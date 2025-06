I modelli Grok di xAI arrivano su OCI Generative AI

xAI ha scelto Oracle per offrire i modelli Grok di xAI tramite il servizio Generative AI di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) per un’ampia gamma di casi d’uso, tra cui la creazione di contenuti, la ricerca e l’automazione dei processi aziendali. xAI sfrutterà inoltre la scalabilità, le prestazioni e l’efficienza dei costi dell’infrastruttura avanzata di OCI per l’addestramento e l’inferenza nei suoi modelli Grok di prossima generazione.

I vantaggi dei modelli Grok di xAI in OCI Generative AI

Fondata nel marzo 2023, xAI è all’avanguardia nell’innovazione dell’AI e costruisce tecnologie che mirano a superare i confini della comprensione umana. Grok 3, l’ultimo dei modelli di Grok di xAI, è dotato di capacità di ragionamento perfezionate attraverso l’apprendimento migliorativo su larga scala, con prestazioni elevate in matematica, coding e comprensione generale. Per dare modo alle aziende di arrivare a una solida governance, gestione e sicurezza dei dati, i modelli xAI sono integrati con le funzionalità di livello enterprise di OCI. Inoltre, tutti i dati inviati da Oracle ai modelli Grok vengono elaborati su endpoint senza conservazione dei dati (“zero data retention”), dando così alle organizzazioni un un ulteriore livello di protezione.

Oracle porta la tecnologia AI all’avanguardia a contatto con i dati aziendali e dà priorità a sicurezza, adattabilità e scalabilità. Questo aiuta i clienti di tutti i settori ad applicare le tecnologie di AI – tra cui l’AI generativa e agentica – corrette agli scenari aziendali corretti, per poter ottenere risultati immediati. Inoltre, migliaia di innovatori nel campo dell’AI stanno sfruttando le capacità di AI di OCI, economiche e appositamente progettate e costruite per eseguire più rapidamente i carichi di lavoro di AI più impegnativi. Le istanze di GPU bare-metal di OCI possono alimentare applicazioni di AI generativa, elaborazione del linguaggio naturale, computer vision e sistemi di suggerimento.

Windstream, fornitore di servizi di telecomunicazione e di soluzioni tecnologiche e di comunicazione di rete avanzate, sta valutando la possibilità di utilizzare i modelli Grok di xAI tramite OCI per creare flussi di lavoro più fluidi e responsabilizzare i propri dipendenti.

Dichiarazioni

“Grok 3 rappresenta un balzo in avanti nelle capacità di AI e la piattaforma dati avanzata di Oracle ne accelererà l’impatto sulle imprese”, ha dichiarato Jimmy Ba, Cofondatore di xAI. “Questa collaborazione tra xAI e Oracle è destinata a ridefinire l’AI di livello aziendale”.

“Portando i modelli all’avanguardia Grok di xAI ai nostri clienti, stiamo ampliando le possibilità dell’AI aziendale”, ha dichiarato Greg Pavlik, Executive Vice President, AI and Data Management Services, Oracle Cloud Infrastructure. “Questa partnership sottolinea il nostro impegno a fornire le soluzioni AI più avanzate, dando al contempo una maggiore scelta e flessibilità nell’implementazione delle più recenti tecnologie AI”.

“Nel panorama frenetico e in continua evoluzione delle telecomunicazioni, l’AI può portare benefici alla nostra attività in diversi modi”, ha dichiarato Kaushik Bhanderi, Senior Vice President di Windstream. “Riteniamo che l’utilizzo dei modelli Grok tramite il servizio OCI Generative AI possa offrire vantaggi reali, integrando la comprensione del linguaggio e il ragionamento per suggerire gli interventi appropriati”.