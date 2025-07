Trend Micro e Google Cloud ancora insieme per la sicurezza enterprise

Trend Micro Incorporated, specialista globale della cybersecurity, ha annunciato l’espansione della sua alleanza strategica con Google Cloud. La partnership combina una profonda competenza in materia di sicurezza informatica con un’innovazione cloud all’avanguardia per proteggere il mondo connesso attraverso un ambiente multi-cloud incentrato sull’intelligenza artificiale, supportando i requisiti di sovranità, migliorando la protezione di consumatori e aziende e costruendo la fiducia digitale su larga scala.

Le innovazioni chiave della collaborazione tra Trend Micro e Google Cloud

Trend Micro e Google Cloud stanno introducendo innovazioni chiave che rispondono alle esigenze del mondo reale, tra cui:

Sicurezza AI di livello enterprise con Google Cloud: Trend Vision One Sovereign and Private Cloud offre Google Cloud Assured Workloads . Trend offre alle aziende la flessibilità necessaria per proteggere i carichi di lavoro critici negli ambienti cloud pubblici, ibridi e persino air-gapped on-premise di Google Cloud. Questo permette alle organizzazioni di avere la flessibilità necessaria per proteggere i workload critici mantenendo il controllo sui dati più sensibili. Inoltre, consente alle organizzazioni che operano in mercati altamente regolamentati ed emergenti di ottimizzare sicurezza, conformità e requisiti di sovranità dei dati, accelerando al contempo la loro trasformazione digitale.

Accesso tramite Google Cloud Marketplace: le soluzioni Trend, tra cui Trend Vision One e Trend Vision One Sovereign and Private Cloud , sono ora disponibili su Google Cloud Marketplace , consentendo alle aziende di semplificare implementazione e gestione negli ambienti cloud.

Continua espansione su Google Workspace Marketplace: ad oggi, Trend ha registrato oltre 4 milioni di download di Trend Micro Cloud App Security su Google Workspace Marketplace per implementazioni di livello enterprise.

Combattere le truffe online con l'AI: Trend sta lavorando con Google Cloud per individuare aree di collaborazione con l'obiettivo di proteggere milioni di consumatori dalle truffe online, che generano perdite superiori ai 1.000 miliardi di dollari, come evidenziato da Trend Micro ScamCheck. ScamCheck è la prima app anti-scam del suo genere e ora utilizza i modelli Gemini tramite Vertex AI per alcune delle sue funzionalità più innovative. Tra queste, la verifica di immagini e contenuti SMS che i truffatori potrebbero utilizzare per colpire gli utenti.

Dichiarazioni

Karan Bajwa, President, Google Cloud Asia Pacific, ha dichiarato: “La nostra storica partnership con Trend Micro testimonia il nostro impegno condiviso per una sicurezza di livello enterprise. Estendendo in modo fluido la sicurezza nativa di Google Cloud con le difese specializzate di Trend Micro, consentiamo alle organizzazioni di accelerare il loro percorso di cloud transformation. Questo consente loro di innovare in modo sicuro e scalare con fiducia nell’era dinamica dell’AI“.

Kevin Simzer, COO di Trend Micro, ha aggiutno: “Tra gli hyperscaler, abbiamo visto Google Cloud crescere rapidamente e più in sintonia con le esigenze concrete del mondo reale, distinguendosi non solo per la sua infrastruttura cloud, ma anche per la sua leadership in ambiti come l’intelligenza artificiale, l’analisi dei dati e molto altro. L’approccio ibrido e multi-cloud di Google Cloud, che supporta in maniera fluida sia i modelli di cloud pubblico che privato, riflette la crescente domanda di flessibilità da parte delle aziende”.