del 33%. Queste prestazioni elevate consentono agli utenti di gestire grandi volumi di dati, guardare video in streaming e giocare online senza rallentamenti, rendendo questa soluzione particolarmente adatta a giocatori, appassionati di streaming e utenti con esigenze elevate in termini di connettività.

Kaspersky VPN passa tutti i test a pieni voti

Anche quando ci si connette a server situati all’estero, in diverse regioni del mondo, Kaspersky VPN consente di scaricare e caricare file rapidamente, senza rallentare in modo significativo le prestazioni del computer, come confermato da AV-TEST. Il servizio ha dimostrato prestazioni solide e stabili in tutti i continenti, dall’Europa all’Asia, fino alle Americhe, rendendolo una scelta affidabile per gli utenti a livello globale. Gli utenti possono inoltre usufruire di un’ampia rete di server, con la possibilità di scegliere tra 89 paesi e 110 posizioni server, garantendo una connessione stabile e ad alta velocità, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Inoltre, il servizio Kaspersky VPN ha superato con successo tutti i seguenti test di sicurezza:

DNS leak test: per verificare che le richieste DNS (Domain Name System) dell’utente non siano esposte a terzi.

Kill Switch activation test: per verificare lo spegnimento automatico di Internet in caso di interruzione improvvisa della connessione VPN.

Test di torrenting: per verificare se l’indirizzo IP dell’utente rimane nascosto durante il trasferimento dei file.

E-mail leak check: per indicare se l’indirizzo IP dell’utente rimane nascosto durante l’invio di e-mail.

Kaspersky VPN ha superato con successo il test DNS leak, oltre ai test sull’utilizzo di e-mail e torrent, sia su Windows che su Android, senza mai esporre gli indirizzi IP, nemmeno durante gli stress test con la funzione Kill Switch attivata. Il Kill Switch ha risposto in modo affidabile e immediato in ogni occasione, interrompendo automaticamente la connessione a Internet quando la VPN smetteva di funzionare e ristabilendola solo dopo aver ricreato un canale sicuro.

Ottimi risultati sono stati ottenuti anche dal servizio VPN integrato in Kaspersky Premium, la soluzione più completa del portfolio consumer dell’azienda, che ha partecipato ai test per la prima volta. Le eccellenti performance della VPN in Kaspersky Premium dimostrano che protezione anti-malware e VPN possono operare simultaneamente senza comprometterne l’efficacia. In questo modo, si garantisce una protezione completa della privacy e della sicurezza, senza ridurre la velocità o stabilità.

Dichiarazioni

“Siamo fieri di aver ottenuto la certificazione AV-TEST per il quinto anno consecutivo. Si tratta di un riconoscimento importante del duro lavoro e della dedizione del nostro team nel fornire ai clienti la migliore esperienza VPN possibile. Il nostro obiettivo principale è quello di offrire una connessione veloce e una protezione dei dati di alto livello, senza interferire con le attività online quotidiane degli utenti. La partecipazione regolare a test indipendenti del settore, come la nostra recente certificazione AV-TEST, mette in evidenza la qualità tecnica, l’efficienza, la semplicità d’uso e il massimo livello di sicurezza offerto dai nostri servizi, sia nella versione standard, sia come parte integrante di Kaspersky Premium, che garantisce una protezione completa della vita digitale”, ha commentato Marina Titova, Vicepresidente, Consumer Marketing and Business Development di Kaspersky.