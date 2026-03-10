Boggi Milano accelera con Salesforce

Boggi Milano, brand internazionale del menswear italiano con una presenza globale in oltre 60 Paesi e oltre 290 punti vendita, consolida la propria evoluzione digitale grazie a Salesforce, specialista mondiale attivo nell’AI CRM. Dopo aver adottato negli anni soluzioni Salesforce per l’e-commerce, il marketing e il servizio clienti, l’azienda entra in una nuova fase di crescita puntando su Agentforce, la piattaforma di agenti di intelligenza artificiale progettata per supportare in modo proattivo clienti e dipendenti in ogni interazione, su tutti i canali digitali.

La collaborazione tra Boggi Milano e Salesforce, avviata nel 2015, ha accompagnato il brand nella costruzione di un ecosistema omnicanale capace di integrare in modo coerente store fisici e canali digitali, offrendo esperienze d’acquisto fluide e personalizzate. L’adozione progressiva delle soluzioni Salesforce ha permesso all’azienda di evolvere verso un modello di customer experience unificata, fondato sulla conoscenza profonda del cliente e sull’uso intelligente dei dati Con l’introduzione di Agentforce, Boggi compie ora un ulteriore passo avanti, abilitando un approccio “agentico” in cui l’intelligenza artificiale diventa un alleato strategico per costruire relazioni più rilevanti e immediate con ogni cliente, online e offline. Boggi Milano ha scelto di implementare Agentforce, la nuova piattaforma di Salesforce che consente alle aziende di creare agenti digitali intelligenti in grado di comprendere e rispondere in linguaggio naturale su tutti i canali, dal sito web a WhatsApp, dai social alla chat interna.

“Sono orgogliosa di annunciare il lancio di MYAgent, il nuovo Agente AI di Boggi Milano, pensato per mettere il cliente al centro di ogni interazione e personalizzare l’offerta in base alle sue esigenze e preferenze, commenta Claudia Sogus, Head of E-Commerce da Boggi Milano. Volevamo creare un dialogo continuo, autentico e coerente con i nostri clienti, valorizzando ogni interazione su tutti i touchpoint del brand. Integrato non solo nel sito eCommerce ma anche su altri canali di comunicazione come WhatsApp, questo progetto segna un passo decisivo nella nostra strategia di innovazione digitale e nel percorso verso un’esperienza d’acquisto sempre più one to one, fluida e omnicanale.”

Realizzato in collaborazione con il partner Jakala, player europeo nell’ambito della trasformazione digitale data- driven e AI – powered, il progetto mira a migliorare l’esperienza di assistenza e vendita, offrendo un servizio sempre attivo, multilingua e coerente con i valori del brand. Gli agenti digitali potranno accedere in tempo reale a informazioni su ordini, cataloghi, FAQ o consigli di stile e gestire processi complessi come resi o cambi taglia, semplificando il lavoro dei team e potenziando l’efficienza operativa.

“Con MYAgent stiamo introducendo nel nostro ecosistema una tecnologia di nuova generazione basata su GenAI e modelli linguistici avanzati, commenta Michele Di Maio, Head of CRM di Boggi Milano. Il nostro obiettivo è sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale per rendere i processi più rapidi, intelligenti e scalabili, garantendo risposte accurate e azioni in tempo reale. Questo progetto segna un passo decisivo verso un retail sempre più innovativo, dove la tecnologia diventa un acceleratore strategico per il futuro, senza mai perdere di vista il valore del cliente.”

“Boggi Milano rappresenta un esempio concreto di come l’intelligenza artificiale possa diventare un motore di valore per le imprese, capace di amplificare l’identità del brand e migliorare ogni interazione con il cliente”, commenta Vanessa Fortarezza, SVP & Country Manager, Salesforce Italia “Con Agentforce, Boggi evolve verso un modello di impresa agentica, in cui dati, AI e creatività umana lavorano insieme per offrire esperienze d’acquisto autentiche, fluide e su misura”.