Close Menu
    Trending

    Agentforce Operations: Salesforce lancia gli agenti AI al lavoro nel back office

    By 2 Mins Read

    Agentforce Operations trasforma i processi back-office in un insieme chiaro di attività assegnate ad agenti AI specializzati, in grado di occuparsi autonomamente di coordinamento, verifica dei dati, gestione delle approvazioni e controlli di compliance

    Salesforce_logo-Gruppo Magris-EVA-Slackbot-Agentforce Operations

    Salesforce introduce  Agentforce Operations: una soluzione che trasforma i processi back-office in un insieme chiaro di attività assegnate ad agenti AI specializzati. Gli agenti si occupano autonomamente di coordinamento, verifica dati, gestione delle approvazioni e controlli di compliance — operando in background, senza sostituire i sistemi esistenti.

    Come funziona Agentforce Operations

    A differenza delle piattaforme di workflow automation tradizionali che si limitano a instradare il lavoro tra persone, Agentforce Operations consente gli agenti AI di completare il lavoro, adattandosi ai cambiamenti e coinvolgendo le persone quando necessario.

    La soluzione si basa su tre pilastri:

    1. Intelligent Operations: agenti specializzati estraggono dati da documenti complessi, verificano conformità normativa e aggiornano modelli.
    2. Instant Blueprints: oltre 30 modelli preconfigurati per processi comuni come audit fatture, onboarding e riprogrammazione degli ordini. I documenti di processo esistenti vengono convertiti in blueprint operativi in pochi minuti.
    3. Aggiornamenti in linguaggio naturale: un manager può aggiornare un processo scrivendo la modifica in un’email, senza il coinvolgimento degli sviluppatori.

    Cosa cambia in concreto

    I risultati misurabili già documentati parlano chiaro:

    • tempi ridotti dal 50% al 70%
    • attività di data entry manuale abbattute dell’80%
    • risultati audit-ready, con tracciabilità completa di ogni azione degli agenti

    Disponibilità

    Agentforce Operations è disponibile da oggi. Le funzionalità di integrazione con l’ecosistema Salesforce, inclusa la sincronizzazione automatica con Salesforce Flows, sono attese in versione Beta a maggio 2026.

    Share.

    LineaEDP è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

    Correlati