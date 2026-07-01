Il Penetration Testing as a Service arriva in Italia con Integrity360

Integrity360, fornitore di servizi di cybersicurezza in Europa, offre alle aziende italiane il servizio di Penetration Testing as a Service (PTaaS), un modello che sostituisce il test annuale con un programma di valutazioni continue, visibilità in tempo reale e supporto di esperti dedicati.

L’approccio risponde all’evoluzione del mercato. L’adozione del cloud, il lavoro ibrido, la diffusione delle API e il rapido impiego dell’intelligenza artificiale fanno evolvere continuamente l’ambiente IT di un’impresa, mentre il penetration test svolto una sola volta all’anno fornisce un’istantanea che invecchia rapidamente, lasciando scoperto il divario tra la garanzia di sicurezza e la realtà operativa.

Il servizio mette a disposizione la programmazione self-service dei test tramite portale, una dashboard in tempo reale, una reportistica con le priorità basate sul rischio, il ticketing integrato con strumenti come Jira e ServiceNow, il monitoraggio delle correzioni e il retesting, incluso senza costi aggiuntivi.

Ogni cliente è seguito da un Technical Test Lead dedicato e dispone di accesso al portale 24 ore su 24, con rapporti, asset, cronologia delle correzioni e valutazioni del rischio centralizzati.

La copertura comprende test di infrastruttura interna ed esterna, applicazioni web e mobili, API, sicurezza cloud, Active Directory ed Entra ID, reti wireless, sicurezza IoT e penetration test dei sistemi di intelligenza artificiale, che valuta i modelli di IA e machine learning contro prompt injection, input avversari, manipolazione e fuga di dati.

Il servizio si avvale di oltre 30 penetration tester accreditati OSCP, OSCE, CREST, GIAC, CISSP ed EC-Council, basati nei SOC di Integrity360 presenti in Europa, che conducono ogni anno più di 500 test su infrastrutture, applicazioni, piattaforme cloud, API, Active Directory e altri ambienti.

Il modello supporta inoltre i requisiti di standard e normative quali PCI DSS, ISO 27001, DORA, NIS2 e AI Act, mantenendo nel tempo la prova di test, correzioni e retest in un unico portale.