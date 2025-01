Oracle Fusion Cloud Sales si arricchisce con Agenti AI

Si stanno diffondendo nelle aziende moderne le funzionalità di Agentic AI a supporto dei team di vendita, adottate per creare relazioni significative e durature con i clienti. Anche Oracle si adegua a questa tendenza e, in occasione dell’Oracle CloudWorld Tour, annuncia la disponibilità di nuovi Agenti AI e funzionalità di AI generativa nelle applicazioni Oracle Fusion Cloud Sales che consentiranno non solo di rafforzare le relazioni con i clienti, ma anche di accelerare i processi di vendita.

Le innovazioni introdotte in Oracle Fusion Cloud Sales

Le nuove funzionalità di AI generativa, parte di Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) e già disponibili, sfruttano i dati connessi provenienti dai dipartimenti di Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) e Supply Chain per aiutare i team di vendita a creare esperienze personalizzate e rilevanti per ogni cliente.

I nuovi Agenti AI e le funzionalità di intelligenza artificiale generativa di Oracle Fusion Cloud Sales consentono ai team di vendita di risparmiare tempo e dedicare più risorse allo sviluppo delle relazioni con i clienti. Tra le ultime innovazioni AI in Oracle Fusion Cloud Sales ci sono:

Agenti per il coinvolgimento dei clienti : Oracle Fusion Cloud Sales aiuta i team di vendita a risparmiare tempo e a migliorare la produttività semplificando la comunicazione con i clienti. Ad esempio, l’Agente può generare rapidamente e-mail in grado di superare i filtri antispam, e, al contempo, consentire ai rappresentanti commerciali di adattare il tono e la call-to-action per la propria specifica clientela.

: Oracle Fusion Cloud Sales aiuta i team di vendita a risparmiare tempo e a migliorare la produttività semplificando la comunicazione con i clienti. Ad esempio, l’Agente può generare rapidamente e-mail in grado di superare i filtri antispam, e, al contempo, consentire ai rappresentanti commerciali di adattare il tono e la call-to-action per la propria specifica clientela. Agenti per la registrazione delle azioni svolte sui clienti : Oracle Fusion Cloud Sales consente ai team di vendita di tenere aggiornati in modo più efficiente i registri delle attività svolte sui vari account. Ad esempio, l’Agente AI può riepilogare l’attività recente, organizzare gli appunti presi durante i meeting e immetterli automaticamente nel sistema per permettere l’accesso del team e la collaborazione tra i suoi membri. Per soddisfare le esigenze dei diversi team di vendita, l’Agente può anche revisionare e riformattare gli appunti dei meeting, ad esempio inserendo bulletpoint o elementi circa le azioni da intraprendere.

: Oracle Fusion Cloud Sales consente ai team di vendita di tenere aggiornati in modo più efficiente i registri delle attività svolte sui vari account. Ad esempio, l’Agente AI può riepilogare l’attività recente, organizzare gli appunti presi durante i meeting e immetterli automaticamente nel sistema per permettere l’accesso del team e la collaborazione tra i suoi membri. Per soddisfare le esigenze dei diversi team di vendita, l’Agente può anche revisionare e riformattare gli appunti dei meeting, ad esempio inserendo bulletpoint o elementi circa le azioni da intraprendere. Assistente per la customer intelligence : Oracle Fusion Cloud Sales aiuta i team di vendita a velocizzare i propri account e a sviluppare relazioni più significative con i clienti. Ad esempio, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale generativa può produrre rapidamente un riepilogo dell’andamento dell’account – tra cui, attività recenti, sentiment attuale e stato dei contratti – e sfruttare i dati end-to-end relativi a vendite, finance/AFC e supply chain per offrire una panoramica dell’account più completa, personalizzata e pertinente.

: Oracle Fusion Cloud Sales aiuta i team di vendita a velocizzare i propri account e a sviluppare relazioni più significative con i clienti. Ad esempio, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale generativa può produrre rapidamente un riepilogo dell’andamento dell’account – tra cui, attività recenti, sentiment attuale e stato dei contratti – e sfruttare i dati end-to-end relativi a vendite, finance/AFC e supply chain per offrire una panoramica dell’account più completa, personalizzata e pertinente. Supporto multilingue: Oracle Fusion Cloud Sales aiuta i team di vendita a connettersi senza problemi con i clienti seguiti a livello globale. Ad esempio, le funzionalità integrate di intelligenza artificiale generativa aiutano i team di vendita a tradurre rapidamente le interazioni con i clienti e a interfacciarsi con loro in altre lingue.

Le tecnologie con GenAI ridefiniscono la vendita B2B

Secondo Gartner, “l’intelligenza artificiale generativa (GenAI) sta rimodellando il panorama delle tecnologie di vendita, offrendo soluzioni innovative in settori quali la prospezione, il data analytics, le previsioni e il sales enablement. Gli strumenti incorporati con le funzionalità di GenAI si integrano nei casi d’uso in tutta la funzione di vendita, favorendo il raggiungimento delle priorità chiave come la crescita dei ricavi, il go-to-market, l’ottimizzazione dei costi e la mitigazione dei rischi“.

Inoltre, Gartner prevede che: “Entro il 2026, le organizzazioni di vendita B2B che utilizzano tecnologie di vendita con AI generativa integrata ridurranno di oltre il 50% la quantità di tempo speso per la prospezione e la preparazione dei meeting con i clienti”.

Dichiarazioni

“I processi di vendita sono diventati così complicati e prevedono così tante attività amministrative complesse che i team di vendita hanno difficoltà a trovare il tempo necessario per una comunicazione efficace e significativa con i clienti“, ha dichiarato Rob Tarkoff, Executive Vice President e General Manager, Oracle Cloud CX. “I nuovi Agenti AI e le nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa all’interno di Oracle Fusion Cloud Sales eliminano molte delle attività più ripetitive e laboriose, consentendo ai team di vendita di aumentare la produttività e creare relazioni più significative con i clienti“.