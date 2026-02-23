Da Cisco nuove soluzioni innovative per l’era dell’AI

Cisco, specialista mondiale nelle tecnologie di networking e sicurezza, annuncia un nuovo e importante traguardo nella fornitura di infrastrutture critiche, fondamentali per supportare lo sviluppo e l’evoluzione dell’AI agentica. In occasione di Cisco Live Conference ad Amsterdam, l’azienda ha presentato una serie di innovazioni che permettono ai clienti di evolvere le proprie strategie per un’AI agentica sicura e affidabile. Grazie a queste nuove soluzioni Cisco conferma il proprio impegno nell’offrire networking, sicurezza, osservabilità e sovranità dei dati attraverso una piattaforma tecnologica unificata.

“L’innovazione nell’AI corre più veloce che mai e Cisco fornisce l’infrastruttura critica necessaria affinché i clienti possano evolvere rapidamente e adottare l’intelligenza artificiale in totale sicurezza”, ha dichiarato Jeetu Patel, President e Chief Product Officer di Cisco. “Gli annunci di oggi evidenziano la forza di Cisco come piattaforma unificata, dimostrando come le nostre innovazioni nel silicio e nei sistemi, nelle AgenticOps, nella sicurezza e nell’osservabilità convergano per generare valore in ogni ambito, dal data center al luogo di lavoro e oltre”.

Le principali innovazioni annunciato nel corso di Cisco Live EMEA includono:

Silicon One G300 permette ai clienti di creare e ampliare rapidamente i loro cluster AI. G300 integra l’Intelligent Collective Networking, migliorando del 33% il tasso di utilizzo della rete e riducendo del 28% i tempi di completamento di un’unità di lavoro rispetto a una simulazione basata su indirizzamento non ottimizzato. Cisco ha inoltre presentato i nuovi sistemi Cisco N9000 e Cisco 8000 progettati per chi realizzare reti AI – hyperscaler, neocloud, infrastrutture private sovrane, service providers e aziende. L’innovazione non si limita all’hardware. L’introduzione del piano di gestione unificato Nexus One semplifica le operazioni nei data center on-premises e ambienti cloud. Insieme, le innovazioni infrastrutturali di Cisco per l’AI garantiscono data center più redditizi e privi di complessità, permettendo ai clienti di ottimizzare il ritorno sugli investimenti in AI.

Le innovazioni in AgenticOps si estenderanno all'intero portfolio Cisco, contribuendo ad automatizzare, scalare e semplificare le operations IT nell'era dell'AI. AgenticOps di Cisco si avvale di una consapevolezza sistemica, proveniente da una delle fonti di telemetria cross-domain più complete del settore, che integra dati provenienti da Cisco Networking, Security Cloud Control, Cisco Nexus One, Splunk e altre piattaforme. Queste nuove funzionalità includono strumenti, competenze e miglioramenti alla piattaforma in ambito networking, sicurezza e osservabilità.

Importanti aggiornamenti a Cisco AI Defense introducono la governance della supply chain AI e protezione runtime per l'uso di strumenti agentici, riducendo eventuali compromissioni o manipolazioni. Inoltre, le innovazioni di sicurezza AI-aware per il Cisco Secure Access Service Edge (SASE) includono ispezione intent-aware delle interazioni e delle richieste agli strumenti di AI agentica, per comprendere l'intento dei messaggi e delle azioni agentiche, identificando e bloccando potenziali minacce. Le aziende dispongono così di una suite di funzionalità che permettono di implementare in sicurezza le tecnologie AI, mantenendo l'integrità degli agenti e il controllo sulle loro interazioni.

L’hardware e il software rappresentano solo una parte della strategia. I clienti che gestiscono ambienti sovrani necessitano di supporto e competenze che rispettino i medesimi perimetri. Cisco Customer Experience (CX) fornisce assistenza specifica per queste esigenze, con opzioni per configurazioni air-gapped, on-premise e ibride.

Nel Regno Unito, in Francia e in Spagna sono stati attivati i Cisco Critical National Services Centers (CNSC) con l’obiettivo di supportare le aziende soggette a requisiti particolarmente stringenti. Questi centri operano sotto controlli rigorosi, con strutture dedicate, processi operativi isolati e personale in possesso di nulla osta di sicurezza. Oltre ai canali standard del Technical Assistance Center (TAC) di Cisco, i CNSC aiutano i clienti a risolvere problemi tecnici attraverso canali sicuri e approvati che rispettano le loro policy di gestione dei dati. Forti di un’esperienza quindicennale in Germania, Cisco conta oggi quattro CNSC in Europa, con un ulteriore centro in fase di sviluppo in Italia.