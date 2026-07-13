Oracle AI Database@Google Cloud è ora disponibile in Italia

Oracle ha annunciato la disponibilità in Italia di Oracle AI Database Google Cloud.

Con il debutto in Italia di questo potente servizio multicloud, i clienti possono adesso accedere a Oracle Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure, Oracle Autonomous AI Database, e Oracle Autonomous AI Lakehouse su Oracle Cloud Infrastructure (OCI) nella Google Cloud Region di Milano. Ciò consente ai clienti di utilizzare i servizi Oracle AI Database rimanendo nel perimetro della Google Cloud Region di loro scelta, garantendo che i loro dati rimangano all’interno della region e che siano sodisfatti i requisiti di sovranità e compliance per i settori regolamentati.

I clienti possono migrare i loro carichi di lavoro Oracle AI Database on-premise verso Oracle AI Database@Google Cloud con modifiche minime, mantenendo parità di funzionalità, compatibilità architetturale e prestazioni costanti.

Grazie alla connettività a bassa latenza e all’integrazione sicura con BigQuery, con i modelli Gemini di Google e con la piattaforma Gemini Enterprise Agent, i clienti possono combinare i dati aziendali nei database Oracle con i servizi di analytics e AI di Google Cloud, per creare applicazioni basate sull’AI e ottenere insight aziendali ancora più approfonditi.

Inoltre, Oracle AI Database Agent consente ai clienti di Gemini Enterprise di interagire con i dati governati da Oracle usando il linguaggio naturale; ricevere risposte contestualizzate, senza scrivere SQL o spostare i dati; connettere i dati Oracle a flussi di lavoro di AI avanzati.

“La disponibilità di Oracle AI Database@Google Cloud in Italia risponde alla crescente domanda delle organizzazioni italiane, che vogliono modernizzare i carichi di lavoro mission-critical e al contempo accelerare l’innovazione AI” ha dichiarato Andrea Sinopoli, Country Leader Italy, Oracle. “Ora possono migrare i carichi di lavoro del database Oracle con un impatto minimo e integrarli con i servizi di analytics e AI di Google Cloud per generare nuovo valore per il business”.

“Combinando la leadership di Oracle in ambito database con l’infrastruttura sicura e l’AI avanzata di Google Cloud, diamo alle organizzazioni in tutta Italia la capacità di accelerare la modernizzazione IT” ha commentato Raffaele Gigantino, Country Manager Italy, Google Cloud. “Portare Oracle AI Database@Google Cloud nella nostra region di Milano permette ai clienti di sfruttare in sicurezza tutto il potenziale dei loro dati enterprise, rispettando al contempo i requisiti di residenza dei dati”.

Oracle AI Database@Google Cloud disponibile tramite i partner del canale

I clienti possono acquistare Oracle AI Database@Google Cloud direttamente tramite Google Cloud Marketplace.

In alternativa, i partner qualificati di Oracle e Google Cloud possono acquistare e rivendere il servizio, integrandolo nelle loro soluzioni e aiutando i clienti a semplificare i processi di procurement e ad allineare gli acquisti con gli impegni esistenti nei confronti di Google Cloud. Ciò consente ai clienti di acquistare la soluzione tramite i loro partner di fiducia, semplificando la contrattualistica e permettendo di sfruttare gli impegni esistenti nei confronti di Google Cloud per un’esperienza d’acquisto senza intoppi. Inoltre, per ulteriore flessibilità di acquisto, i clienti possono utilizzare anche gli Oracle Multicloud Universal Credits.

Disponibilità di Oracle AI Database@Google Cloud



La nuova region Europe-West 8 (Milano) si aggiunge alle 14 region Google Cloud già disponibili, ovvero Asia-Northeast 1 (Tokyo), Asia-Northeast 2 (Osaka), Asia-South 1 (Mumbai), Asia-South 2 (Delhi), Australia-Southeast 1 (Sydney), Australia-Southeast 2 (Melbourne), Germany Central (Frankfurt), North America-Northeast 1 (Montreal), North America-Northeast 2 (Toronto), South America-East 1 (São Paulo), UK South (London), US Central 1 (Iowa), US East (Ashburn) e US West (Salt Lake City). Per I prossimi 12 mesi è prevista l’aggiunta di nuove region, per supportare la crescente domanda dei clienti, ovvero Europe-West 12 (Torino) e North America-South 1 (Mexico).