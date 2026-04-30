Agentforce Operations: Salesforce lancia gli agenti AI al lavoro nel back office

Salesforce introduce Agentforce Operations: una soluzione che trasforma i processi back-office in un insieme chiaro di attività assegnate ad agenti AI specializzati. Gli agenti si occupano autonomamente di coordinamento, verifica dati, gestione delle approvazioni e controlli di compliance — operando in background, senza sostituire i sistemi esistenti.
Come funziona Agentforce Operations
A differenza delle piattaforme di workflow automation tradizionali che si limitano a instradare il lavoro tra persone, Agentforce Operations consente gli agenti AI di completare il lavoro, adattandosi ai cambiamenti e coinvolgendo le persone quando necessario.
La soluzione si basa su tre pilastri:
- Intelligent Operations: agenti specializzati estraggono dati da documenti complessi, verificano conformità normativa e aggiornano modelli.
- Instant Blueprints: oltre 30 modelli preconfigurati per processi comuni come audit fatture, onboarding e riprogrammazione degli ordini. I documenti di processo esistenti vengono convertiti in blueprint operativi in pochi minuti.
- Aggiornamenti in linguaggio naturale: un manager può aggiornare un processo scrivendo la modifica in un’email, senza il coinvolgimento degli sviluppatori.
Cosa cambia in concreto
I risultati misurabili già documentati parlano chiaro:
- tempi ridotti dal 50% al 70%
- attività di data entry manuale abbattute dell’80%
- risultati audit-ready, con tracciabilità completa di ogni azione degli agenti
Disponibilità
Agentforce Operations è disponibile da oggi. Le funzionalità di integrazione con l’ecosistema Salesforce, inclusa la sincronizzazione automatica con Salesforce Flows, sono attese in versione Beta a maggio 2026.